Kao poseban simbol bračnog života, vjenčano prstenje nije lako odabrati, a parovi se susreću sa velikim nedoumicama oko njegovog izbora.

Ne postoji savršeni prsten, ali zato postoji prsten koji će savršeno pristajati vašoj ruci te će se dizajnom uklopiti u vaš stil.

Kako biste olakšali odabir, dogovorite neke osnovne stvari sa partnerom unaprijed; isto ili različito prstenje, materijal, sa dragim kamenjem ili bez, jednostavnost ili glamur..

Odabir materijala ovisi o vašim osobnim preferencijama, osim žutog i bijelog zlata u trendu je i ružičasto odnosno rose zlato, a ako želite nešto drugačije, popularan materijal za izradu vjenčanog prstenja je platina. Cijena samog prstena varira o veličini, težini grama zlata i dragom kamenju.

Vjenčani prsten možete ukrasiti dragim kamenjem, bilo da se radi o briljantima, safirima, rubinima, smaragdima; poludragim kamenjem kao što su akvamarin, ametist, topaz, turmalin ili kamenjem organskog podrijetla- koralj, biseri itd. Najpopularnije je svakako vjenčano prstenje sa dragim kamenjem odnosno sa dijamantima. Sukladno čistoći i veličini raste i cijena. Dijamant određuju četiri karakteristike, a to su boja, veličina, čistoća i način rezanja za koje ćete dobiti certifikat prilikom kupovine. Birati možete između više različitih načina rezanja, kao što su briljant, emerald, oval, markiz, suza, princess ili srce. Boje se kreću od žućkaste do bijele koja označava najveću čistoću a postoje i tzv. fancy colour dijamanti koji su u bojama ali samim time i prilično skuplji.

Stil je ono što nas razlikuje od drugih. Kao što svaka ruka nije jednaka, tako ni svaki stil nije jednak, već se razlikuje od osobe do osobe. Vjenčano prstenje kao i ostali nakit podliježe trendovima, no to vas u odabiru vašeg prstenja ne bi trebalo sputavati. Pri odabiru vjenčanog prstenja vodite se time da ćete ga nositi cijeli život, svakog dana, u različito vrijeme i od važnosti je da odaberete pravu mjeru, odnosno da prstenje bude u skladu s vašim životnim stilom. Ako ste vrlo aktivni, odaberite vjenčano prstenje od čvršćeg materijala kao što je platina, ukoliko puno radite s rukama izaberite prstenje jednostavnijeg dizajna kako bi ste izbjegli nakupljanje nečistoća u gravurama ili pak ispadanje kamena. Ukoliko ste vješti u dizajniranju osmislite sami svoje vjenčano prstenje te mu na taj način dajte autentičnost.

Svoje prstenje možete uljepšati i personalizirati različitim vrstama laserskih gravura, bilo da se radi o imenima, datumu vjenčanja, stihovima ili nešto zahtjevnijim gravurama kao što su linije života, otisci prstiju ili simboli koji samo vama znače nešto posebno.

Vodite računa da se tijekom nošenja prstenja u doticaju s raznim predmetima na njemu stvaraju sitne ogrebotine i nečistoće te je o prstenju potrebno voditi brigu zato kod odabira mjesta gdje ćete kupiti vaše vjenčano prstenje, unaprijed se informirajte o načinu održavanja, eventualnim izmjenama i popravcima ili samo o čišćenju vašeg prstenja koje će mu nakon nekog vremena vratiti onaj prvotni sjaj.

Ne zaboravite, vjenčano prstenje simbol je vaše ljubavi i odanosti, uzmite dovoljno vremena i izaberite ono što najbolje opisuje vašu ljubav.

