Odabir prave škole može biti ključan za kasniji privatni i poslovni život svakog djeteta. Iskustvo oko toga roditelji stječu već pri odabiru vrtića. Odgovornost je pritom velika i puno roditelja dvoji nad odlukom oko „prave“ škole. Njemačka međunarodna škola u Zagrebu postoji od 2005. godine i dio je mreže od 143 njemačke škole u inozemstvu koje podupire Središnji ured za školstvo u inozemstvu po nalogu Ministarstva vanjskih poslova te koje su organizirane kao dobrotvorne udruge.

U ovim Covid vremenima škola nudi kvalitetnu nastavu na koju se možete osloniti i to od vrtića do njemačke međunarodne mature. Već se od vrtića radnim danom od 8:00 do 17:00 sati provodi program kroz igru i zajedništvo na njemačkom jeziku.

Ono što ih odlikuje su manji razredi, moderne nastavne metode s naglaskom na individualno učenje. U radu s učenicima usmjereni su na poticanje kreativnog i kritičnog razmišljanja te samostalnog rada kao i demokratsko odlučivanje, spoj različitih kultura i nacionalnosti. Internacionalna razmjena i sudjelovanje na natjecanjima ključan su faktor a kvalificiran i iskusan tim njemačkih, hrvatskih i francuskih nastavnika su dodatna prednost škole.

Škola pridaje važnost atraktivnoj ponudi punoj izazova koja se temelji na poticanju individualnosti, višejezičnosti i susretu kultura. Zajedno s Francuskom školom čine Eurocampus, tzv. malu Europsku uniju, koja s projektima i događanjima objedinjuje hrvatske, njemačke i francuske značajke. Obje škole imaju i nekoliko zajedničkih predmeta poput hrvatskog jezika, povijesti i tjelesnog odgoja. Uz obavezan njemački jezik u 2. razredu dobivaju engleski a od 6. francuski jezik.

27. ožujka održava se Dan otvorenih vrata putem Instagrama i Facebooka. Očekuju vas prijenosi uživo, razgovori s učenicima i nastavnicima, roditeljima i bivšim učenicima.