DAR ZA ČITATELJE U subotu na svim kioscima uz 24sata veliki poster rukometnih junaka!

Europsko rukometno prvenstvo EHF EURO 2026 održava se od 15. siječnja do 1. veljače 2026., a domaćini su tri velike rukometne nacije: Danska, Norveška i Švedska. Utakmice se igraju u Herningu, Oslu, Malmöu i Kristianstadu, u arenama koje su već ugostile najveće rukometne spektakle. Na turniru sudjeluju 24 reprezentacije, a prvenstvo donosi i važne bodove za plasman na Svjetsko prvenstvo 2027.

Hrvatska rukometna reprezentacija na Euro stiže s novom generacijom predvođenom izbornikom Dagurom Sigurdssonom i kapetanom Ivanom Martinovićem, koji je preuzeo ulogu vođe nakon odlazaka legendarnih igrača poput Domagoja Duvnjaka, Igora Karačića i Ivana Pešića. EHF EURO 2026 ujedno je i prvo veliko natjecanje na kojem upravo ta nova jezgra dobiva potpunu odgovornost da Hrvatsku vrati u sam vrh europskog rukometa.

Naši rukometni majstori upravo ispisuju novu stranicu povijesti na Euru, a vi ih možete imati na zidu.

Uzmite svoje izdanje 24sata i odmah rasklopite veliki poster, pripremite navijačku atmosferu i budite uz reprezentaciju u svakoj utakmici.