DAR ZA ČITATELJE U subotu na svim kioscima uz 24sata veliki poster rukometnih junaka!

U subotu 31. siječnja na svim kioscima i ostalim prodajnim mjestima u Hrvatskoj potražite 24sata jer vam darujemo ekskluzivni megaposter hrvatskih rukometnih velemajstora za EHF EURO 2026!

Admiral

Europsko rukometno prvenstvo EHF EURO 2026 održava se od 15. siječnja do 1. veljače 2026., a domaćini su tri velike rukometne nacije: Danska, Norveška i Švedska. Utakmice se igraju u Herningu, Oslu, Malmöu i Kristianstadu, u arenama koje su već ugostile najveće rukometne spektakle. Na turniru sudjeluju 24 reprezentacije, a prvenstvo donosi i važne bodove za plasman na Svjetsko prvenstvo 2027.

Hrvatska rukometna reprezentacija na Euro stiže s novom generacijom predvođenom izbornikom Dagurom Sigurdssonom i kapetanom Ivanom Martinovićem, koji je preuzeo ulogu vođe nakon odlazaka legendarnih igrača poput Domagoja Duvnjaka, Igora Karačića i Ivana Pešića. EHF EURO 2026 ujedno je i prvo veliko natjecanje na kojem upravo ta nova jezgra dobiva potpunu odgovornost da Hrvatsku vrati u sam vrh europskog rukometa.

Naši rukometni majstori upravo ispisuju novu stranicu povijesti na Euru, a vi ih možete imati na zidu.

Uzmite svoje izdanje 24sata i odmah rasklopite veliki poster, pripremite navijačku atmosferu i budite uz reprezentaciju u svakoj utakmici.

