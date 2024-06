Digital Pub Day 2.0: Borba protiv dezinformacija

Zagreb, 7. lipnja 2024. – Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI), vodeće stručno udruženje koje okuplja online medije i ostale industrije povezane s digitalnim izdavaštvom i oglašavanjem, najavljuje drugo izdanje DigitalPub Day-a, koji će se održati 18. lipnja 2024. u prekrasnom prostoru Wespa Bussines & Lounge, stvorenom za poticajni i inovativni program konferencije.

HUDI aktivno sudjeluje u dva ključna fact-checking projekta Agencije za elektroničke medije i Ministarstva kulture i medija, projektu TurFacto, u suradnji sa Sveučilištem VERN’, i projektu FACT, u suradnji s Fakultetom elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija u Osijeku. Kako bi se istaknuo fokus na borbu protiv dezinformacija i zaštite ljudi online, ovogodišnji DigitalPub Day bit će posvećen temi “Navigating Misinformation: Sail the seas of information with the compass of critical thinking”. Konferenciju će otvoriti predsjednik HUDI-ja, Matej Lončarić, glavni direktor digitalnog poslovanja, CME Adria, koji je ovim povodom poručio: „Kroz suradnju s vodećim stručnjacima i inovativnim projektima, cilj HUDI-ja jest osnažiti kritičko mišljenje i otpornost na dezinformacije u digitalnim medijima. DigitalPub Day organizirali smo s jednim ciljem - da konačno na jednom mjestu imamo temu i fokus kakav je potreban digitalnoj industriji. Vrlo je važno da cijela naša industrija ima uvid u najnovija kretanja u digitalnim medijima, trendovima oglašavanja, da bezrezervno raspravlja o njima i da potaknemo stvari da se rješavaju. Sve s ciljem očuvanja naših lokalnih medija i njihove stabilnosti. Dan će okupiti sve glavne aktere lokalnih medija, medija koji doista formiraju kulturu našeg društva. Vidimo se!“

Otkrivanje istine

Na DigitalPub Day 2.0, Google News Initiative prezentirati će rješenja koja štite pojedince od netočnih informacija te potiče kritično mišljenje. U svijetu prepunom informacija, lažne vijesti i dezinformacije postaju sve veći problem, a Natalia Żaba, Google Teaching Fellow predstavit će inovativni program Googlea – prebunking unutar prezentacije “Unveiling the truth”. Prebunking, kao strategija, nudi inovativan pristup borbi protiv ovog mis-informacija i manipulacija informacijama, a njegova svrha je osposobiti ljude da prepoznaju i odbace lažne informacije. Iako je još uvijek relativno nova strategija, ima veliki potencijal. S obzirom na brzinu kojom se informacije šire putem društvenih mreža, prevencija može biti učinkovitija od naknadnog ispravljanja štete. Kroz edukaciju i podizanje svijesti, prebunking može pomoći društvu da se bolje nosi s izazovima digitalnog doba i osigurati da istina prevlada nad lažima.

#BoljiOnline

A1 također aktivno djeluje u zaštiti pojedinaca na internetu, a #BoljiOnline platforma je kojom nastoje učiniti internet sigurnijim i pozitivnijim mjestom za sve nas. Ukazivanjem na prednosti, ali i opasnosti tehnologije žele pomoći sačuvanju zdravlja, dobrobiti i povezanosti s onima koji su bitni. Nadalje, cilj ovog projekta promicati je digitalnu pismenost i odgovorno korištenje interneta među djecom i mladima te sprječavanje cyber bullyinga.

SoMoBorac

Na kraju programskog dijela konferencije najavljujemo SoMo Borac '24, the događaj u svijetu digitalnih inovacija u regiji, koji se ove godine održava u petak, 25.10.2024. Označite ovaj datum u svojim kalendarima jer vas čekaju najbolji kreativci i stručnjaci iz svijeta digitala!

Ovaj događaj ne bi bio moguć bez podrške naših partnera, Linker i Go2Digital, čiji doprinosi i alati podržavaju našu misiju. Linker, sa svojim inovativnim rješenjima za povezivanje poslovnih subjekata, te Go2Digital, vodeći pružatelj digitalnih reklamnih usluga, igraju ključnu ulogu u omogućavanju efikasne komunikacije i promocije.

DigitalPub Day pruža sjajnu priliku za sve profesionalce u digitalnom marketingu i izdavaštvu da se okupe, dijele znanje i inspiriraju jedni druge. Pridružite nam se na i gradimo zajedno bolju, informiraniju digitalnu budućnost!

Izvršni odbor HUDI čine Igor Cenić, član upravnog odbora Hanza Medije, Marin Katušić, direktor razvoja sadržaja, Index promocija, Maja Blumenšajn, direktorica novih medija Nove TV, Tonko Weissmann, izvršni potpredsjednik i član uprave RTL-a Hrvatska, Zoran Turković, izvršni direktor i član uprave u 24sata, te Miran Pavić, osnivač i direktor Telegram Media Grupe; dok je predsjednik HUDI-a Matej Lončarić, glavni direktor digitalnog poslovanja, CME Adria.

O HUDI-ju: Hrvatska udruga digitalnih izdavača (HUDI) vodeće je strukovno udruženje za okupljanje online medija i svih ostalih industrija koje sudjeluju u digitalnom oglašavanju. Osnovali su je Hanza Media, Index promocija, Nova TV, RTL Hrvatska, Styria i Telegram Media Grupa. Sve novosti iz Hrvatske udruge digitalnih izdavača možete pratiti na HUDI webu, Facebooku, Instagramu ili LinkedInu.