Obavijesti

Promo sadržaj

Komentari 0
OD SPLITA DO SVJETSKE SCENE

Dizajnerica Jelena Bošnjak: 'Danas je lakše promijeniti lice nego prihvatiti vlastito...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Dizajnerica Jelena Bošnjak: 'Danas je lakše promijeniti lice nego prihvatiti vlastito...'
5
Foto: Nemi Bulat
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Jelenin autorski rukopis razvijao se od prvih kolekcija brenda JB do sve izraženijih međunarodnih iskoraka...

Postoje dizajneri koji modu promatraju kroz trendove, krojeve i materijale, a postoje i oni koji prije svega promatraju ženu. Jelena Bošnjak pripada ovoj drugoj skupini. Nakon godina rada s klijenticama i vlastitim kolekcijama, dobro zna koliko ono što žena prvo vidi u ogledalu često nema veze s onim što vide drugi.

"Žena ponekad još nije ni odjenula haljinu, a već mi kaže: trbuh, ruke, bokovi… ovo treba sakriti. A ja pomislim: čekaj, još nismo ni počele", govori Jelena. Upravo iz tog iskustva proizlazi i njezin osnovni dizajnerski princip: ne mijenjati ženu zbog odjeće.

Foto: Nemi Bulat

"Ako haljina ne funkcionira na ženi, radije ću promijeniti haljinu nego ženu." Za Jelenu dobar dizajn nije onaj koji ženu pokušava uklopiti u ideal, nego onaj u kojem se ona osjeća dovoljno dobro da nakon nekoliko minuta zaboravi što ima na sebi. Promatra proporcije, siluetu, konstrukciju i način na koji materijal pada, ali pritom traži ono osobno - ono po čemu će žena ostati prepoznatljiva.

Od Splita do međunarodne modne scene

Jelenin autorski rukopis razvijao se od prvih kolekcija brenda JB do sve izraženijih međunarodnih iskoraka. U kolekciji "Bila Štorija" Dalmacija je postala izvor inspiracije za bijele, prozračne siluete i bezvremensku eleganciju, dok je kolekcijom "Insolence" predstavljenom tijekom Milano Fashion Weeka napravila zaokret prema snažnijem, urbanijem izrazu i kontrastu crne i bijele. Za svoj je rad pritom dobila i međunarodna priznanja, među kojima nagrade u Bakuu i Rimu.

Najnovija kolekcija "Éclosion" donosi još jednu stranu njezina dizajna. Inspirirana prirodnim ciklusima i trenutkom u kojem se nešto skriveno počinje otvarati, kolekcija spaja precizno strukturirane siluete, naglašen struk i mekane, slojevite forme. Priča je to o transformaciji, ali i o ženi koja zna tko je.

Foto: Nemi Bulat

I upravo se kroz različite kolekcije vidi ono što povezuje Jelenin rad – interes za ženu, njezinu osobnost i način na koji odjeća može naglasiti ono što već postoji, umjesto da joj nameće novu verziju nje same.

Jelena danas modu promatra i kroz širu sliku. U vremenu u kojem nikada nije bilo jednostavnije mijenjati vlastiti izgled, primjećuje paradoks: što više govorimo o individualnosti, sve češće izgledamo isto.

Foto: Nemi Bulat

"Danas je ponekad lakše promijeniti lice nego prihvatiti vlastito", kaže. Ne govori pritom protiv promjene, već protiv gubitka osobnosti. I sama ima svoj prepoznatljiv detalj - izrazito dugu prirodnu kosu, koja je s godinama postala svojevrsni zaštitni znak.

"Možete imati sve kako treba - haljinu, torbu, cipele, frizuru - i da se ništa ne dogodi. A onda uđe žena koja možda krši pola modnih pravila i svi je primijete. Prisutnost se ne može kupiti." Možda upravo zato njezin dizajn nije lako svesti na jednu estetiku. U njemu se susreću Dalmacija i Milano, romantika i konstrukcija, nježnost i odvažnost. Ono što ih povezuje jest želja da žena ostane glavna.

Foto: Nemi Bulat

A nakon godina rada s modom i ženama, Jelena danas sebi dopušta isto ono što želi i ženama koje odijeva: da ne mora svima biti po mjeri. "To mi je, iskreno, jedan od ljepših luksuza koji dolaze s godinama."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Boja koja izgleda poput jeseni: Čokoladno smeđa preuzima i donosi dozu sofisticiranosti
PROMO

Boja koja izgleda poput jeseni: Čokoladno smeđa preuzima i donosi dozu sofisticiranosti

Novi modni hit ove jeseni, čokoladno smeđa, donosi sofisticiranost i lako se uklapa u svaki ormar, a Deichmann je kroz svoju kampanju istaknuo njezinu svestranost i pristupačnost.
Za koncert u Istri 95% kupljenih karata kupljeno izvan Hrvatske
PROMO

Za koncert u Istri 95% kupljenih karata kupljeno izvan Hrvatske

Gotovo godinu dana prije koncerta belgijskog DJ-a i producenta, podaci organizatora pokazuju izrazitu prevagu prodaje na inozemnim tržištima i otvaraju temu uloge velikih glazbenih događanja u privlačenju gostiju
Snažna blues podrška BP jazz klubu
PROMO

Snažna blues podrška BP jazz klubu

Članovi udruge Hrvatske blues snage danas su postavili spomen-pločicu u BP jazz klubu u čast Bošku Petroviću, dok se klub priprema za otvaranje i trodnevni Jazz.hr festival.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026