Dizajnerica Jelena Bošnjak: 'Danas je lakše promijeniti lice nego prihvatiti vlastito...'

Postoje dizajneri koji modu promatraju kroz trendove, krojeve i materijale, a postoje i oni koji prije svega promatraju ženu. Jelena Bošnjak pripada ovoj drugoj skupini. Nakon godina rada s klijenticama i vlastitim kolekcijama, dobro zna koliko ono što žena prvo vidi u ogledalu često nema veze s onim što vide drugi.

"Žena ponekad još nije ni odjenula haljinu, a već mi kaže: trbuh, ruke, bokovi… ovo treba sakriti. A ja pomislim: čekaj, još nismo ni počele", govori Jelena. Upravo iz tog iskustva proizlazi i njezin osnovni dizajnerski princip: ne mijenjati ženu zbog odjeće.

Foto: Nemi Bulat

"Ako haljina ne funkcionira na ženi, radije ću promijeniti haljinu nego ženu." Za Jelenu dobar dizajn nije onaj koji ženu pokušava uklopiti u ideal, nego onaj u kojem se ona osjeća dovoljno dobro da nakon nekoliko minuta zaboravi što ima na sebi. Promatra proporcije, siluetu, konstrukciju i način na koji materijal pada, ali pritom traži ono osobno - ono po čemu će žena ostati prepoznatljiva.

Od Splita do međunarodne modne scene

Jelenin autorski rukopis razvijao se od prvih kolekcija brenda JB do sve izraženijih međunarodnih iskoraka. U kolekciji "Bila Štorija" Dalmacija je postala izvor inspiracije za bijele, prozračne siluete i bezvremensku eleganciju, dok je kolekcijom "Insolence" predstavljenom tijekom Milano Fashion Weeka napravila zaokret prema snažnijem, urbanijem izrazu i kontrastu crne i bijele. Za svoj je rad pritom dobila i međunarodna priznanja, među kojima nagrade u Bakuu i Rimu.

Najnovija kolekcija "Éclosion" donosi još jednu stranu njezina dizajna. Inspirirana prirodnim ciklusima i trenutkom u kojem se nešto skriveno počinje otvarati, kolekcija spaja precizno strukturirane siluete, naglašen struk i mekane, slojevite forme. Priča je to o transformaciji, ali i o ženi koja zna tko je.

Foto: Nemi Bulat

I upravo se kroz različite kolekcije vidi ono što povezuje Jelenin rad – interes za ženu, njezinu osobnost i način na koji odjeća može naglasiti ono što već postoji, umjesto da joj nameće novu verziju nje same.

Jelena danas modu promatra i kroz širu sliku. U vremenu u kojem nikada nije bilo jednostavnije mijenjati vlastiti izgled, primjećuje paradoks: što više govorimo o individualnosti, sve češće izgledamo isto.

Foto: Nemi Bulat

"Danas je ponekad lakše promijeniti lice nego prihvatiti vlastito", kaže. Ne govori pritom protiv promjene, već protiv gubitka osobnosti. I sama ima svoj prepoznatljiv detalj - izrazito dugu prirodnu kosu, koja je s godinama postala svojevrsni zaštitni znak.

"Možete imati sve kako treba - haljinu, torbu, cipele, frizuru - i da se ništa ne dogodi. A onda uđe žena koja možda krši pola modnih pravila i svi je primijete. Prisutnost se ne može kupiti." Možda upravo zato njezin dizajn nije lako svesti na jednu estetiku. U njemu se susreću Dalmacija i Milano, romantika i konstrukcija, nježnost i odvažnost. Ono što ih povezuje jest želja da žena ostane glavna.

Foto: Nemi Bulat

A nakon godina rada s modom i ženama, Jelena danas sebi dopušta isto ono što želi i ženama koje odijeva: da ne mora svima biti po mjeri. "To mi je, iskreno, jedan od ljepših luksuza koji dolaze s godinama."