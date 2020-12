Za kraj ove godine, Hrvati su pokazali veliki interes za edukacijom i to u području umjetne inteligencije. U samo mjesec dana, preko 13.500 zainteresiranih građana prijavilo se za besplatni online tečaj Elements of AI koji im na hrvatskom jeziku objašnjava osnove umjetne inteligencije i njene primjene. O umjetnoj inteligenciji puno se govori, a malo toga zna - cilj ovog tečaja je upravo to promijeniti.

Projekt Elements of AI nastao je u Finskoj, iz koje pristižu čestitke o velikom uspjehu i interesu u Hrvatskoj. A upravo se zato svim ljudima u Hrvatskoj, osobno iz svog ureda u Rovaniemiju, obratio Djed Mraz. U svom video pozdravu istaknuo je da se svijet neprestano mijenja i da je važno pratiti te promjene te da se nove tehnologije ne treba bojati. "Ona nije naša budućnost, nego sadašnjost." Na kraju poruke, Djed Mraz je svima zaželio sretan Božić.

Nova godina obično je vrijeme kada svi usvajamo neke odluke kojima ćemo obogatiti svoj život, a Elements of AI omogućuje svima da kroz 25 sati nauče osnove tehnologije koja se nalazi u sve većem broju industrija, ali i uređaja i servisa koje svakodnevno koristimo.Nedavno su objavljeni i rezultati velikog istraživanja o razumijevanju umjetne inteligencije kojeg je u studenom provela agencija SmartUp. Istraživanje je potvrdilo kako je interes za umjetnom inteligencijom i edukacijom o AI-ju u Hrvatskoj prilično velik - 80 % ispitanika istaknulo je da želi saznati više o ovim tehnologijama, dok njih 67 % smatra da im AI olakšava svakodnevicu.

No, nisu samo građani zainteresirani za umjetnu inteligenciju, brojne uspješne domaće kompanije i organizacije također su se priključile u Elements of AI i svoje zaposlenike pozvale da se prijave i dodatno educiraju o AI tehnologiji. Osim kompanija, svoju je podršku iskazala i Vlada Republike Hrvatske, a Sveučilište u Zagrebu će svim studentima koji završe tečaj omogućiti ostvarivanje 2 dodatna ECTS boda.

Za završetak tečaja treba vam tek malo vremena i dobra volje, a više detalja, kao i informacije o prijavi, potražite na službenoj web stranici - www.elementsofai.com/hr.