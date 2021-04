Ljetna pozornica Tuškanac 14. i 15. lipnja 2021. postat će dom DK Homea – mjesta na kojemu će se nakon duge zime u prirodnoj oazi usred grada okupiti komunikacijski stručnjaci. Organizatori Dana komunikacija ovaj su spin-off rovinjskog festivala pod nazivom DK Home presented by A1 posvetili domaćim stručnjacima i domaćoj pameti, stoga će ovo biti mjesto za umrežavanje, razmjenu iskustava na panel-diskusijama i odavanje počasti najkvalitetnijim hrvatskim projektima.

Tople zagrebačke noći dodatno će zagrijati atmosfera na svečanoj dodjeli nacionalnih strukovnih nagrada koje će osvojiti kreatori i brendovi za svoju efikasnost i kreativnost u online ili offline komunikaciji. Više od 70 članova žirija birat će među nekoliko stotina ukupno prijavljenih ovogodišnjih projekata na prestižnim natjecanjima Effie, MIXX i IdejaX te one najkvalitetnije nagraditi zlatnim, srebrnim i brončanim statuama. Na događanju će se time spojiti najbolje što naše tržište nudi: najbolji stručnjaci, najbolji projekti i najbolja znanja.

„Dok čekamo prestanak generičkih poruka o neizvjesnosti i završetak najveće viralne kampanje koju je svijet vidio, jedva čekamo da se kao struka podružimo uživo i sigurno u zelenilu Tuškanca gdje se kreativne baterije pune na sunce, ljubljenje i grljenje ostavlja na ulazu, a jedini spomen neizvjesnosti smije biti small talk o vremenskoj prognozi“, poručila je Dunja Ivana Ballon, direktorica Dana komunikacija i Hrvatske udruge društava za tržišno komuniciranje (HURA-e), a svim je natjecateljima koji se osjećaju posebno sretno preporučila zauzimanje mjesta u blizini pozornice te dodala da su visoke potpetice opcija na isključivo vlastitu odgovornost.

Za sve zainteresirane važna će biti informacija da svatko ima mogućnost sudjelovati, no samo najbrži, koji što prije uz simboličnu naknadu rezerviraju svoj dolazak, zaista će moći prisustvovati. Zbog velikog interesa za sudjelovanje na DK Homeu presented by A1 i uz dosljedno pridržavanje svih potrebnih epidemioloških sigurnosnih mjera uz boravak na otvorenom i propisanu distancu, broj je posjetitelja ograničen, no organizatori su svima koji svoje kotizacije ne nabave na vrijeme omogućili upis na listu čekanja kako bi svima povećali šansu za dolaskom i druženjem na Tuškancu.

„Drago nam je da smo i ove godine dio najvećeg marketinškog događaja koji, unatoč pandemijskim uvjetima, nije izgubio na svojoj inovativnosti i efikasnosti, što je još jedan dokaz da je u našoj struci svaki novi izazov ujedno i prilika da pokažemo kako možemo biti još kreativniji. Najbolje projekte s komunikacijskog tržišta opet ćemo imati prilike slušati na jednom mjestu, a s onima najbržima ćemo se vidjeti i uživo, što me posebno veseli“, izjavila je direktorica marketinga za privatne korisnike A1 Hrvatske, Monika Majstorović.

A1 je generalni partner vrhunskog ugođaja DK Homea, uz koji događanje podržavaju i dosad potvrđeni partneri Franck, Konzum, Volkswagen ID.4, Wiener osiguranje Vienna Insurance Group, Europski parlament u Hrvatskoj, Končar – Elektroindustrija, PIK Vrbovec, Shutterstock, Cerovski Print Boutique, Presscut i drugi.

Sve informacije o DK Homeu presented by A1 i kotizacijama potražite na službenim stranicama www.danikomunikacija.com.