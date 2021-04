Svijet se ubrzava i često vam se čini da živite u „brzoj traci“? U takvim situacijama lako se može dogoditi da zaboravljate vlastite potrebe. Možda vodite druge, no koliko uspješno vodite sebe?

COTRUGLI Business School poziva vas na Leadership Tuesdays with Mike George – seriju webinara na kojima ćete „usporiti“ i usvojiti nove uvide koji će vam pomoći da budete briljantan vođa. Prvi webinar u nizu, From Force to Power, održat će se u utorak, 4. svibnja 2021. u 15.00 sati. Webinar će pružiti praktične alate kako preusmjeriti energiju i graditi otpornost i učinkovitost te spoznati svoju stvarnu moć nakon što prestanemo požurivati stvari.

Raspored i teme webinara:

Mike George autor je 16 knjiga iz područja razvoja samosvijesti, emocionalne inteligencije i vodstva. Neke od najpoznatijih su Being Your Self, Don’t Get MAD Get Wise i Liberating Leadership. Predavač je na MBA programima COTRUGLI poslovne škole već 15 godina, a vodi module Leadership, Communication and Change i Self Management and Personal Development. George je trener i konzultant za osobni i profesionalni razvoj za neke od najpoznatijih svjetskih tvrtki: Mitsubishi, Siemens, Johnson and Johnson, Dupont, American Express, British Telecom, Tetra Laval, United Bank of Switzerland, KLM, Royal Dutch Airlines, The Allianz Group, Barclays Bank, Royal Mail, Royal Bank of Scotland, NHS, Sheraton Hotels, The BBC, Pliva, Heineken, Agrokor, CCHBC, Dukat, Carlsberg, Zagrebačka banka, Alstom.

Zainteresirani mogu birati žele li se prijaviti samo na odabrana predavanja ili na cijeli ciklus. Sudjelovanje je besplatno, a za više informacija i prijavu posjetite ovaj LINK.

