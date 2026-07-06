Doručkom kod Krleže završava 15. Festival Miroslav Krleža

Rodio se u 7 sati ujutro kada, na novoj lokaciji u novouređenoj Gradskoj Kavani (Trg bana Josipa Jelačića 9) počinjemo našu gastronomsko nadrealističku svečanost u bijelom (službeni dress code Doručka kod Krleže).

Za koncept programa zadužen je autor i ravnatelj Festivala Miroslav Krleža Goran Matović, a u programu sudjeluju Antonija Stanišić Šperanda, Siniša Ružić, Ana Kvrgić, Sara Renar, Irena Šekez Sestrić, Nikša Marinović, arhitekt Nenad Fabijanić i Goran Matović.

Na ovogodišnju svetkovinu pozvali smo umjetnice i umjetnike da svojim darom obogate jutro Krležina rođenja i daju okvir ovom jedinstvenom susretu.

Na gastronomsko-nadrealističkom susretu Doručak kod Krleže (u 7 sati ujutro – vrijeme Krležina rođenja) od 2. festivala Miroslav Krleža (2013.) poslužujemo doručak u formi slatke zakuske – slatkiša koje je Krleža naročito obožavao (kafe-šnite uz kavu). Naime, kao što je zapisala Eliza Gerner, Krleža je volio slatko. Primjerice, za kafe-šnite kao kadet u Pečuhu pisao je ljubavne pjesme prema narudžbi prijatelja Milana Arka za njegovu djevojku. Slastičarnica Zagreb i za ovaj rođendan (ne fetišističku svetkovinu, već upravo izazov svim Krležinim negatorima) ponovno radi Krležine kafe-šnite.