Tijekom božićnog razdoblja u kojemu je Douglas tradicionalno ostvarivao najveću prodaju, online prodaja je na razini Grupacije porasla za više od 74%, odnosno na 433 milijuna eura u prvom tromjesečju koje obuhvaća period od listopada do prosinca 2020. godine.

Unatoč zatvaranjima diljem Europe koja su ograničila poslovanje fizičkih trgovina, a naročito na glavnim tržištima Njemačke i Francuskoj, Douglas je u prvom kvartalu zabilježio prodaju od 1,2 milijarde eura. U usporedbi s rekordnim tromjesečjem iz prethodne godine, ostvaren je umjereni pad od 7,1% koji je pokazatelj kako je fokus na e-trgovini urodio plodom. Navedeno je potvrdila i Tina Müller, izvršna direktorica Douglas grupacije: "Iskoristili smo iskustvo koje smo stekli nakon prvog lockdowna te smo s našom strategijom #FORWARDBEAUTY.DigitalFirst nastavili značajno širiti internetsko poslovanje tijekom drugog vala zatvaranja. Na taj način smo, zahvaljujući snažnoj online prisutnosti, uspjeli uglavnom nadoknaditi negativan učinak koji je zatvaranje imalo na prodaju u božićnom periodu.“

Gledajući cijelu 2020. godinu, Douglas je prvi put zaradio više od milijardu eura prodaje putem e-trgovine. Tijekom godine Douglas je zabilježio snažan rast diljem Europe i ostvario 37% od ukupne prodaje Grupacije online putem tijekom božićnog kvartala.

Pozitivan trend u online poslovanju potvrđuje i hrvatsko tržište na kojemu su Douglas parfumerije u božićnom kvartalu (od listopada do prosinca 2020. godine) zabilježile porast online prodaje od 111,14% u odnosu na prethodnu godinu. Tijekom ovog tromjesečja zabilježen je rast online kupaca za 51,41% u odnosu na isti period prošle godine, a kupci su u velikom broju iskorištavali i mogućnost narudžbe putem call centra i info maila. U pitanju je pogodnost koja im je dala mogućnost na jednostavan način i u kratkom roku naručiti brojne popularne proizvode iz bogatog asortimana koji je narastao na 13.000 aktivnih artikala na webu, dok je u dućanima ta brojka veća od 18.000. Najprodavaniji proizvod na webshopu tijekom božićnog perioda bio je The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1% s više od 1.150 prodanih komada, a njemu su se pridružili i drugi skincare proizvodi poput Revox Just Niacinamide Daily Moisturiser, Rituals Sakura Set Renewing L, Douglas Hand Cream, Sol De Janeiro SOL Bum Bum Body Cream i drugi. Douglas adventski kalendar s ekskluzivnim brendovima pokazao se kao bestseller među adventskim kalendarima, a najpoželjniji mirisi bili su Valentino Voce Viva (30 ml), Giorgio Armani My Way (30 ml) i YSL Libre (30 ml). Na listi najprodavanijih brendova našli su se i Lancome, Jo Malone, Sisley, Tom Ford, MAC i Too Faced.

Broj online narudžbi u božićnom kvartalu porastao je za čak 84%, a zahvaljujući skladištu povećanog kapaciteta na novoj lokaciji na Jankomiru moglo se uspješno reagirati na takav porast te kupcima isporučivati njihove paketiće u kratkom roku. Pick-up station, usluga koja omogućava kupcima da u istom danu naruče i preuzmu svoj beauty paketić, zabilježila je porast broja preuzimanja narudžbi na webu od 138%, dok je ukupan broj preuzimanja paketa u poslovnicama i na webu porastao za impresivnih 70% u prvom kvartalu.

U nadolazećim mjesecima Douglas parfumerije u Hrvatskoj će nastaviti razvijati internetsko poslovanje uz zadržavanje fokusa na poslovnicama te širenje asortimana novim brendovima kako bi se zadovoljile potrebe kupaca i popratili novi trendovi. Tako su na webshop već ulistani novi svjetski poznati brendovi kao što su Dior, Dr Dennis Gross, Maison Margiela, L'Oréal Professionnel i brojni drugi, a u planu je dolazak novih zvučnih imena među kojima su Anastasia Beverly Hills, M. Micallef, Tiziana Terenzi, Bond No.9 i drugi.