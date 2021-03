Da je tehnologija ključni dio naših života, čak i oni najpesimističniji uvjerili su se u posljednjih godinu dana kada su se zabava, posao i svakodnevnica našla unutar naša četiri zida. Bez obzira na okolnosti, ove trenutke iskoristili smo kako bi se još bolje upoznali s tehnologijom koja nas okružuje, uključujući i vlastiti televizor. Televizor danas više nije samo zaslon za gledanje omiljenih filmova i serija, nego i pravi asistent s kojim vladamo digitalnim svijetom.

Za sve one kojima je potreban moćan televizor s pregršt mogućnosti, Samsung Neo QLED 2021 TV uistinu ima sve. Ovi televizori dizajnirani su tako da u bilo kojem trenutku možete doživjeti filmsku akciju s tehnološki naprednim značajkama koje će iskustvo gledanja učiniti jednostavno fantastičnim.

Uživajte i u najsitnijim detaljima

Uz Neo QLED televizore, doživite čišću i oštriju sliku kao nikad dosad s naprednim vizualnim detaljima. Procesor Neo Quantum Pro 8K na Neo QLED 8K telvizorima sadrži revolucionarnu tehnologiju koja pomoću umjetne inteligencije maksimalno optimizira prikaz u 8K rezoluciji koristeći podatke dobivenih iz čak 16 neuronskih mreža.

Neo QLED 8K televizori koriste zaslon sa 100-tnom dubinom boje te Quantum Dot tehnologiju za analizu razine svjetlosti i optimizaciju prikaza boja na zaslonu kako bi u potpunosti odgovarali ambijentu. Expert Calibration koji je dostupan na svim Neo QLED televizorima osim QN800 seriji analizira promjenu boje na zaslonu u scenama i prilagođava njihov prikaz na najrealniju razinu, čak i u potpuno suptilnom nijansama koje se na prvu ne vide. Značajka Adaptive Picture također automatski mijenja svjetlinu i kontrast zaslona ovisno o uvjetima osvjetljenja u sobi, kao i o sadržaju koji se prikazuje.

Pogled iz svakog kuta

Ne dopustite da vam sunčeva svjetlost ili odsjaj lampi ometa uživanje u popodnevnoj utakmici ili večernjem filmu. Samsung Anti Reflection tehnologija sprječava odsjaj koji ometa vaše doba dana za odmor. Ako nema dovoljno mjesta na kauču ispred televizora, Ultra Viewing Angle daje vam dosljednu i detaljnu sliku bez obzira gdje sjedite, dok gotovo nevidljivi ultra tanki Infinity Screen na Neo QLED 8K modelima čini iskustvo gledanja fenomalnim.

Čujte svaki zvuk bez ometanja

Kada vaš dnevni boravak krasi inovativan Samsung Neo QLED televizor, sve što trebate je uključiti tipku za paljenje i sve prepustiti svojem televizoru koji osim vrhunske slike pruža i vrhunsku kvalitetu zvuka. Adaptive Sound tehnologija koristi umjetnu inteligenciju za optimizaciju zvuka na temelju analize scena u stvarnom vremenu s obzirom na sadržaj. Nadalje, čak i bolje nego prije, Object Tracking Sound Pro tehnologija na Neo QLED 8K modelima prati radnje na zaslonu, pozicionira reprodukciju na zvučnicima i stvara najrealniji osjećaj zvuka kako se objekti kreću na zaslonu, kao i Object Tracking Sound+ na 4K modelima. To je upravo ono kako zamišljamo kućno kino u kojem želimo sjediti svaki dan. Značajka SpaceFit Sound također analizira okoliš, a zatim automatski prilagođava zvuk televizora u skladu s njegovim idealnim postavkama. U situacijama kada vam pozadinska buka odvlači pažnju, nemojte premotavati scene unatrag, jer tehnologija Active Voice Amplifier pojačava govor u scenama tako da možete jasno čuti sve što vaši omiljeni likovi govore.

Televizor koji odgovara svakom prostoru

Svojim elegantnim dizajnom, Samsung Neo QLED televizori lako se uklapaju u bilo koji interijer. Kako bi TV postao dio svake sobe, tehnologija Ambient Mode+ analizira okoliš kako bi se TV stopio s prostorom podešavanjem svjetline i boje.

Samsung Neo QLED televizor je za one koji znaju što žele. Od kvalitete slike i zvuka do besprijekornog dizajna Neo QLED televizor odlična je investicija za one koji žele uživati još više u audio vizualnom doživljaju u svom domu. Više informacija o Samsung Neo QLED seriji te dostupnim modelima proučite na https://www.samsung.com/hr/tvs/qled-tv/highlights/.

Prednaručite Samsung Neo QLED i na poklon dobivate soundbar

Iskoristite promotivno razdoblje do 5. travnja ili do isteka zaliha gdje kupnjom Samsung Neo QLED QN900, QN800, QN95, QN90 ili QN85 modela televizora na poklon dobivate Samsung soundbar Q800A, Q700A ili Q600A ovisno o kupljenom modelu televizora, kao i produljeno jamstvo za vaš Neo QLED televizor u trajanju od 5 godina. Za ostvarivanje prava promocije potrebno je nakon isporuke televizora izvršiti prijavu slanjem e-mail poruke na sljedeću adresu: ce.promotion@samsung.com. Prijavu je nužno izvršiti najkasnije do 30. travnja 2021. godine.