Odlazak zubaru svima nam je mrzak i najradije bismo ga preskočili, no želimo li zdrave zube, to naprosto nije moguće. Naime, zubni kamenac najveći je krivac za mnoge probleme u usnoj šupljini – loš zadah, upalu i krvarenje zubnog mesa te povlačenje desni, a nastaje iz plaka uslijed nedovoljne higijene usne šupljine.

Plak je mekani, bezbojni sloj koji se stvara na našim zubima i uz liniju desni, a sastoji se od bakterija. Nakon nekog vremena on otvrdne i pretvori se u kamenac zbog kojeg smo prisiljeni najmanje dva puta godišnje otići zubaru na čišćenje. Nasreću, postoji proizvod pomoću kojeg se možete riješiti zubnog kamenca u vlastitoj kupaonici i tako prorijediti odlazak zubaru.

Riječ je o Zeodent® prahu za zube i desni kojim ćete se riješiti nakupljenog kamenca i spriječiti pojavu novog, a zubi će biti glatki i sjajni, bez plaka.

Kako djeluje?

Zeodent® prah za zube proizveden je od vulkanskog minerala zeolita i certificiran je za dentalnu i oralnu primjenu te je namijenjen potpunoj njezi usne šupljine. Nije abrazivan nego alkalni te djeluje na principu ionske razmjene i neutralizacije pH vrijednosti na zubima zbog čega će se četkanjem postojeći kamenac raspasti, a zubi nahraniti vrijednim mineralima kao što su kalcij, kalij i magnezij. Time će i uvjeti za nastanak karijesa biti svedeni na minimum.

Ovaj potpuno prirodni preparat, bez dodatka Fluora, nema okus ni miris pa je pogodan i za noćno korištenje na desnima na koje djeluje izuzetno blagotvorno čineći ih jačima i otpornijima, a mogu ga koristiti i djeca.

Nema više lošeg zadaha i povlačenja desni

Zubni kamenac pun je bakterija koje uzrokuju neugodan zadah, a čišćenje kamenca kod zubara dva puta godišnje neće ga spriječiti na duge staze. Naime, novi zubni kamenac stvara se već nakon 48 sati te se polako i svakodnevno skuplja sve više i više. Uz redovitu uporabu Zeodenta®, zubni kamenac neće se stvarati, a vaš će dah biti prirodno dobar pa više nećete morati voditi računa o tome da u svakom trenutku pri ruci imate žvakaću gumu ili sprej za osvježavanje daha.

Povrh toga, zahvaljujući svom jedinstvenom sastavu, Zeodent® jača vaše desni i sprječava njihovo povlačenje – potrebno ga je samo dodatno nanijeti na desni onda kad znate da neko vrijeme nećete ništa piti (primjerice navečer za vrijeme gledanja televizije ili prije spavanja). Već nakon 10 dana primijetit ćete promjenu jer će se vaše desni vratiti za čak 1 mm (što je iskusila većina korisnika). Krvarenja će prestati, desni će poprimiti zdravu ružičastu boju i zubi će biti manje klimavi.

Nažalost, većina se ljudi tijekom života susreće s parodontozom, možda najgorom bolesti desni koja nerijetko dovodi do gubitka zubi. Simptomi parodontoze su upalni procesi, povlačenje i krvarenje zubnog mesa te klimavi zubi, a redovitim korištenjem Zeodenta® spriječit ćete te probleme i sačuvati zdravlje zubi i lijep osmijeh.

Sjajni zubi i blistav osmijeh

Osim značajnog utjecaja na zdravlje zubi, Zeodent® djeluje i na njihov izgled. Budući da sprječava nastanak plaka i zubnog kamenca, vaši će zubi redovitom upotrebom biti glatki i sjajni, a upravo je to sve što vam je potrebno za očaravajući osmijeh na koji nitko neće ostati ravnodušan.

Zahvaljujući prirodnom sastavu i nevjerojatnoj učinkovitosti, Zeodent® ima analizu i odobrenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te preporuku mnogih stomatologa.

Posebna akcija koja se ne propušta

Ako ste odlučili isprobati Zeodent® i uvjeriti se u njegovu učinkovitost ili jednostavno darivati svoje najmilije ovog Božića nečim originalnim, svakako iskoristite posebnu promotivnu ponudu 2+2 GRATIS u kojoj dobivate čak četiri pakiranja Zeodenta® za samo 390 kuna! Ako Vam se to čini previše u ovim teškim vremenima, kupnja je moguća i karticama do 12 rata bez kamata.

U sklopu akcije na dar dobivate i vrijedan zeolitni puder za primjenu na koži, a sve dolazi u prigodnoj kutiji i poklon vrećici. Kutija se bez problema može raspakirati, pa, primjerice, dva Zeodenta ostavite sebi, a dva poklonite nekome u obitelji. Ovaj će originalan i nadasve koristan dar biti pravo osvježenje među silnim čarapama, papučama i pidžamama koje vječito jedni drugima poklanjamo za božićne blagdane.

Jedno pakiranje Zeodenta® dostatno je za 5 ili 6 mjeseci upotrebe, a kako bi iz higijenskih razloga svaki član obitelji trebao imati svoje pakiranje (jer se nanosi tako da se navlažena zubna četkica uroni u prah), ovo je prava prilika da opskrbite cijelu obitelj!

Želite li samo isprobati Zeodent®, cijena pojedinačnog pakiranja iznosi 195 kuna, no svakako je isplativije naručiti akcijski paket, jer, osim što ćete uštedjeti čak 680 kuna, dobivate i besplatnu dostavu.

Kako naručiti?

Zeodent je dostupan i u biljnim te klasičnim ljekarnama, a trenutna AKCIJA 2+2 GRATIS dostupna je OVDJE. Platiti možete gotovinom kod preuzimanja (pouzećem) ili karticama Diners, Mastercard, Maestro, Visa i Discover. Odaberete li plaćanje karticama, proizvod možete uzeti na 12 rata, čak i ako naručujete samo jedan komad.

Naručiti možete i telefonski na brojeve:

U slučaju da vam Zeodent® ne pomogne ili iz bilo kojeg razloga ne budete zadovoljni, proizvod jednostavno možete vratiti u roku od 90 dana. Garancija no asking no explanation jamči vam da uz povrat ne morate ništa objašnjavati, već samo pošaljete ostatak proizvoda natrag uz IBAN broj svog računa te dobivate povrat novca u punom iznosu.

Stavite zdravlje svojih zubi i desni na prvo mjesto dok još nije kasno i uživajte svaki dan u dobrom osjećaju koji će Vam podariti Zeodent®.



