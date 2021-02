Složit ćete se da je posljednjih dana vremenska prognoza zaista neodlučna pa nije rijetkost da se u istom danu praktički izmijene sva četiri godišnja doba. Ne bi nam to ni predstavljalo prevelik problem da smo u mogućnosti ostati u trenirci i provesti dan na kauču, ali kako nije svaki dan nedjelja i dnevne aktivnosti nas ipak tjeraju preko kućnog praga, svako jutro donosi nam isto pitanje - što danas odjenuti?

Dozu nove kreativnosti u odijevanju ovih nam dana donosi sunce koje nas, još uvijek na kapaljku, ali ipak sve češće, počasti svojom pojavom i barem nakratko unese malo svjetla u, još uvijek, zimsko sivilo. S prvim vedrijim danima rastu nam i apetiti za nekim novim modnim kombinacijama i dok s nestrpljenjem očekujemo proljetne i ljetne kolekcije omiljenih modnih brendova, pokušavamo sami naći nit vodilju u osmišljavanju savršenog outfita za nadolazeću sezonu. Od iskusnih trendsetera naučili smo da je jedna od najbitnijih stvari u modi ulaganje u bezvremenske komade odjeće, a ako u njih dodamo touch aktualnih trendova koji već nekoliko sezona vladaju modnim pistama, možemo biti sigurni da će naša kombinacija oduševiti i one najzahtjevnije.

Desiqual kaput: 1.709,00 kuna - 70% - 509,00 kuna; majica: 379,00 kuna - 60% -149,00 kuna; torba: 449,00 kuna - 50% - 224,00 kuna

Kako ne bismo gubili vrijeme čekajući nove kolekcije odlučili smo iskoristiti zadnji val zimskih sniženja i vidjeti što se nudi na popustima, a ono što smo doznali nas je oduševilo. U Designer Outletu Croatia trenutno traje Final Winter Sale na kojem se bez puno muke mogu pronaći zaista odlični komadi, kako odjeće, tako i obuće, nakita, modnih dodataka pa čak i asortimana za opremanje doma, sniženih do 80%. Stilsku inspiraciju za prijelazni period dala nam je modna blogerica Ana Bacinger, a mi vam donosimo fashion tips uz koje ćete lakše kreirati idealan prijelazni outfit.

Igrajte na sigurno!

Klasični komadi i neutralne boje uvijek su dobar izbor, bilo da su u pitanju casual ili business kombinacije. Spoj jednostavnosti i urbanog štiha ostavit će dojam promišljene ležernosti i udobnosti s kojom u dnevnim varijantama gotovo da ne možete pogriješiti.

Europa 92 jakna: Wrangler: 999,00 kuna -50% 499,00 kuna; majica: Levis: 199,00 kuna – 35% 129,00 kuna; hlače: Scotch&Soda: 899,00 kuna -38% 559,00 kuna

Boje su IN!

Prvi glasnik proljeća u modnom svijetu su zasigurno boje i upravo je to prvi korak koji bismo trebali napraviti u međuprostoru između zime i proljeća. Odjeća, obuća, modni detalji, pastelne nijanse ili jarke boje? Kako tko voli, sve je dobrodošlo.

XD XENIA DESIGN ružičasti kaput: 4.020,00 kuna - 60% -1.608,00 kuna

Nepogrešive kockice!

Iako karirani uzorak najčešće vežemo uz jesenski look, kockice su već nekoliko sezona sveprisutne. Karirano danas više ne predstavlja samo legendarni simbol Škotske, već se proširio svijetom u raznim varijantama, bojama i modelima i lako ga uklapamo u sve modne stilove.

XYZ: pulover: Emporio Armani: 2.349,00 kuna - 70% - 731,70 kuna sako: Fracomina: 1.439,00 kuna - 50% - 719,50 kuna hlače: Fracomina: 1.059,00 kuna - 50% - 529,50 kuna torba: Trussardi: 1.039,00 kuna - 30% - 727,30 kuna

Idealna obuća za prijelazno razdoblje? Svi odgovori su točni!

Znamo da je najveći izazov prijelaznog razdoblja odabir odgovarajuće obuće. Iako su gležnjače savršene za prevrtljivu vremensku prognozu, današnji nam trendovi dozvoljavaju zaista sve boje i modele. Visoke čizme, gležnjače, tenisice, mokasine, balerinke, cipele na petu – dozvoljeno je apsolutno sve.

Timberland čizme: 1.599,00 kuna -70% - 479,70 kuna

Mass čizme 1.299 kuna - 60% - 519,60 kuna

XYZ espadrile Karl Lagefeld: 1.199 kuna - 30% - 839,30 kuna

Corso Roma Tenisice: 1.577,00 kuna - 64% -568,00 kuna

Designer Outlet Croatia nudi posjetiteljima jedinstveno shopping iskustvo na otvorenom uz neodoljivu Final Winter Sale ponudu i popuste do 80% brendove poput Hugo Boss, Armani Exchange, Gant, Guess, Replay, Five Star Fashion, Under Armour, Pepe Jeans ili Corso Roma.

