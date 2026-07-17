Hanka Paldum donosi čaroliju sevdaha u centar Pule

Jedna od najvećih glazbenih diva ovih prostora, kraljica sevdaha - Hanka Paldum, ovog će ljeta održati veliki koncert u jedinstvenom ambijentu pulskog Malog rimskog kazališta. Koncert je zakazan za četvrtak, 6. kolovoza, s početkom u 21 sat, a organizatori najavljuju večer ispunjenu emocijama, bezvremenskim pjesmama i vrhunskom glazbenom produkcijom.

Hanka Paldum, umjetnica čiji glas već više od pet desetljeća predstavlja jedan od najprepoznatljivijih simbola sevdaha i narodne glazbe, nedavno je ponovno posjetila Pulu nakon dužeg vremena. Upravo zato, kaže, posebno je veseli što će se ovoga ljeta ponovno susresti s publikom u jednom od najljepših koncertnih prostora na Jadranu.

"Onaj koji nas je iz ljubavi i jednog izvora stvorio i udahnuo dostojanstvo u svako ljudsko biće, uči nas da njegujemo, dajemo i širimo tu blagodat kako bi lakše i ljepše živjeli. Tu privilegiju kojom sam darivana koristim na najljepši način, prenoseći ljubav, lijepu riječ i melodiju za kojom svaka duša traga i svakom srcu godi. Uz lijepu pjesmu i sevdalinku pokucam na svako srce koje me primi kao dragog gosta, što me čini sretnom da mogu svu tu ljubav i emociju podijeliti sa svima koji dođu na moje koncerte." - rekla je Hanka Paldum.

Tijekom impresivne karijere Hanka Paldum izgradila je status jedne od najvažnijih interpretatorica sevdalinke i narodne glazbe. Njezine pjesme obilježile su generacije slušatelja, a emotivna interpretacija, prepoznatljiva boja glasa i autentičnost učinile su je glazbenom ikonom čije su izvedbe jednako cijenjene kod glazbenih kritičara, tako i kod publike u regiji i diljem svijeta.

Na koncertu u Puli publika će imati priliku čuti najpoznatije pjesme koje su obilježile njezinu bogatu karijeru. Na repertoaru će se naći bezvremenski hitovi poput "Ali pamtim još", "Ja te pjesmom zovem", "Crne kose", "Zelene oči", "Voljela sam voljela", "Sanjam", "Moj beharu, ko li mi te bere", “To što svaka žena sanja” i “Zlatne žice” te brojne nezaboravne sevdalinke koje desetljećima zauzimaju posebno mjesto u srcima publike.

"Nadam se da će biti i ovog puta tako, da će publika uživati kada dođem u Pulu, u Malo rimsko kazalište 6. kolovoza, kada ćemo svi uz moj orkestar i najljepše bezvremenske pjesme i sevdalinke pod vedrim nebom provesti nezaboravnu večer." - najavila je Hanka Paldum.

Osim vrhunskog glazbenog programa, organizatori najavljuju i posebno osmišljen audio-vizualni segment koncerta koji će kroz dosad rijetko viđene fotografije i videozapise prikazati najvažnije trenutke iz bogate karijere umjetnice.

Koncert u Malom rimskom kazalištu bit će jedinstvena prilika da publika u intimnoj atmosferi jednog od najljepših povijesnih prostora u Hrvatskoj doživi glazbu koja već desetljećima spaja generacije.

Ulaznice su u prodaji putem sustava Entrio te na svim Entrio prodajnim mjestima. Organizator koncerta je Virido Events.