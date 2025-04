'Heroji, hvala vam na svakom vašem dobrom djelu - vi nam pokazujete što je bitno u životu'

Već 2O godina 24sata dodjeljuju nagradu Ponos Hrvatske, koja slavi iznimne pojedince i inicijative u društvu. Ti su ljudi pravi heroji. Oni za svoja velika djela nisu tražili nagradu. Iz gomile su se izdvojili dobrotom i velikim srcem. Majke koje su okrenule svijet za svoju djecu, heroji koji pomažu bolesnima, unesrećenima, koji su spremni učiniti što god treba kako bi pomogli članovima svoje obitelji, prijateljima... Ti su ljudi ponos Hrvatske i podsjetnik svima nama kakvi trebamo biti. Upravo zbog njih 24sata već dva desetljeća dodjeljuju nagradu Ponos Hrvatske, koju podupiru i mnogi naši sponzori - PBZ Card, Prvo plinarsko društvo, OTP banka, Hrvatska pošta, HEP, Erste banka, INA, Telemach, Končar, Fina, Janaf, Studenac, Wiener osiguranje VIG, Podravka grupa, Stega Tisak, Hotel Puntijar i Restoran Kamačnik.

Partneri projekta Ponos Hrvatske u društvu Gorana Gavranovića, direktora 24sata, i Marcele Rukavine, direktorice prodaje 24sata | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Njihove sudbine, njihova djela i postupci ostavljaju bez riječi! Teško je takvim ljudima išta poručiti, oni svojim djelima poručuju nama. Ljudi koji imaju toliku snagu, ljubav i požrtvovnost prizemljuju nas iz oblaka današnjeg ubrzanog života i podsjećaju na prave životne vrijednosti. Bez obzira na sudbine koje su ih snašle, kad ih gledam, vidim sretne i ispunjene ljude. Zato mi trebamo slušati njih, što nam oni i njihova djela poručuju. Oni svima nama trebaju biti uzor i nadahnuće. Također, drago mi je da su nas Ponos Hrvatske i 24sata prepoznali kao svojeg partnera jer i PBZ grupa kroz svoj projekt 'Činim dobro svaki dan' potiče pomaganje drugima donirajući već 17 godina potrebnu opremu i uređaje za pedijatrijske odjele i dječje domove diljem Hrvatske - rekao je Ivan Ivičić, zamjenik predsjednika Uprave PBZ Carda.

Slaven Rajman, član Uprave Prvog plinarskog društva, istaknuo je da su priče koje smo imali priliku čuti tijekom ovih 20 godina nagrade Ponos Hrvatske stalni podsjetnik da pravo bogatstvo društva leži u ljudskosti, solidarnosti i spremnosti da pomognemo jedni drugima.

- PPD je kompanija koja je duboko ukorijenjena u zajednici u kojoj posluje te koja već godinama podržava mnogobrojne projekte i pojedince koji zagovaraju i žive upravo te vrijednosti. Vjerujemo u snagu pojedinca i njegovog utjecaja na izgradnju zajednice. Zato nam je ova nagrada osobito bliska i s ponosom je podupiremo. Želim poručiti svima onima koji su u zadnjih 20 godina bili dijelom ove priče, kao i onima koji će to tek postati, da njihova djela nadahnjuju i podsjećaju kako jedan čovjek ipak može promijeniti svijet - istaknuo je Rajman.

I Nikola Mikša, član Uprave OTP banke, čestitao je na 20 godina posvećenosti prepoznavanju i nagrađivanju dobrih djela.

- Ova velika obljetnica pokazuje vrijednost i značenje Ponosa Hrvatske. Pokazao nam je da trebamo cijeniti snagu malih koraka jer oni mogu biti inspiracija drugima i pokrenuti lanac dobrih djela. Poznato je da OTP banka ima dugogodišnju tradiciju pomaganja zajednici i cijenjena je kao vjeran partner, osobito u humanitarnim i društveno korisnim projektima. Izuzetno sam ponosan što je Ponos Hrvatske jedan od njih. Svim 'malim ljudima' koji čine dobra djela iskreno zahvaljujem što su nas podsjetili na vrijednosti dobrote, nesebičnosti i požrtvovnosti. Iako možda naizgled mala, njihova djela imaju velik utjecaj na svijet oko nas jer pridonose boljem društvu. Vaša hrabrost i spremnost na pomoć su neprocjenjivi i podsjećaju nas koliko je važno biti tu za druge. Hvala vam što činite ovaj svijet boljim mjestom za sve nas - istaknuo je Mikša.

Ilija Radić, izvršni direktor Ureda za korporativne komunikacije Hrvatske pošte, rekao je da ovi ljudi trebaju biti primjer svima nama.

- Zaslužuju naše divljenje, naklon i podršku na svaki način na koji je možemo pružiti. Svaka od ovih priča primjer je humanosti, nesebičnosti, nevjerojatne potrebe da se pomogne drugima. Neki od ovih divnih ljudi i vlastite su nesreće i tragedije neopisivom snagom volje pretvorili u način da pomognu drugima i sve što im možemo reći je hvala te pokušati u njihovim primjerima pronaći motiv da i mi slijedimo njihov put. Poručujem im da im se iskreno divim i da nastave činiti dobro. Hrvatska pošta i dalje će pratiti ovu akciju jer ovi dobrotvori zaslužuju da se njihovo ime čuje i spominje sa zahvalnošću i poštovanjem, a sam Ponos Hrvatske sigurno će motivirati i druge da pomažu - zaključio je Radić.

Već godinama i Erste banka podržava Ponos Hrvatske.

- Tijekom svih ovih godina svjedočili smo različitim humanim djelima sasvim 'običnih' ljudi koji su, ili hrabro reagirali ne razmišljajući o ugrožavanju vlastitog života, ili su prepoznali potrebu da svojim djelovanjem unaprijede kvalitetu života nekome njima možda i nepoznatom. Svima je zajedničko da oni nisu 'mali ljudi' nego hrabri i humani pojedinci, kojima je čovjek, ponekad i posve nepoznat, na prvome mjestu. Među njih spadaju i Martin, Ante i Robert, koji su u pravom trenutku pružili prvu pomoć i spasili život čovjeku kojeg su s prozora vidjeli kako nepomično leži s druge strane ulice. Upravo ta briga za ljude ono je što ih čini velikima. Zbog toga im u svoje, kao i u ime Erste banke, zahvaljujem što nas svake godine iznova zadive učinjenim i podsjete kako je ljudskost temelj svakog zdravog društva - kaže Katarina Kraljević, članica Uprave Erste banke.

Tamara Karagity, direktorica Korporativnih komunikacija i marketinga Ine, smatra kako Ponos Hrvatske već 20 godina svijetli kao podsjetnik da istinsko herojstvo ne traži titule ni priznanja.

- Ono živi u svakodnevnim ljudima koji nesebično pomažu drugima, često izvan svjetla reflektora. Njihova djela podsjećaju na važnost solidarnosti, empatije, zajedništva te istinskog doprinosa zajednici. U Ini duboko vjerujemo u te vrijednosti i s ponosom podržavamo inicijative koje ih prepoznaju i njeguju. Svaka ispričana priča snažan je poticaj da vjerujemo u dobro i da budemo dio promjene, ne zato što moramo nego zato što znamo da možemo - rekla je.

S njom se slaže Adrian Ježina, predsjednik uprave Telemacha.

- Već 20 godina Ponos Hrvatske slavi hrabrost, dobrotu i nesebičnost ljudi koji čine neobično velika i važna djela. Njihova djela nisu tražila pažnju, ali itekako zaslužuju priznanje. To su priče koje nadahnjuju, bude emocije i vraćaju vjeru u ono najvažnije, a to je ljudskost. U ime Telemacha mogu reći kako sam ponosan što smo dio ove iznimne inicijative i što imamo priliku podržati one koji su pravi heroji našeg društva. Kažu da se plemenita djela čine u tišini, ali upravo im ovakva priznanja daju glas i priliku da im zaplješćemo, s poštovanjem koje su itekako zaslužili. Hvala svima koji nas svojim primjerom inspiriraju da radimo na izgradnji boljeg društva za buduće generacije - rekao je Ježina.

Kristina Mumić, voditeljica Odjela za ESG u Končaru, čestitala je svim ovogodišnjim laureatima na hrabrosti, ljubavi, nesebičnosti i upornosti kojima nas zadivljuju i nadahnjuju.

- Njihove geste kojima smo večeras svjedočili čine bitan korak prema stvaranju društva temeljenog na poštovanju i jednakosti. Također, važno je odati priznanje svima onima koji su vlastitim primjerom usadili takve vrijednosti u život ovih ljudi jer oni zajedno čine temelje pravednijeg društva. Svi ti 'mali ljudi', kako ih često neopravdano nazivaju, svojim djelima utječu na okolinu i utiru put budućim generacijama prema toliko potrebnim promjenama. Projekti poput Ponosa Hrvatske predstavljaju zalog za inkluzivniju, sretniju i pravedniju budućnost za sve nas - istaknula je.

A na popisu partnera već je godinama i Fina.

- Svaki dobitnik nagrade Ponos Hrvatske jedinstven je u svojoj inspirativnoj priči, a zajedničko im je to što njihova nesebična djela ostavljaju dubok trag u zajednici. Nije lako u ključnom trenutku reagirati ispravno, ali upravo su spontani postupci ovih iznimnih pojedinaca spasili mnogima život. Odvažiti se na žrtvu i staviti tuđe dobro ispred vlastitoga čin je prave ljudske veličine. Tijekom ovih 20 godina upoznali smo mnogobrojne laureate koji su posvetili svoj život pomaganju potrebitima, bilo da je riječ o bolesnoj djeci ili starijim ljudima. Veliko hvala svim dosadašnjim dobitnicima Ponosa Hrvatske, koji nas svojim primjerom nadahnjuju, oplemenjuju društvo i potiču svakoga od nas da budemo bolji ljudi - izjavila je Vinka Ilak, članica Uprave Fine.

Tatjana Spajić, direktorica korporativnih komunikacija Studenca, naglasila je kako, u vremenu punom nepovjerenja prema gotovo svemu što nas okružuje, priče koje već dva desetljeća ispisuju Ponos Hrvatske vraćaju vjeru u temeljne vrijednosti i bezuvjetnu dobrotu. Iz tog razloga Studenac već godinama podupire i podupirat će i dalje ovaj važan projekt.

- Posebno me raduje što se među laureatima svake godine nalaze djeca jer nam njihova djela nagovještaju budućnost kojoj se možemo veseliti. Budućnost bez predrasuda, ispunjenu poštovanjem, empatijom i ljubavlju. Od njih, malih velikih ljudi, svi možemo i trebamo učiti. Svim dobitnicima od srca poručujem: ostanite takvi kakvi jeste i nemojte sumnjati u svoj pogled na svijet. Uz vas i vaša djela naše će društvo biti tolerantnije i plemenitije, a neupitno ćete biti i uzor te motivacija drugima koji će vas slijediti - izjavila je.



Marko Štritof, generalni direktor Stega Tiska, naveo je da mu je čast biti dio tima koji izabire prave superheroje u našoj predivnoj Hrvatskoj.

- Njihova hrabrost, poštenje i humanost inspiriraju nas sve da želimo biti bolji. U vjeri da svatko od nas može biti junak, potičem vas da brinete jedni o drugima. Naša snaga leži u zajedništvu i podršci. Budite taj heroj koji širi dobrotu i nadu! Svi mi, kao Hrvati, nosimo tu predispoziciju unutar sebe. Priključimo se i budimo inspiracija ne samo jedni drugima nego i cijeloj zajednici! Postanite heroj! Brinite o drugima i budite promjena koju želite vidjeti - istaknuo je.

Dražen Nikolić, direktor Restorana Kamačnik, zahvalio je herojima Ponosa Hrvatske što nam vraćaju vjeru u čovječanstvo i tako pokreću pozitivne promjene u društvu.

- Kad svjedočimo dobrim djelima, osjećamo se povezaniji s drugima i potaknuti smo da i sami činimo dobro. Hvala zato svim ovim dobrim ljudima i hvala 24sata te HTV-u što promoviraju istinske vrijednosti. Drago nam je da smo i mi dio ovog iznimnog projekta - rekao je Nikolić.