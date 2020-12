Iako su naši omiljeni kafići privremeno zatvoreni zbog epidemije, ne moramo se odreći omiljenog rituala ispijanja vrhunske kave koji će nas razveseliti, razbuditi i dati nam dodatnu energiju. U to se uvjerio i Ivan Šarić koji je svoju šalicu sreće i zadovoljstva pronašao u Konzumu.

Zahvaljujući aparatima za kavu Minute coffee to go, postavljenima u više od 60 Konzumovih prodavaonica u 26 gradova diljem Hrvatske, Konzumovi kupci mogu uživati u kavi iznimnog okusa i vrhunske kvalitete renomiranih proizvođača. Riječ je, naime, o posebnim aparatima s ugrađenim mlincem koji svaku šalicu kave pripremaju iz svježe mljevenih zrna te je tako užitak u omiljenom napitku izvornog i punog okusa zajamčen. Ovisno o lokaciji, kupac može izabrati espresso, produženi espresso, caffe latte, machiatto, capuccino ili drugi omiljeni napitak, a za one kojima kava ipak nije dio svakodnevnih rituala, tu je mirisni kakao koji će ih u trenu ugrijati i izmamiti im osmijeh na lice.

Postavljanjem aparata za kavu Minute coffee to go Konzum svojim kupcima pruža mogućnost uživanja u vrhunskoj kavi usred užurbanog dnevnog ritma, i to po vrlo povoljnoj cijeni od samo 6 kuna za bilo koji izabrani napitak. Popis prodavaonica u kojima se nalaze aparati za kavu Minute coffee to go dostupan je na internetskoj stranici konzum.hr.