Iznenadit ćete se: Otkrivamo koja boja u spavaćoj sobi garantira najzdraviji san

Istraživanja pokazuju da nedostatak sna može povećati rizik za mnoge zdravstvene probleme - od bolesti srca, dijabetesa, pa sve do pretilosti i bolesti bubrega. I to nije sve - nekoliko studija pokazuje da prosječno spavanje od pet ili manje sati tijekom noći može povećati rizik od smrtnosti za 15% u usporedbi s onima koji spavaju od sedam do osam sati. Zato je pravo vrijeme da uložite malo više truda u svoju oazu mira.

Ako planirate uređenje nove spavaće sobe ili samo želite dodati novi sjaj postojećoj - na pravom ste mjestu! Pripremili smo vam detaljan popis najnovijih trendova u uređenju spavaćih soba, ali i otkrili koji su njihovi učinci na zdravlje.

Osjećaj sigurnosti

Nije tajna da određena boja može utjecati na to kako se osjećate u spavaćoj sobi. Jedno istraživanje koje je proveo Travelodge pokazalo je da osobe koje imaju plave spavaće sobe imaju bolji san od ljudi koji spavaju u spavaćim sobama bilo koje druge boje. Plava boja prostoru, naime, ulijeva osjećaj sigurnosti, opuštenosti i smirenosti. Zbog toga je, složit ćete se, sigurno pravi odabir za spavaće sobe. Također, nikad nećete pogriješiti s umirujućim nijansama jer savršeno pristaju svakom stilu. U tom smislu možete se odlučiti za različite nijanse sive, krem ili nježne zelene boje.

A ako ne želite raditi drastične promjene, izgled svoje spavaće sobe možete promijeniti na jednostavan i ekonomičan način. Odabirom plave posteljine osvježit ćete izgled cijele sobe, a samim time sigurno ćete i bolje spavati!

Povratak prirodi

Kad je riječ o trendovima u 2022. godini, posebno je popularna uporaba materijala inspiriranih prirodom. Jedna od najboljih opcija u tom smislu je drvo. Prije svega, ponudit će vašoj sobi dašak svježine i obogatiti je prirodnim efektom. Isto tako, ova posebna tekstura ispunit će spavaću sobu toplinom i dati joj blistavu mekoću.

Drvo se može koristiti za namještaj i pod, ali i razne instalacije na zidovima. Ovaj je materijal savršen izbor u kojem ćete se osjećati ugodno tijekom hladnih zimskih, ali i vrućih ljetnih mjeseci. Za maksimalnu udobnost i kvalitetan san tijekom cijele godine savjetujemo vam kupnju Dormeo nadmadraca Memosan Ultimo Roll Up 3+2 po cijeni od 699,95 kuna. Savršena kombinacija potporne pjene i mekanije memory pjene čini ga jednim od najpoželjnijih izbora kupaca. Uz posebne trakice može se lako zarolati što ga čini praktičnim za pohranu, može vas pratiti na svim vašim putovanjima ili priuštiti vrhunski odmor vašim iznenadnim gostima.

Što čini dobar madrac?

Istraživanja pokazuju da spavanje na srednje čvrstome madracu, osobito onom s podesivom čvrstoćom, potiče udobnost, pravilno poravnanje kralježnice i kvalitetan san. Upravo takav, srednje čvrst madrac je Dormeo madrac Ergo Comfort po cijeni od 2398,80 kuna. Čvrstoća madraca podesiva je od srednje tvrde do tvrđe, a razvijen je na bazi Kosmodisk tehnologije, koja osigurava maksimalnu potporu kralježnici i leđima.

Prema drugoj studiji, osobe koje su spavale na madracima od memorijske pjene, kao što je, primjerice, madrac iMemory Silver, osjetile su značajno smanjenje bola i brže su zaspale. Istraživanja također pokazuju da, u usporedbi s memorijskom pjenom, pjena od lateksa stvara manji pritisak na tijelo. To znači da se bolje odupire osjećaju "utonuća", koji se obično povezuje s memorijskom pjenom. To može pomoći spavačima da ostanu na ugodnoj temperaturi i u ispravnom položaju za spavanje.

Klasik među stilovima

Ni spavaća soba nije iznimka kad je riječ o vintage stilu. Naime, ovaj je stil i dalje vrlo popularan u dizajnu interijera. Tako, primjerice, možete izabrati stari rustikalni krevet koji će se idealno slagati uz jedan zid obložen diskretnim tapetama s decentnim uzorkom. Uz vintage krevete idealno pristaju i malo moderniji komadi namještaja, tako da nećete pogriješiti ako, recimo, izaberete minimalistički noćni ormarić. Svakako, kod takvoga kreveta pripazite na podnice jer one s madracem utječu na ukupnu udobnost tijekom spavanja. Sa Silver Flex podnicom možete podesiti čvrstoću u predjelu leđa, čime ćete tijelu omogućiti pravilan položaj za dobar san.

Velika uzglavlja

Uzglavlje kreveta osuvremenit će vašu spavaću sobu, a vama pružiti dodatnu udobnost i potporu prilikom čitanja ili u obavljanju bilo kakve druge aktivnosti prije spavanja. Tapeciranim uzglavljem vaša će soba postići wow-efekt. Kako biste postigli željeni učinak, savjetujemo vam Dormeo krevet Premium Dolce, koji je izrađen od visokokvalitetnih materijala, a odlikuje se uzglavljem ukrašenim gumbićima.

Osim uzglavlja, namještaj od ratana ponovno je pronašao svoje mjesto na listi trendova. Osim što je inspiriran prirodom, u ambijent unosi toplinu i mekoću. Spavaću sobu možete ukrasiti različitim komadima namještaja od ratana, kao što su stolci ili kreveti, pa sve do najsitnijih detalja, poput noćnih svjetiljki.

I za kraj - rasvjeta. Veliki neprijatelj u vašoj spavaćoj sobi mogu biti centralne plafonijere. Umjesto jednog jakog rasvjetnog tijela savjetujemo da u sobi postavite niz različitih lampica koje možete paliti ovisno o scenarijima koje želite postići. Predlažemo da izaberete lampice sa slabijim intenzitetom, odnosno one s toplijom, žutom rasvjetom.