Na pitanja je odgovarao direktor poduzeća Martin DelGiusto, koji je razjasnio je li jamstvo za rabljeno vozilo privilegija ili potreba.

1. Što je produljeno auto jamstvo?

Jamstvo je ugovorna obveza, kojom se korisniku jamstva na određeno vrijeme i do određenog broja kilometara, pokriva određene troškove rezervnih dijelova i servisnih usluga, kod ugovornih servisnih partnera. Jamstvo se ne može izjednačiti s garancijom. Upravo to nepoznavanje razlike dovodi do nezadovoljstva u slučaju kvarova. U slučaju bilo kakvih nejasnoća u vezi s aktivnim jamstvom, naš će call centar rado odgovoriti na sva Vaša pitanja.

2. Na što treba pripaziti kupac prilikom ugovaranja jamstva?

Potrebno je provjeriti je li vozilo održavano u skladu s preporukama proizvođača, odraditi servis ukoliko je potrebno i nastaviti održavanje kako je preporučeno. Važno je upoznati se s postupkom prijave kvara na vozilu i sadržajem pokrića koje dijelove jamstvo obuhvaća. Autosaloni koji vam nude jamstvo koordinirano od strane Motive Service-a redovno obavljaju standarizirane kontrole kvalitete, prije predaje vozila krajnjem kupcu.

3. Koja jamstva nude vaši partneri?

Dostupno je više paketa koordinacije jamstva s obzirom na pokriće i to za vozila do maksimalne starosti od 12 godina i maksimalno prijeđenih 250.000 km. Izbor jamstva ovisi o starosti vozila i trenutnom stanju kilometara, a moguće ga je ugovoriti na 12 ili 24 mjeseca. Naši ugovorni partneri, profesionalno savjetuju kupca koje je jamstvo u trenutku kupnje optimalno za njih.

4. Kada treba odabrati produljeno jamstvo?

Naš savjet je, pri svakoj kupnji rabljenog vozila. Većina naših prodajnih partnera prodaje rabljena vozila s jamstvom, a kupci su sve više upoznati sa svojim pravima prilikom kupnje i prednostima koje jamstvo nosi. Ukoliko odaberu vozilo s jamstvom, osigurani su od eventualnih prekomjernih troškova otklanjanja kvara koji nerijetko dosegnu i iznos pola vrijednosti automobila. Slučaj vrijedi za starije, ali i novije automobile kojima u trenutku kupnje nije bilo moguće predvidjeti kvar.

5. S koliko autosalona trenutno radite u RH?

Trenutno radimo s preko 350 provjerenih autosalona rabljenih i novih vozila, a brojka progresivno raste. Po posljednjoj statistici koja je bila objavljena za rabljena vozila u RH možemo potvrditi da svaki četvrti rabljeni automobil koji se proda putem autosalona i zadovoljava parametre, ima mogućnost aktivacije koordinacije jamstva od strane Motive Service-a. Naš cilj je do kraja 2023. godine postići da barem svaki drugi prodani automobil u RH ima mogućnost koordinacije jamstva od strane Motive Service-a.

6. Zašto se sve više autosalona odlučuje za suradnju s vama?

Motive Service je tvrtka koja ima izuzetan know how u koordinaciji produljenih auto jamstava. Prisutna je na EU tržištu od 2001. godine i trenutno je, samo na teritoriju Hrvatske i Slovenije, preko 12.000 vozila na cesti čiji popravci i pomoć na cesti su koordinirani od strane Motive Service-a.

Osim toga koordinacija jamstva, popravka kao i pomoć na cesti važeći su za cijelu Europsku Uniju. Naši partneri, autosaloni , vode računa o ugledu svog salona, kvaliteti vozila te žele zaštiti krajnjeg kupca zbog čega je jamstvo dodatna vrijednost i potreba, a ne “dodatna” oprema.

7. Kako se koordiniraju popravci?

Surađujemo s preko 150 ugovorenih servisnih partnera u cijeloj Hrvatskoj, zahvaljujući kojima se kvarovi otklanjaju brzo i učinkovito. Sve četiri godine surađujemo s HAK USLUGAMA, koji uspješno obavlja uslugu call centra i pomoći na cesti, 365 dana u godini, 24/7 u sklopu aktivnosti našeg poduzeća.

8. Koje su vaše prednosti u odnosu u odnosu na ostale pružatelje usluge koordinacije produljenog jamstva?

Prednost koju nudi Motive Service, je iznimno široka paleta dostupnih dijelova, mogućnost koordinacije jamstva za vozila do 12 godina starosti, besplatna asistencija i zamjensko vozilo od strane naših partnera (Hak usluge, AMZS, ACI, eec), u svim zemaljama EU. Vrlo značajna prednost je u tome da u trenutku kada nastupi kvar, nema udjela od strane vlasnika vozila što je u odnosu s drugima raritet. Potrebno je napomenuti da Motive Service ima mogućnost nabave zamjenskih djelova preko kanala matičnog poduzeća u Sloveniji, koje se ponosi vlastitim centrom za obnovu i reparaciju te skladištem koje uvijek ima na stanju preko 200 tvornički obnovljenih motora i ostalih dijelova za gotovo sve marke vozila. U slučaju težih kvarova MS je u mogućnosti otkloniti kvar brzo i kvalitetno; u većini slučajeva možemo dostaviti dio za bilo koju marku vozila u roku od 48sati na što smo izuzetno ponosni.

Ovim putem najavljujemo i otvaranje prvog skladišta u Hrvatskoj.

9. Što mislite kako će se situacija s Covid-19 virusom odraziti na tržište rabljenih vozila?

Prve utjecaje takozvane korona krize već možemo vidjeti na cjelokupnoj automobilskoj industriji, od proizvodnje, do prodaje čiji se obujam smanjio. Prodaja novih vozila u ovoj godini znatno je pala dok je na tržištu rabljenih vozila vidljiv blago uzlazni trend što je dobar znak za sve prodavače rabljenih vozila.

U vremenima krize, ljudi su obeshrabljeni, puni nepovjerenja i traže neki oblik dodatne sigurnosti. Kada govorimo o tržištu rabljenih automobila, nepovjerenje i nesigurnost su itekako prisutni još uvijek, bez obzira na neke nove regulative i digitalne dokumente. S obzirom da vrijednost rabljenih vozila raste i da cijene nisu niske, kupac ne želi ništa prepustiti slučaju i želi dodatnu potvrdu i sigurnost koja će otkloniti njegovo nepovjerenje.