Loš vid više nije nikome novost - navikli smo nositi naočale i stavljati leće svaki dan te smo prihvatili činjenicu da je u prosjeku barem svaka četvrta osoba na svijetu kratkovidna.

Sukladno s miopijom raste i visoka miopija - dioptrija viša od 6,00. U 2000. godini je otprilike 2,2% svjetskog stanovništva patilo od visoke miopije, a taj se broj do 2020. godine skoro udvostručio - sad je na 4%. Ovim tempom, WHO prognozira da bi postotak svjetske populacije koji žive s visokom miopijom do 2050. mogao doseći 10%.

Visoka miopija ne čini ljude samo ovisnima o naočalama ili lećama, već ljudi s visokom kratkovidnošću češće dobiju ablaciju mrežnice ili glaukom, koji je najčešći uzrok sljepoće u svijetu.

Što uzrokuje kratkovidnost?

Miopija ili kratkovidnost je refrakcijska pogreška oka, odnosno poremećaj lomljenja zraka svjetlosti u oku u kojem paralelno usmjereno svjetlo proizvodi sliku ispod mrežnice, umjesto na njoj. Ukratko, do pogreške dolazi zbog greške u strukturi oka.

Za kratkovidnost su najčešće zaslužna 2 faktora - nasljednost i pretjerano naprezanje očiju. Ako su roditelji djeteta kratkovidni, velike su šanse da će i dijete imati miopiju. No osim nasljednosti, na razvoj kratkovidnosti utječe i način na koji koristimo svoje oči - rizik se znantno povećava ako većinu vremena provodite ispred knjige, računala ili mobitela.

Kako se riješiti kratkovidnosti?

Najpoznatiji i najkorišteniji ‘alati’ za poboljšanje vida su naočale i leće koje su jednako učinkovite te je stvar izbora koje kome više pašu. Naočale i leće također jednako funkcioniraju - preusmjeravaju svjetlost koje pada na oči te time ispravljaju sliku.

Međutim, najbolje rezultate vida daju moderne tehnologije skidanja dioptrije, poput laserske korekcije vida. Lasersko skidanje dioptrije sve je popularniji zahvat zato što je dugoročno najisplativiji te ljudi koji su imali dioptriju, prestanu ovisiti o drugim pomagalima za vid.

Dugo vremena su naočale i leće imale prednost ispred laserske korekcije vida zato što se laserskom korekcijom vida nisu mogle ispraviti veće dioptrije. No uz pomoć novih tehnologija poput iDesign dijagnostičkog uređaja, koju očna poliklinika Optical Express jedina koristi na ovim prostorima, danas i osobe s visokom miopijom mogu postići savršen vid bez naočala i leća.

Upotrebom iDesign tehnologije može se dodatno poboljšati rezultat operacije, dok se laserskom korekcijom vida, osim miopije ili kratkovidnosti, mogu riješiti i problemi poput dalekovidnosti, astigmatizma i staračke dalekovidnosti.

Što je iDesign tehnologija u laserskoj korekciji vida?

iDesign je dijagnostički uređaj koji stvara reljefnu sliku oka prije skidanja dioptrije laserom. Uvelike je poboljšao zahvat laserske korekcije vida zato što mjeri oko na 1200 točaka, što je otprilike 5 puta preciznije od dosadašnjih uređaja.

Slično kao i otisak prsta, svaka dioptrija je jedinstvena - dok naočale i leće prelamaju svjetlost, laserska korekcija vida usavršava svako oko zasebno, a iDesign tehnologija omogućava da zahtvat bude što precizniji.

LASIK i PRK zahvati mogu dodatno biti poboljšani iDesign tehnologijom. Dr. Dean Šarić, stručnjak za lasersku korekciju vida objašnjava kako je ‘LASIK najčešće izvođen zahvat laserske korekcije vida. 90% naših pacijenata koji su dobri kandidati za lasersku korekciju vida odlučuju se za ovaj zahvat. PRK je alternativa LASIK metodi koja se radi kada pacijent nije kandidat za LASIK metodu’.

