Graditi kule od pijeska, igrati picigin ili pak jesti sladoled na zidiću okružen prijateljima većini djece dio je ljetnih praznika, no ne i našim sugovornicima. Glavni akteri ove priče su djeca bez adekvatne roditeljske skrbi i slabijeg imovinskog stanja, koja vesele prizore s ljetovanja gledaju na TV-u, a zabavne priče s praznika slušaju od školskih kolega. Ovog ljeta sreća im se nenadano osmjehnula!

'Trebaš samo jako željeti'

- Probala sam ama baš sve! Zamislite, ronili smo do 2 metra u dubinu mora i vidjela sam puno riba, rakova i školjki. Izronila sam i prelijepi kamen! Trener je bio s nama i pohvalio me da rijetko tko želi isprobati baš sve izazove vodenih sportova. Na skijama sam pala jedno 10 puta dok nisam naučila kako pravilno skijati. Ništa ti se nažao ne može dogoditi ako dobro slušaš trenere! - pohvalila se G. (14).

- Najizazovnije mi je bilo veslanje noću u oceanskom kajaku od kampa do Novalje! Možete zamisliti kako je to kad su ti jedino osvjetljenje Mjesec i zviježđe, kao i baterije koje smo imali na glavi. To je bio najuzbudljiviji izlazak u grad! - rekao nam je sedamnaestogodišnji sugovornik.

Priliku za tjedan dana ljetovanja na Pagu dobilo je još 27-ero djece s područja pogođenog potresom. Pripreme su počele još početkom ljeta, kad je na inicijativu Zaklade Novo sutra organiziran sastanak s roditeljima, skrbnicima i udomiteljima. Ključna je, kažu iz te zaklade, bila suradnja s centrima za socijalnu skrb i dječjim Domom Vrbina iz Siska, bez čije pomoći ovaj projekt ne bi bilo moguće realizirati. Zaklada Novo sutra pobrinula se i osigurala putnicima svu potrebnu opremu za ovu ljetnu pustolovinu.

Djeca su boravila u predivnom sportskom kampu Straško, u kojem su imali školu plivanja, skakanja, jedrenja, surfanja, penjanja po stijenama, ronjenja s bocama, skijanja na vodi, vožnju kajacima i SUP-ovima, vožnju na bananama i mnoge druge vodene atrakcije te grupne kopnene sportove. Uz cjelodnevni nadzor i animaciju uživali su u partyjima, izazovima i natjecanjima, ostvarili nova prijateljstva te očarali svoje trenere i animatore. Tjedan je bio pun divnih sadržaja i prepun emocija, pa ne čudi što je rastanak brzo došao i svima teško pao. Za kraj je pala i koja suza, uz obećanje da će se prijateljstva po svaku cijenu nastaviti.

- Nakon izrazito teške godine obilježene pandemijom i razornim potresima, odlučili smo cjelokupan godišnji budžet namijenjen za financiranje projekata u Slavoniji i ostatku Hrvatske preusmjeriti na potresom pogođeno područje, tj. u najveće centre zahvaćenog područja, Sisak, Petrinju i Glinu. I ne samo budžet ove godine nego smo odlučili pokrenuti zajednički višegodišnji projekt Zaklade Novo sutra i njezina zakladnika te osnivača, Prvog plinarskog društva - rekao nam je Davor Relatić, upravitelj Zaklade.

Investicija u bolje sutra

Dobro je poznato da su djeca naše blago i naša budućnost. Ulagati u njih, njihove interese i obrazovanje jest investicija u ono što nam dolazi. Zanimalo nas je hoće li se ova vrijedna inicijativa ponoviti i iduće godine te koje još humanitarne projekte provode i pripremaju.

- Većina naših inicijativa i projekata usmjerena je prema djeci, odnosno njihovu obrazovanju. Konkretno, u ovom projektu pokušat ćemo pomoći djeci kroz dva programa. Jedan program namijenjen je osnovnoškolcima, i u njemu bi djeca svake godine išla na ljetovanje uz osiguranu opremu i džeparac te bi svakih pet godina dobivali paket informatičke opreme, tj. prijenosno računalo. Srednjoškolska djeca bi dobivala stipendiju od 1500 kuna mjesečno te im želimo osigurati polaganje vozačkog ispita, koji bi im značajno olakšao ulazak na tržite rada nakon školovanja. Ideja je da djecu motiviramo da se obrazuju što više te ih želimo pratiti do kraja njihova redovnog obrazovanja, ako je moguće do kraja fakultetskog obrazovanja. Svake godine provodimo i natječaj za financiranje projekata i stipendiranje studenata - kazao nam je upravitelj Zaklade.

Do sada je Zaklada Novo sutra realizirala mnoštvo projekata ukupne vrijednosti 3,6 mil. kuna, a kroz sustav su prošla 64 stipendista.

Eko tvrtka za eko sutra poziva vas na proslavu u Petrinji

Povodom 20. rođendana PPD je predstavio projekt Puni energije za novo sutra, kojim nastoji stvoriti zeleniji svijet, novo sutra za generacije koje dolaze. Nakon mnogih stipendija, edukativnih radionica, ljetovanja za djecu, ali i ostalih zabavno-edukativnih sadržaja, došlo je vrijeme da se na cijeli projekt stavi šlag. U subotu, 18. rujna, dobro poznata lokacija u Petrinji, Strossmayerovo šetalište kraj crkve sv. Lovre u središtu grada, još će jedanput, od 11 do 14 sati, biti dom manifestacije.

Za edukativni sadržaj Eko kviz pobrinut će se Luka Bulić, komičar, voditelj i autor poznatih nam Bullhitova. Na samom eventu bit će izloženi radovi s natječaja "Štedi, štedi jer energija puno vrijedi", koji je proveden u suradnji s udrugom Lijepa Naša. Na natječaju su mogli sudjelovati učenici iz više od 300 škola diljem Hrvatske, a zadatak im je bio predstaviti svoje kreativne prijedloge kako bismo mogli štedjeti energiju te odgovorno i održivo djelovati.

Mario Mlinarić, kondicijski trener i magistar kineziologije, bit će voditelj grupnih sportskih igara na otvorenom, a posjetitelji će se moći zabaviti uključivanjem u neki natjecateljski sportski sadržaj. A oni koji su sa sportom na "vi" moći će okrepu pronaći u zabavnom dijelu događaja, kad će im vrijeme upotpuniti koncert mlade pjevačice Mije Dimšić, mnoge društvene igre, ali i ulični zabavljači kao što su žongleri i iluzionisti.

Na ovu zabavnu subotu, prepunu događanja i zanimljivih voditelja, pozvani su svi osnovnoškolci, srednjoškolci te njihovi roditelji, kao i svi oni koji se žele priključiti ovom projektu s ciljem usvajanja ekoloških navika za velike energetske uštede.