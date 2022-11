Jedno mjesto, pet usluga: Sve je lakše kad je digitalno

U posljednje tri godine svaka je četvrta tvrtka u svijetu pretrpjela neku vrstu povrede podataka. Problem je to koji je neke od njih skupo koštao - čak do 20 milijuna dolara, ali i više, navodi se u PwC-ovu godišnjem istraživanju o povjerenju u digitalne tehnologije, Global Digital Trust Insights Survey, u kojem je sudjelovalo više od 3500 poslovnih, sigurnosnih i IT čelnika u raznim industrijama, u više od 60 zemalja.

Najnovija je poslovna praksa tako pokazala da su krađa podataka i kibernetički napadi najčešća opasnost koja vreba tvrtke u modernom poslovanju, zbog čega je budžet za održavanje kibernetičke sigurnosti u mnogim kompanijama u sve većem porastu. Dvije trećine ispitanih rukovoditelja smatra kibernetički kriminal svojom najvećom prijetnjom u nadolazećoj godini i zato je vrlo važno kako će i s kojim partnerom kompanija provesti proces digitalizacije.

Foto: Shutterstock

Hrvatski poduzetnici mogu putem Fininih sveobuhvatnih rješenja prevenirati ugrožavanje sigurnosti u poslovanju na digitalnim kanalima kroz pet usluga koje će omogućiti znatnu uštedu vremena, novca, prostora i ostalih resursa. Prednosti su također vidljive u ubrzavanju i optimizaciji poslovnih procesa, povećanju transparentnosti, minimiziranju utjecaja ljudske pogreške te očuvanju okoliša.

Uz Finine digitalne usluge dobivate sveobuhvatno rješenje za digitalizaciju poslovanja, personaliziranu uslugu prema vašim željama i potrebama te, ono najvažnije, sigurnost u poslovanju na digitalnim kanalima.

Foto: Shutterstock

Više ovakvog sadržaja pročitajte u specijalu Kvaka24.

1. Arhiviranje, prijevoz i digitalizacija papirnate dokumentacije

Finina usluga arhiviranja izvorne dokumentacije, mikrofilma i drugih medija u skladu je sa svim pravilima arhivske struke te takav sadržaj čuva u vrhunskim mikroklimatskim i mikrobiološkim uvjetima koji osiguravaju dugoročno očuvanje izvornog sadržaja dokumentacije. Sva dokumentacija pohranjena u Fini dostupna vam je na zahtjev u svakom trenutku. Isporuku tražene dokumentacije možete ugovoriti sukladno svojim potrebama, a dostupna vam je dostava na vašu lokaciju, poštom ili putem e-maila.

Dokumentacija se prevozi službenim Fininim vozilom. Pri prijevozu važnih dokumenata, kad je važno poštovati najviše sigurnosne standarde i propise, ovlašteni Finini zaposlenici službenim vozilima preuzimaju dokumentaciju na dogovorenoj lokaciji te je dostavljaju na lokaciju koju klijent odredi, u dogovorenom vremenu.

U Fini možete ugovoriti i uslugu skeniranja, odnosno digitalizaciju velikih volumena dokumentacije uz obradu i indeksiranje.

Foto: Shutterstock

2. FINA Digitalni certifikati i FINA Vremenski žig

Fina je prvi izdavatelj kvalificiranih certifikata u Republici Hrvatskoj koji izdaje digitalne certifikate za javnost. Digitalni certifikat je elektronički identitet koji omogućava sigurnu i povjerljivu komunikaciju internetom, pomoću kojeg dokazujete svojim poslovnim partnerima, suradnicima i prijateljima te elektroničkim servisima da je informacija koju su od vas primili autentična. Drugim riječima, certifikat predstavlja elektroničku identifikacijsku iskaznicu koja sadrži ključ i informacije o vlasniku, svojem vijeku trajanja, izdavatelju, te ovjeru, odnosno potpis izdavatelja, a ujedno povezuje vlasnika certifikata s njegovim javnim ključem.

Što se tiče vremenskog žiga, on jamči neizmijenjena svojstva dokumenta nakon njegova nastajanja. Kvalificiranim vremenskim žigom može se produljiti razdoblje pouzdanja u elektroničke potpise ili dokazati da je elektronički potpis bio valjan u trenutku potpisivanja. Također, kvalificirani vremenski žig pruža dodatnu sigurnost pri postupcima arhiviranja podataka jer štiti njihovu autentičnost i cjelovitost za cijelo vrijeme pohrane.

3. FINA e-Potpis i FINA Validator

Elektronički potpis omogućuje identifikaciju korisnika i provjeru vjerodostojnosti potpisanog elektroničkog dokumenata. Fina je razvila nekoliko aplikativnih rješenja koja vam omogućuju elektroničko potpisivanje dokumenata, za manje subjekte, pojedinačno ili velik broj dokumenata za veće subjekte, ovisno o vašim potrebama. Dodatna vrijednost potpisanog elektroničkog dokumenta postiže se primjenom kvalificiranog elektroničkog potpisa, koji je povezan isključivo s potpisnikom te ga nedvojbeno identificira. Ovaj potpis u potpunosti zamjenjuje potpis na papiru.

Foto: Shutterstock

Validator služi za provjeru valjanosti kvalificiranog elektroničkog potpisa i/ili pečata i naprednog elektroničkog potpisa i/ili pečata uz podršku kvalificiranog certifikata.

4. FINA e-Račun

Riječ je o najsigurnijem servisu za elektroničku razmjenu računa između dobavljača i kupca, namijenjenom poslovnim subjektima za upravljanje cjelokupnim poslovnim procesom izdavanja, primanja i arhiviranja e-računa. Korisnicima servisa omogućeno je slanje e-računa prema obveznicima javne nabave i drugim poslovnim subjektima, kao i primanje e-računa. Račun izdan ovim putem istovjetan je papirnatom računu.

Servis FINA e-Račun temelji se na tehnologiji Public Key Infrastructure (PKI), temeljenoj na digitalnim certifikatima, čime se jamči visoka razina sigurnosti i autentifikacija korisnika servisa. Svi e-računi automatski se arhiviraju u izvornom obliku u skladu s propisima iz područja računovodstva i poreza.

Foto: Shutterstock

5. FINA e-Arhiv

Ovaj servis omogućava elektroničku pohranu, odnosno arhiviranje svih oblika digitalnih i naknadno digitaliziranih dokumenata, dokumenata i korisničkih podataka elektroničkih servisa koji su povezani sa servisom FINA e-Arhiv ili bilo kojih drugih vrsta dokumenata i podataka koje će korisnik generirati i potom arhivirati.

Neke od prednosti ove usluge su ugovaranje bez ugovorne obveze te dostupna automatska pohrana razmijenjenih e-računa i besplatna pohrana priloga uz e-račun. Također, FINA e-Arhiv pruža sigurnu i pouzdanu pohranu, koju možete fleksibilno klasificirati, upravljati metapodacima (opisnim podacima) i hijerarhijskom strukturom te napredno i brzo pretražiti.