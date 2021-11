Nova serija "Tračerica" ("Gossip Girl"), ekstenzija pop kulturnoga klasika iz 2007. godine, vratila nas je u bogatu njujoršku četvrt Upper East Side i privatnu srednju školu Constance Billard.

Nova generacija tinejdžera koja je pohađa glamurozna je, kulturno i etnički šarolika te različitih seksualnih orijentacija. Ovu privilegiranu djecu prate problemi koji često mijenjaju dinamiku njihovih međusobnih odnosa. Od prijatelja do suparnika, od sestara do neprijateljica ili od profesora do ljubavnika - njihovi skandali ostavit će vas u nevjerici.

Julien, Zoya, Kate, Obie, Max, Audrey, Aki i Luna dio su manhattanske elite koju smo već imali prilike dobro upoznati u prvih šest epizoda prve sezone, koja je od kraja listopada dostupna na streaming servisu HBO GO. A što ih očekuje u ostatku sezone, ubrzo ćemo saznati, jer nove epizode sada stižu u ponudu.

Društvene mreže

Suvremeni svijet društvenih mreža uvelike diktira tijek radnje u seriji. Svi tračevi o glavnim likovima zapravo se šire društvenim mrežama, a glavna prijetnja njihovim tajnama je anonimni profil na Instagramu - Tračerica.

Julien je modna influencerica i jedna od članica elitne ekipe koja vlada srednjom školom Constance Billard, ali kad u njezin život uđe polusestra Zoya, sve se mijenja.

- Neznanka je koja se našla u tvojoj skupini prijatelja i s tvojim dečkom - lik Audrey upozorava Julien i time nagovještava početak prvih napetih zapleta.

Profesorska urota

Osoblje srednje škole odlučno je u misiji da otkrije tko se krije iza profila Tračerice, ali gledatelji će ubrzo saznati da je to sve paravan za profesorsku urotu, koja će se nekima učiniti i opravdanom. Naime, vladajuća elita u srednjoj školi, na čelu s Julien, često zloupotrebljava svoju moć i privilegije za spletkarenje među učenicima, ali i profesorima.

Isto tako, profesori se upliću u život svojih učenika, što iz ljubomore i edukativnih mjera, što ih ljubavnih pobuda. Mogli bismo reći da su granice između profesora i učenika poprilično zamagljene.

Komplicirane ljubavne veze

Dok su neki shvatili da su biseksualni, drugi su prevarili partnera. Također, mnogi su se našli u ljubavnim trokutima, a neki u zabranjenim intimnim odnosima. Komplicirani odnosi među likovima i ljubavni zapleti u ovoj seriji stvaraju goruću napetost. Jedno od glavnih pitanja je hoće li se u sljedećim epizodama likovi vratiti na staro ili nastaviti dalje, stvarajući nove intrigantne odnose. U "Tračerici" je sve moguće.

Zoya još na početku kaže da će se kloniti sve drame koja je okružuje, ali, kao i njezinim školskim kolegama, to je bila nemoguća misija. Osim toga, Tračerica ne dopušta nikome da se izvuče.

Nije vam dosta televizijske napetosti?

Prvih šest epizoda nove "Tračerice" definitivno je mnogima utažilo glad za televizijskom dramom, ali i povećalo znatiželju za sudbinom glavnih likova serije. Ne brinite, uskoro ćete saznati što se dogodilo s njima jer nove epizode upravo stižu na streaming servis HBO GO.

Na HBO GO očekuje vas više od 6500 sati najboljeg svjetskog sadržaja, poput hit serija "Igra prijestolja", "Sluškinjina priča", "Male laži", "Euforija", "Černobil", "Seks i grad", "Milijarde", "Prijatelji" i tako dalje. Možete se prisjetiti i kako je izgledala originalna "Tračerica" jer na HBO GO od listopada ove godine možete pronaći svih šest sezona s prijevodom.

HBO GO možete gledati na www.hbogo.hr/, ali i na aplikacijama za mobitel i tablet te na smart TV-u.