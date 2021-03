Promjena sezone i ulazak u novo godišnje doba sa sobom donosi i novu wish listu modnih komada koje jedva čekamo odjenuti. Ako smo ponekad u nedoumici, inspiraciju za kreiranje outfita možemo pronaći na Instagramu, u modnim magazinima ali i u izlozima prodavaonica. Postoje i oni nestrpljivi ljudi kojima wish liste ne znače previše i ne mogu dočekati određeni datum za kupovinu nekog komada, već žele svoje favorite u ormaru čim prije. Ako ste se pronašli u prethodnoj rečenici, ne trebate se brinuti jer rješenje dolazi u obliku shoppinga u jednoj od najdostupnijih modnih i shopping destinacija - u Designer Outletu Croatia.

Na jednom mjestu pronaći ćete više od 100 poznatih fashion i lifestyle brandova po pristupačnim cijenama i što je najbolje, uz fantastične popuste i do -70% tijekom cijele godine.

U nastavku predstavljamo nekoliko odjevnih komada i modnih dodataka za različite prigode, koje će vas vjerujemo nadahnuti i ohrabriti pri osmišljavanju vlastitog stylinga.

Vječni klasik!

Odmah na početku predstavljamo kraljicu jakni, model koji nikad neće ostariti i izaći iz mode, radi se o klasičnoj kožnoj jakni. Prednost je što ju možete nositi u svim prilikama i različitim godišnjim dobima, pa tako i u nadolazećem proljeću. Dok u kombinaciji s trapericama, bijelom majicom i malom torbom bit će pun pogodak!

PEPE JEANS

Majica: 295 kuna -50% sada 147,50 kuna

Jakna: 2.069 kuna -50% sada 1.034,50 kuna

Torba: 619 kuna -50% sada 309,50 kuna

Osvježi outfit s bojama!

Jednostavniji outfit s klasičnim komadima uvijek možete podići i osvježiti s detaljima i modnim dodacima u jarkim i veselim bojama. Budite hrabri i poigrajte se s njima, a svakako je pred nama i proljeće, pa ga dočekajte u razigranim nijansama.

EUROPA 92

Jakna: Levi’s 1.049 kuna -33% sada 699 kuna

Majica: Levi’s 569 kuna -30% sada 399 kuna

Traperice: Lee 699 kuna -34% sada 459 kuna

Spajajte nespojivo!

U modnom svijetu ne postoje pravila. Spajanje suprotnih boja, različitih uzoraka, materijala i stilova odraz je vaše modne hrabrosti. Neke stvari, naizgled nespojive uz malo mašte i truda mogu izgledati jedinstveno. Ipak ne zaboravite, najvažnije je da se osjećate ugodno i ženstveno u onome što nosite.

XYZ

Majica: Dsquared 3.849 kuna -50% sada 1.979,50 kuna

Remen: Fracomina 419 kuna - 30% sada 293,30 kuna

Torba: Michael Kors 3.959 kuna -30% sada 2.771,30 kuna

Suknja: Hugo Boss 1.439 kuna -30% sada 1.007,30 kuna

Bez njih ne postoji outfit!

Naravno, radi se o modnim dodacima. Poznato je da su žene slabe na torbe, omiljeni modni dodatak. Ovisno za što nam trebaju, ponekad rado kupujemo manje torbe, dok su nam uvijek potrebne i one veće u koju mogu stati sve "potrepštine". Kada se radi o cipelama, jedno je sigurno - nikad ih dosta.

GUESS

Torba: 979 kuna -30.64% sada 679 kuna

XYZ

Cipele (u ruci): Schutz 1279 kuna -70% sada 383,70 kuna Cipele (na nozi): Schutz 1279 kuna -70% sada 383,70 kuna

Cipele (bordo): Schutz 1279 kuna -70% sada 383,70 kuna

Cipele (bijele): Schutz 1469 kuna -50% sada 734,50 kuna

Cipele (s uzorkom; na podu): Schutz 1299 kuna -50% sada 649,50 kuna

Cipele (crna; na podu): Schutz 1469 kuna -50% sada 734,50 kuna

Potražite dodatnu motivaciju!

Za bolju kvalitetu života i dobro raspoloženje važno je redovno vježbati. Zanimljivi i kreativni sportski outfiti - udobne tajice, trenirke, kvalitetne tenisice ali i dodaci poput šilterica i sportskih torbi probudit će u vama dodatnu motivaciju za treningom.

ADIDAS

Kapa: 199 kuna -29% sada 99 kuna

Jakna: 549 kuna -31% sada 379 kuna

Tajice: 229 kuna -35% sada 149 kuna

Tenisice: 749 kuna -53% sada 349 kuna

UNDER ARMOUR

Jakna: 1.129 kuna -50% sada 594,50 kuna

Tajice: 299 kuna -30% sada 209,30 kuna

Tenisice: 629 kuna -30% sada 440,30 kuna

Torba: 309 kuna -30% sada 216,30 kuna

Doživite u Designer Outletu Croatia jedinstveno shopping iskustvo i pronađite svoje modne favorite brandova Hugo Boss, Armani Exchange, Gant, Guess, Replay, Five Star Fashion, Under Armour, Pepe Jeans ili Corso Roma. I ne zaboravite na genijalne popuste i do - 70%.

Dok ne odlučite otići u shopping, provjerite novosti na https://www.designeroutletcroatia.com.