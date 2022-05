Jeste li znali za ovaj vrhunski restoran u centru Zagreba?

Želite li osjetiti prave čari Zagreba, prvo ćete otići u centar grada. Nakon kavice i toploga kroasana u nekoj od kavana, šetnje po Ilici, Dolcu, Tkalčićevoj, Donjem i Gornjem gradu, dobijete dojam koje sve ljepote metropola skriva. A na uglu Jurišićeve i Palmotićeve ulice nalazi se pravi dragulj - Amadria Park Hotel Capital.

Samo nekoliko minuta šetnje od glavnog trga, kad zakoračite u njega, osjećate se kao da ste u nekom drugom vremenu. S ponosom nosi oznaku "heritage" jer je smješten u zgradi nekadašnje hrvatske podružnice austrijske banke Wiener Bankverein, sagrađene davne 1923. godine. Svojom atraktivnošću, uređenošću, ljepotom, uslugom i ponudom predstavlja pravo blago u srcu metropole. Uvjerili su se u to i turisti, kojima je ovaj hotel omiljena lokacija, ali i svi ljubitelji istančanih i vrhunskih delicija, kao i poslovni ljudi, koji su u njemu pronašli izvrsno mjesto za ručak ili doručak u restoranu Capital.

No čak i ako ste samo u prolazu i želite popiti vrhunsku kavicu i pojesti kolač u pravoj zagrebačkoj kavani, kakve su nekad bile, osoblje Caffea Capital bit će vam na usluzi. Ponuda restorana je odlična, a to je bio i povod zbog kojeg smo testirali jedan brzi poslovni ručak. Ljubazno osoblje pobrinut će se da nema čekanja, a chef Ante Valenteković da to bude obrok o kojem ćete dugo pričati. Spoj namirnica, uređenje tanjura, okusi - baš sve je na vrhunskoj razini.

Dočekala nas je čaša vrhunskog pjenušca Nicolas Feuillatte Brut, nakon čega nam je chef izrazio dobrodošlicu sladoledom od tune u kornetu od Parmigiano sira te su nam uz to servirali kuhano tijesto preliveno domaćim sirom s paprom, na gnijezdu od prženog poriluka. Ukusno i oku ugodno. Takva su bila i jela koja su slijedila.

Okus predjela teško je prepričati, ali bio je to odličan spoj naoko nespojivih namirnica. Na tanjuru su bili - krema od jagoda, bisk od škampi, šparoge, na to su bili složeni zapaljeni škampi, zatim šafran majoneza, Parmigiano sir i kavijar gacke pastrve, a sve je bilo dekorirano pepelom od mirodija.



Nakon vrhunskog predjela, glavno jelo bilo je mesno. Biftek u umaku od vrganja s crnim trubama stvarno je vrhunski spoj. Okus mesa došao je do izražaja, a upotpunjavao se s odlično odabranim popratnim sastojcima. Kao prilog posluženi su pire krumpir, krema od celera, krema od graška, cikla kuhana s anisom i krema od paprike. Odlično jelo i za ručkove i za večere. Tu se stvarno vidi da chef Ante Valenteković izvrsno barata svim tehnikama koje je za ručak prikazao. Uz glavno jelo posluženo je vino Enjingi Venje iz 2010. godine, koje se izvrsno ljubi s hranom. Venje bijele izvedbe kupaža je pet sorti odabranih bobica kasne izborne berbe: graševine, rajnskog rizlinga, traminca, sauvignona i sivog pinota.



A završilo je kako i priliči svakom ručku ili večeri - šećer na kraju. Nije to bio bilo kakav šećer nego vrhunski dekorirano remek-djelo na tanjuru. Za desert nam je stigao semifreddo od badema poslužen na mljevenim keksima i mljevenom kakaovcu sa svježim malinama i kupinama. Vrhunski spoj svih sastojaka koji će zadovoljiti i najzahtjevnije sladokusce. Sladak, ali baš po mjeri.

Za kraj smo i prošetali hotelom. Vidjevši sve usluge koje gosti hotela mogu koristiti, uvjerili smo se – ovaj hotel trenutno je vrh ponude u Zagrebu – s mladim i ljubaznim timom, vrhunske eno i gastroponude.

A krije i još jednu super stvar. Na -1 razini nekadašnji je trezor banke i njen najčuvaniji dio, a originalna vrata restaurirana su i danas skrivaju najfinija vina, viskije, džinove, pjenušce, šampanjce i vrhunska vina.

Hotel Capital je dio brand-a Amadria Park Hoteli koji ima 6 hotela u Opatiji i 5 hotela u Šibeniku.