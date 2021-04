Zaprimanje zahtjeva započelo je 29. ožujka i još uvijek traje. Svoju prijavu još uvijek stignete predati, a kako biste to učinili na vrijeme obratite se OTP banci d.d. koja, uz povoljne uvjete kreditiranja, pruža kvalitetu i brzinu da se predmet odobri u što kraćem roku. Prijave će se razmatrati prema vremenu zaprimanja u APN-u, te odobravati do utroška planiranih sredstava koje ove godine iznose 50 milijuna kuna.

Želite li i vi pronaći svoj dom iz snova i iskoristiti pogodnosti subvencioniranih stambenih kredita još uvijek stignete, važno je samo da dobro i što prije pripremite vaš zahtjev. Aplicirali ste za APN ali ga niste uspjeli dobiti, ne brinite, OTP banka d.d. ima rješenje i za vas.

Povoljni uvjeti i niz pogodnosti OTP banke d.d.

OTP banka d.d. je i ove godine za klijente pripremila niz dodatnih pogodnosti, tako uz povoljnu kamatnu stopu, banka ne naplaćuje trošak procjene nekretnine, naknadu za obradu kredita ni naknadu za prijevremeni povrat kredita.

Ovisno o tome jeste li se odlučili za kredit u kunama ili u eurima OTP banka d.d. nudi različite kamatne stope. Za kredite u eurima banka nudi kamatnu stopu od 2,09 posto koja je fiksna za prvih sedam godina otplate kredita, dok za preostali period otplate promjenjiva kamatna stopa iznosi 2,14 posto (EKS 2,19 %). Ako vas pak zanima kredit u kunama, kod njega fiksna kamatna stopa za prvih sedam godina otplate iznosi 2,19 posto, a po završetku perioda primjene fiksne kamatne stope ona iznosi 2,23 posto (EKS 2,29 %).

Dodatno, ugovaranje police osiguranja života kao instrument osiguranja kredita je opcionalno, a na policu osiguranja nekretnine klijenti ostvaruju do 35 % popusta. Iznos kredita može biti do 100 posto iznosa procijenjene vrijednosti nekretnine, uz rok otplate od 15 do 30 godina.

Svim klijentima koji apliciraju za subvencionirani stambeni kredit u suradnji s APN-om, a koji ne uspiju dobiti subvenciju APN-a, nudi se odobravanje redovnog stambenog kredita po kamatnim uvjetima za subvencionirane stambene kredite.

Ostvarujete li uvjete za subvenciju?

Zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita može podnijeti svaki građanin Republike Hrvatske do 45 godina starosti. Uvjet je kreditna sposobnost prijavitelja, kao i to da u vlasništvu već nemaju kuću ili stan. Oni koji žele prodati svoju nekretninu radi kupnje većeg stana ili kupnje odnosno izgradnje kuće, također se mogu prijaviti za subvencioniranje stambenog kredita. Kredit će biti subvencioniran u prvih pet godina otplate, no rok subvencije se produžuje za dvije dodatne godine za svako novorođeno dijete za vrijeme trajanja subvencije odnosno za godinu za svako dijete do navršene 18 godine života.

Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta u kojem se nekretnina nalazi te iznosi od 30 do 51 posto, a subvencionirat će iznosi do najviše 1.500 eura po m2, do najvišeg iznosa od 100 tisuća eura u kunskoj protuvrijednosti.

Ako zadovoljavate uvjete javite se OTP banci d.d. kako biste realizirali svoj subvencionirani stambeni kredit. Naši bankari vas čekaju sa svim dodatnim informacijama pa ugovorite sastanak u jednoj od poslovnica u cijeloj Hrvatskoj i saznajte više o ponudi OTP stambenih kredita uz državnu subvenciju.