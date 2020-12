Kad želimo dati nešto osobi do koje nam je veoma stalo, onda ćemo se potruditi i uključiti maštu. Tako su ovih blagdana na društvenim mrežama vrlo popularne božićne kutije s različitim sadržajem - od simpatičnih šalica, zimskih čarapa i čokolade pa sve do kozmetičkih proizvoda. No umjesto da ih kupite, takve kutije bez problema izradite sami i u njih stavite darove po vašem izboru. Evo nekoliko prijedloga.

Otvorena pakiranja

Nekim darovima jednostavno nije potrebna doza misterija koju omoti donose i jednostavno ih želimo prezentirati izravno "pod nos" jer tako najbolje izgledaju, posebno ako je njihovo izvorno pakiranje već u božićnoj ediciji. Primjerice, Toblerone ima posebno božićno izdanje koje će se odlično uklopiti u ovakvom pakiranju. Limitirana božićna pakiranja sadrže nekoliko različitih poruka koje će vaš paket učiniti još više personaliziranim.

Za ovakav dar iskoristite čvrstu kutiju bez poklopca. Na dno možete staviti krpu ili neku drugu tkaninu božićnog uzorka, a u nju zatim smjestite hranu ili piće, koji će u otvorenom pakiranju izgledati još više primamljivo. U paket stavite bocu vrhunskog pića, upotpunite slasticama ili nečime što ste sami priredili.

Osim toga, možete iskoristiti drvene gajbice, koje su ovih blagdana trend. Na dno drvene gajbice stavite tkaninu božićnog uzorka, primjerice kuhinjsku krpu. Pri ovakvom odabiru, i pakiranje je dio dara jer se gajbica poslije može iskoristiti u kućanstvu. Kupiti ih možete u dućanima koji prodaju dekoracije za dom ili onima s opremom za vrtlarenje.

Prirodni materijali

Sve smo više osviješteni o važnosti zaštite okoliša, pa se "zelene" alternative pojavljuju u svim aspektima našeg života. Darovi su se godinama umatali u plastiku koju bismo zatim bacili u smeće, no sad je sve popularniji trend umatanja u običan papir, ili čak tkaninu, i pravljenja mašni od konopca. Zanimljivo je da darove u Japanu tradicionalno umataju u tkaninu, a taj trend ove sezone zaludio je i zapad. Uz takvo pakiranje prikladno idu i prirodni ukrasi - češeri, grančice bora, štapići cimeta ili suhe naranče.

Dno kutije umjesto plastikom ili stiroporom ispunite prirodnim materijalom, primjerice drvenom vunom za dekoriranje. Ovakva pakiranja idealna su za darove koji su i sami "prirodni", pa u kutiju možete staviti stvari za osobnu higijenu, kao što su prirodni sapuni, drvene četke i sl. Također možete staviti neku hranu koja dolazi u staklenom pakiranju - čaj, kava, začini, med i sl. U ovakvom paketu uvijek ima mjesta i za nekoliko mirisnih svijeća ili štapića, a i pamučne čarape nepogrešiv su klasik.

Klasični božićni duh

Klasične božićne boje su crvena, bijela i zelena, uzorci na pahuljice ili sobove, a neizostavne su i mašne. Ovakve tradicionalne božićne dekoracije bezvremenski su trend, a posebno su drage djeci. Božićna kutija ovakve dekoracije prava je provokacija mašti jer je zaista teško pretpostaviti što bi moglo biti u njoj. Ispunite je raznim predmetima - klasičnim božićnim čarapama, omiljenim čokoladama, ulaznicama za kino, igračkama...

Dekoracijama se možete u potpunosti poigrati jer ih imate mnogo na raspolaganju. Iskoristite grančice jele, razne oblike mašni, češere, božićne lizalice. Papir za umotavanje može biti jednobojan ili s uzorkom, matiran ili sjajan. U kutiju na dno možete staviti ukrasni papir, drvenu vunu, grančice, tkaninu...

Ovih blagdana pustite mašti na volju i izradite unikatne kutije za svoje najmilije. I zapamtite, s darom koji dolazi iz srca nikad se ne može pogriješiti.