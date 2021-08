Iznenadan poziv i dobro poznati glas koji kaže: "Dragi, nešto mi se izjalovilo, ranije se vraćam kući", pretvaraju Petrov idilični odmor u potpuni kaos u kojem se ne zna tko pije a tko plaća, samo se zna da vrijeme curi brže no ikad. Pa vratimo se pet dana unatrag.

Petar M. (35) od ponedjeljka uživa u ljenčarenju i igranju igara na računalu, nije prstom mrdnuo po stanu - svatko ima pravo na odmor, zar ne? Zadnji put ga je usisao prije tjedan dana dok se Nikolina (njegova supruga) pakirala za prvobitno 8-dnevni poslovni put u Rijeku. Odložio je LoL i sve igre koje je u posljednjih nekoliko dana igrao, okrenuo se po stanu i shvatio - ovo će biti izazovno popodne. Prljavog posuđa ima posvuda, ne viri samo iz sudopera, zdjele s grickalicama odbačeno leže na svim elementima kao stalni inventar. Nošene odjeće nema gdje nema, čista danima stoji na sušilu za rublje, a prljava viri ispod kauča, iza kreveta i pored vrata.

Hektično poslijepodne odlučio je spasiti pečenjem palačinki za Nikolinu, no u silnoj žurbi uspio je uništiti tavicu koju je dobio od supruge na dar. Eto kako rajska subota lako postane pravi test za brak.

Ostalo mu je manje od sat vremena do dolaska gospođe, kojoj je prethodni tjedan ipak bio mnogo naporniji od Petrovog. S obzirom na to da je bilo premalo vremena za izmišljanje tople vode, Petru se kao dobra ideja učinio odlazak do obližnjeg Petrola po Nikolininu najdražu slasticu i kavu. Uzima svoju Petrol klub karticu vjernosti jer provjereno zna da za svakih 7 potrošenih kuna sakuplja po 1 bod, pa može po povoljnijoj cijeni nabaviti sve što mu treba. Usput će napuniti spremnik gorivom.

1. Robotski usisavač iRobot Roomba 698, kojim se može upravljati pomoću aplikacije, izvrstan za tepih i tvrde podloge. Testirat će ga odmah! Uz Petrol klub karticu vjernosti iznosi 1699 kuna, što je 1100 kuna jeftinije nego bez kartice.

2. Prašak za rublje Faks C. Aquamarine, čija cijena uz karticu Petrol kluba iznosi 79,99 kuna, ali se dodaje dodatnih 30 Zlatnih bodova na karticu. Može se koristiti na svim temperaturama - baš ono što treba.

3.Desetodijelni set Eterna lonaca od nehrđajućeg čelika jer set sadrži razne posude sa staklenim poklopcima, posudu za mlijeko, ali i tavu, koja je ipak najvažnija jer će nadomjestiti onu zagorenu.

4. Nikolinina omiljena svježe mljevena velika kava s mlijekom i karamelnim šećerom. Baš će mu to biti deseta kava koju je uzeo na Petrolu, pa će biti besplatna.

Petar je, zahvaljujući Petrolu i njihovoj aplikaciji Na putu, ali i Petrol klub kartici, preživio subotu. Osigurajte se i vi te postanite član Petrol kluba kroz dva jednostavna klika na Petrolovoj web stranici ili preuzimanjem pristupnice na svakoj Petrolovoj benzinskoj postaji. Petar je za svoju subotnju kupnju pomoću Petrol klub kartice vjernosti ostvario dodatne bodove koje može iskoristiti u sljedećim kupnjama, a ZLATNI BON koji ga očekuje omogućit će mu povrat novca u iznosu od 3% na neku iduću kupnju. Postanite i vi član Petrol kluba jer je to jednostavno i učinkovito.