Ako se pitate kako postati najveći sportski znalac godine, odgovor zna Boris! Svojim sportskim znanjem i vrhunskom vještinom predviđanja ishoda utakmica, ovaj softverski programer iz Varaždina uspio je sakupiti najviše bodova te se tako kvalificirao u samu završnicu SuperFinala kojim je SuperSport tražio najvećeg sportskog znalca povodom proslave “20 godina SuperSporta”.

U završnici su njegovi protivnici ispadali jedan po jedan s pogrešnim odgovorima, a Boris je ostao jedini s najduljim nizom točnih odgovora i tako zaradio Porsche 718 Cayman na godinu dana s osiguranim troškovima osiguranja, održavanja i troškovima goriva u unaprijed određenom iznosu te novčanu nagradu od 8.000 kn.

Boris nam je prepričao kako je izgledala večer kada je saznao da luksuzni automobil ide u njegove ruke.

“Ženi nisam govorio o igri u kojoj sudjelujem sve do utakmice Napoli - Real Sociedad, i to do 60. minute kada je Napoli vodio 1:0. Prvo je pomislila da se radi o nekoj maketi, ali kad sam joj objasnio o čemu se radi i pokazao sliku Porschea, počela je navijati i napeto pratiti, čak i više od mene”, rekao je Boris sa smiješkom.

On je jedini igrač koji je predvidio da će na utakmici biti najviše 2 gola. U 60. minuti utakmice znao je da ga dijeli pola sata i maksimalno jedan pogodak od glavne nagrade, a u korist mu je išla činjenica da Real Sociedad nije igrao borbeno. U slučaju da su bila postignuta 2 ili više gola, igra za automobil bi se nastavila, a Boris bi ispao zbog krivog predviđanja. Real Sociedad zabio je u 90. minuti i utakmica je završila s ukupno 2 gola, a to je značilo slavlje za Borisa i njegovu suprugu.

No sve se to dogodilo povodom proslave 20 godina SuperSporta — igrači su mogli sudjelovati u “Godišnjem maratonu” i/ili u četiri “Mini maratona” putem kojih su, osim osvajanja novčanih nagrada, imali priliku osvojiti i ulaznice za SuperFinale. U samom SuperFinalu završilo je nešto više od 2000 igrača, dok je samu završnicu igralo njih 15, među kojima i sam Boris. Službeno uručenje ključeva od strane SuperSport uprave odvilo se u petak 18.12. nakon kojeg je Porsche sretno stigao u Varaždin.

“U SuperFinale ušao sam putem Godišnjeg maratona i doista mi se svidio način na koji je postavljena igra. Pripremao sam se za svaki odgovor, proučavao odigrane utakmice i ostalu statistiku te priznajem da će mi malo nedostajati ovakav tip igre.”

Zato Borise ne brini! SuperSport priprema nove maratone za 2021. godinu s nagradnim fondom od čak 4.600.000 kuna, a prvi je na redu već u siječnju. Više o novim maratonima saznajte na SuperSport stranici.