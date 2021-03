Web kupnju vam možemo pojednostaviti i olakšati jednim jednostavnim savjetom: instalirajte Jeftinije.hr aplikaciju.

S neizbježnom popularizacijom online kupnje i velikom pomaku prema svijetu digitalnih tehnologija, više je nego potrebno svim online kupcima omogućiti sigurnost, ali i ugodno i pouzdano iskustvo online kupnje.

Važnost digitalnog svijeta sigurno će se povećavati, već sada iz godine u godinu prepoznajemo rast online kupovine, a 2020. je donijela još veći zamah. Prema anketi koju Jeftinije.hr svake godine provodi u suradnji s agencijom Valicon, primijetili smo da čak 80 %, od 3660 ispitanih hrvatskih online kupaca, barem četiri puta godišnje kupuje putem interneta dok njih 59 % kupuje u web trgovinama na redovitoj, mjesečnoj bazi (izvor: Valicon).

Unatoč drastičnom porastu online kupnje, moramo se zapitati, jesu li kupci zaista svjesni njene sigurnosti.

Uobičajen savjet vezan za sigurnost online kupovine upućuje na to da je važno držati se poznatih trgovina, ali isto tako moramo biti svjesni toga da su prošlogodišnje okolnosti utjecale na pojavu velikog broja novih web trgovina i to onih koje smo do sada primjećivali i poznavali samo u fizičkom svijetu. Takvim (web) trgovinama možemo vjerovati čak i ako s njima nismo imali (online) iskustva.

Ovo je nekoliko činjenica koje će vam uvijek potvrditi da je web trgovina pouzdana i sigurna za kupnju:

Koristite i mobitele za svoje online narudžbe

Svaki se trgovac mora neprestano prilagođavati situaciji i potrebama kupaca pa je izrazito važan i tehnički aspekt, u ovom slučaju obavezan neometan rad web stranice na mobilnim uređajima poput pametnih telefona. Uz to, mobilna aplikacija web trgovine jedan je od znakova potvrde pouzdanog web trgovca, ali naravno ne i presudan. Web kupnju vam možemo pojednostaviti i olakšati jednim jednostavnim savjetom: instalirajte Jeftinije.hr aplikaciju.

Radi se o najboljem osobnom asistentu za online kupovinu, ali i kupovinu u fizičkim trgovinama. U aplikaciji možete pogledati trgovine u blizini, provjeriti kretanje cijene pa čak i postaviti obavijest koja će vas upozoriti da je došlo vrijeme za kupnju jer je željeni proizvod dostupan po nižoj cijeni! U aplikaciji ćete pronaći gotovo 1,5 milijuna proizvoda za usporedbu iz više od 30 web trgovina. Među ponudama brzo i jednostavno potražite proizvod, odaberite najbolju ponudu i naručite proizvod u željenoj web trgovini.

Obratite pažnju na oznake povjerenja na stranici web trgovine

Certifikati iz provjerenih izvora pouzdan su znak da kupujete u sigurnoj web trgovini. U tu smo svrhu na Jeftinije.hr razvili oznaku povjerenja CERTIFIED SHOP® koja je simbol sigurne online kupnje. Pouzdanim web trgovinama dodjeljujemo znaku povjerenja nakon temeljitog pregleda web trgovine, a potrošačima omogućujemo da prije izvršene kupnje pogledaju ocjene web trgovine i pročitaju provjerena mišljenja kupaca koji su već kupovali u tim trgovinama. Oznaku prepoznajete po natpisu CERTIFIED SHOP® PREMIUM i ocjeni od 6 do 10. Na web stranici certifiedshop.com možete pogledati cijeli popis trgovina koje imaju našu oznaku povjerenja.

Svi vlasnici web trgovina, za oznaku povjerenja mogu se prijaviti OVDJE >>

Na Jeftinije.hr uvijek stojimo uz vas i trudimo se u ključnoj fazi pomoći potrošačima koji se suoče s bilo kakvom dilemom ili nedoumicom oko kupovine, a trgovce savjetujemo kako još bolje optimizirati svoje web stranice kako bi kupcima pružili još kvalitetnije iskustvo kupnje.