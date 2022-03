Kako odabrati pravi usisavač? Donosimo vam 5 stvari na koje biste trebali obratiti pozornost

Godinama je služio, no dotrajalost ga je umirovila. Iako se činio nezamjenjivim, došlo je vrijeme da potražite novi usisavač. No kako ćete ponovno pronaći uređaj za koji biste voljeli da potraje približno kao onaj prethodni? Iako vas je posljednji put možda poslužila sreća, ovog biste puta na umu trebali imati nekoliko stvari prije negoli se odlučite za model koji će zadovoljiti potrebe vašega kućanstva. Donosimo vam pet stvari koje trebati uzeti u obzir ako u svom domu želite imati kvalitetan uređaj koji će opravdati svoju cijenu.

1. Snaga usisavača

Srce usisavača čini njegov motor. Za male sobe dovoljna je snaga motora od 250 do 480 W, a za velike površine s visokim sadržajem prašine uzimaju se oni od 350 do 500 W. Onima koji ga u svojim domovima često koriste preporučuje se kupnja malog modela s prosječnom potrošnjom energije jer takvi usisavači intenzivnije apsorbiraju zrak, odnosno bolje uklanjaju prašinu.

2. Razina buke uređaja

Iako možda niste zaduženi za usisavanje u svom kućanstvu, složit ćete se s tim kako se ovaj dio odnosi i na vas. Razina buke, izražena u decibelima, još je jedan parametar koji treba uzeti u obzir. Čak i ako nije strogo vezan za učinkovitost uređaja, svi više-manje težimo modelima koji ne proizvode previše buke radi što ugodnijega korištenja.

3. Dizajn i praktičnost uporabe

Uzimajući u obzir da je usisavanje fizička aktivnost koju prakticiramo minimalno jedanput tjedno (a neki gotovo svaki dan), vjerujemo da u obzir želite uzeti njegov dizajn, ali i praktičnost. Danas na tržištu postoje modeli koji su uvelike lakši od svojih prethodnika, a jednostavnošću korištenja usisavanje ne čine napornim. Odaberite model koji vam neće ukliještiti živac u leđima i zbog čijih kablova nećete uganuti gležanj.

4. Dodaci za usisavače

Prije kupnje usisavača pogledajte koji nastavci dolaze uz njega. Obično su to dodaci koji vam pomažu u sakupljanju prljavštine između uskih i teško dostupnih utora ili za usisavanje osjetljivih površina. Također, postoje nastavci koji služe za univerzalne četke za čišćenje tvrdih podloga, prostirki, tepiha itd., ali i dodaci koji će vam pomoći sakupiti tekućinu s, primjerice, pločica. Svakako imajte na umu kakve se površine nalaze u vašem domu.

5. Briga za okoliš

Svi usisavači opremljeni su visoko učinkovitim filtrima koji sprečavaju da se prikupljena prljavština vrati u okoliš. Tako, primjerice, suhi usisavači imaju vrećicu od mikrovlakana, uzvodni filtar, koji štiti motor od usisane prašine, te nizvodni, koji sprečava da prašina cirkulira natrag u okoliš. HEPA filtar ima visoku učinkovitost filtracije te je postao ''must have''. Bez obzira na to za koji se model usisavača odlučite, važno je redovito održavanje, a povremeno i mijenjanje filtara.

A modeli koji bi vas mogli zanimati trenutno su na akciji!

Prvi je Dyson V7 Motorhead, usisavač koji je osnažen za usisavanje do 30 minuta. Ovaj model ima veliku usisnu moć od 100 AW i kapacitet spremnika od 0,54 litre. Može se koristiti i kao ručni usisavač, a njegova je posebnost ta što se prilagođava za čišćenje visokih i teško dostupnih mjesta. Vrlo je lagan i praktičan, a omogućava do šest minuta jače usisne snage za teže zadatke.

A šećer na kraju zacijelo je robotski usisivač C50, koji funkcionira na osam načina čišćenja. Njegovo tanko tijelo dizajnirano je za male prostore u domu, a uz njegovu visoku prohodnost, senzore protiv sudara i zaštitu od pada možete se opustiti i prepustiti mu da obavi posao ili ga usmjeriti IR daljinskim upravljačem. C50 Robot Vacuum može dosegnuti 2600 Pa i izdržati do 120 minuta rada.