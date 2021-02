Ovog tromjesečja su do sada objavljeni sjajni rezultati tvrtki. Od 184 tvrtke sa liste indeksa S&P 500 koje su objavile rezultate poslovanja, 84,2% je objavilo rezultate bolje od očekivanih.

Investitori su podigli očekivanja nakon što su velike tvrtke kao što su Netflix, Apple i Facebook objavile izvrsne rezultate, a nova, veća očekivanja su također bila ispunjena.

Alibaba je 2. veljače objavio neočekivano veliku zaradu po dionici (EPS) i prihod. Alibaba je tijekom prethodne godine porastao 24%.

Alphabet (Google) je premašio očekivanja uz prihod znatno bolji od očekivanog koji je skočio 23%. Dionice tvrkte Alphabet su prilikom trgovanja nakon zatvaranja burze skočile 7%.

Tvrtka u čijem je osnivanju učestvovao i Elon Musk, platforma za online novčane transakcije PayPal, također je objavila rezultate bolje od očekivanih nakon čega je dionica tvrtke porasla 7%. Tvrtka je također objavila ogroman rast profita od čak 209% u četvrtom tromjesečju. PayPal je prošle godine porastao za vrtoglavih 128%.

Amazon je objavio nove rekordne rezultate, sa zaradom po dionici i prihodom koji su bili bolji od očekivanih. Prihod je prvi put u povijesti tvrtke premašio 100 milijardi dolara. Međutim, vijesti da će Jeff Bezos podnijeti ostavku na poziciju izvršnog direktora ovog ljeta u manjoj su mjeri oborile cijenu dionice. Amazon je tijekom protekle godine porastao za čak 60%.

Investitori su očekivali da će sezona financijskog izvještavanja zbog negativnog utjecaja pandemije dati rezultate ispod prosjeka, međutim to se nije obistinilo i tržišta se sada nadaju budućem rastu gospodarstva.

Izvori: Bloomberg, Wall Street Journal, Reuters i Refinitiv

