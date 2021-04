Prošlo je godinu dana od početka pandemije i premda travanj 2021. izgleda vedrije od travnja prethodne godine svjesni smo kako se svijet nije vratio u normalu, odnosno rutinu bez maski, zabrana i ograničenja na koju smo nekad bili navikli. Novim navikama morali su se prilagoditi svi, od privatnih pa do pravnih osoba, a izuzetak nisu bile ni knjižare, koje su nakon lockdowna otvorile vrata posjetiteljima, ali i zatvorile vrata raznim knjiškim događanjima na koje su oni navikli. Promocija po knjižnicama, knjižarama i kafićima tako više nema, autori ne potpisuju knjige i čitav je knjiški svijet, baš kao i ostali, pomalo zamro.

Iako se već posljednjih petnaestak godina svijet sve više okreće digitalnim kanalima, s naglaskom na video uratke koji najbrže i najlakše dolaze do najvećeg broja korisnika, to se najviše očitovalo u 2020., kada su svi koji na bilo koji način komuniciraju s javnostima trebali prilagoditi komunikaciju novonastaloj situaciji. Bilo kako bilo, predviđa se da će do 2025. čak polovica gledatelja YouTubea starosti ispod 32 godine odustati od televizijskih prijamnika i pretplate te se u potpunosti prebaciti samo na ovaj kanal.

Upravo iz navedenih razloga knjižarski lanac Hoću knjigu odlučio se pozabaviti konkretnijom i redovitijom komunikacijom sa svojim pratiteljima putem video uradaka te je pokrenuo podcast „Između redaka”. Zanimljiv je to i neformalan format tijekom kojeg će voditeljica Sanja Srdić Jungić, autorica te voditeljica marketinga i komunikacija Hoću knjigu, s gostima razgovarati o čitanju i pisanju. Iz Hoću knjigu nadaju se kako će njihov trud uroditi plodom na način da knjigu demistificiraju i učine je zanimljivijom što široj publici.

„Prije nego što sam počela raditi u Hoću knjigu, nisam imala pojma kako uopće doći do posla u knjiškoj branši, što sve obuhvaća posao urednika, kakva istraživanja vrše autori prije i tijekom samog pisanja, što stoji iza kvalitetnog prijevoda, kako napraviti naslovnicu koja će među tisućama naslova privući pogled i sve ostalo vezano uz knjigu. Knjiški je svijet fascinantan, no pomalo zatvoren, a ovim smo putem htjeli otkriti publici što se krije iza kulisa, odnosno – između redaka”, pojasnila je Sanja Srdić Jungić.

Premijerna epizoda emitirana je 10. travnja, a Srdić Jungić u njoj je ugostila trenutno najpopularnijeg domaćeg autora Kristiana Novaka. Pričalo se o Novakovim počecima, istraživačkom radu, nagradama koje je osvojio, seriji i filmu koji nastaju po njegovim knjigama ali i o serijama koje on sam voli gledati.

„Za prvog gosta uopće nije bilo dileme; s Kristianom od samog starta imam odličnu suradnju te je iznimno ugodan sugovornik. Barem deset minuta epizode odlazi na moje smijanje jer je Novak, osim što je izvrstan autor, i vrlo duhovit, a nadam se da će gledatelji i slušatelji kroz ovu epizodu upoznati i tu njegovu stranu”, zaključuje Srdić Jungić.

Epizode će se na Hoću knjigu YouTube kanalu prikazivati jednom tjedno, a pratiti ih se može i samo u audio verziji putem streaming platforme Podbean koja sadržaj ujedno distribuira i na popularne kanale za podcast, poput Deezera, Spotifyja i ostalih. U narednim epizodama iz Hoću knjigu najavljuju poznate urednike, dizajnere i prevoditelje te pokojeg inozemnog autora, ali i poznate te nepoznate osobe van knjiške branše koje jednostavno uživaju u čitanju.