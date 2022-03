Kupujete novi mobitel? Ovo su trenutačno najbolji i najisplativiji uređaji na tržištu

Pametni telefoni postali su nam najvažniji gadget, bez kojeg je život gotovo nezamisliv - kako u poslovnom tako i u privatnom životu. Prema novom globalnom istraživanju za 2021. godinu koje je objavila analitička tvrtka App Annie, korisnici Android mobilnih telefona u prosjeku na svojim uređajima provode 4,8 sati na dan. Ovaj podatak ne bi nam trebao biti odviše šokantan jer mobilni telefoni već odavno nisu samo uređaj kojim obavljamo telefonske pozive ili šaljemo SMS-ove.

Pa kad je već tako, red je da pametni telefoni koje koristimo za različite namjene budu kvalitetni uređaji u koje se možemo pouzdati. Svi uređaji koje ćemo vam danas predstaviti odlikuju se izvrsnim omjerom kvalitete i cijene jer donose vrhunski komad elektronike, a pritom su dovoljno moćni da podrže sve nove digitalne trendove koji se tek naziru.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

Početkom prošle godine Samsung je predstavio novo izdanje svojeg flagship modela Galaxy S21 Ultra 5G serije, kojim su pokazali da su itekako svjesni važnosti multimedije u svakodnevnom korištenju mobilnih telefona. To osobito dolazi do izražaja kod najsnažnijeg modela iz ove serije.

U Galaxy S21 Ultra 5G, u koji su ugrađene četiri stražnje kamere: 108 MP široka, 12 MP ultraširoka, 10 MP telefoto 1 (3x), 10 MP telefoto 2 (10x) s poboljšanim senzorom te zoomom od čak 100x. Prednja kamera ima 40 MP, a mnogi su hvalili to što nova generacija kamere ima unaprijeđen noćni način rada, pa su fotografije snimljene noću znatno bolje nego kod prethodnog modela.

Sve to korisnici pregledavaju na vrhunskom 6,8-inčnom zaslonu Dynamic AMOLED 2x, s brzinom osvježavanja do 120 Hz, koja se može regulirati, pa tako korisnik štedi bateriju. Nova baterija od 5000 mAh prilično je pouzdana i izdržljiva, a uz to podržava brzo bežično i brzo žičano punjenje.

Apple iPhone 13 Pro Max

Za ljubitelje Appleovih uređaja, lansiranjem modela iPhone 13 Apple je svojim korisnicima, između ostalog, ponudio znatno bolje kamere. Konkretno, tu je sad Pro sustav kamera od 12 MP: telefoto, širokokutna i ultra širokokutna na stražnjoj te prednja 12 MP selfie kamera na prednjoj strani.

Iako se, za razliku od nekih Android konkurenata, Apple ovim modelom zadržao na 4K tehnologiji, mogućnosti koje ovaj model pametnog telefona donosi glede videosnimanja su fantastične. Prvenstveno zahvaljujući odličnoj stabilizaciji i perfektnoj čistoći snimke. Što se ekrana tiče, ovaj model dolazi sa 6,7-inčnim zaslonom te sa Super Retina XDR-om s tehnologijom ProMotion, koja se odnosi na novu opciju prilagodljive stope osvježavanja zaslona, koja ide i do 120 Hz.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Čak su i laici primijetili da je kineski Xiaomi ovim modelom napravio značajan iskorak. I to ne samo što se tiče dizajna nego i kvalitete izrade te tehnologije koja je u njega ugrađena. Na poleđini uređaja Redmi Note 10 Pro nalaze se četiri kamere: 108 MP (široka), 8 MP (ultraširoka) te kamere 5 MP s autofokusom i 2 MP senzorom dubine. Sve to omogućava snimanje više nego solidnih fotografija na razini flagship telefona, čak i u uvjetima lošeg svjetla, i to bez ulaska u noćni režim rada.

S prednje strane ovog uređaja nalazi se kamera 16 MP, koja će izvući maksimum iz vaših selfie foto sessiona. Zaslon telefona je 6,67-inčni AMOLED, koji donosi žive boje sa stopom osvježavanja i do 120 Hz, čime pridonosi doživljaju glatkog i fluidnog rada softvera. Baterija uređaja, koja omogućava neometano cjelodnevno korištenje, ima kapacitet od 5020 mAh, a podržava i brzo punjenje.

Ako ste već odlučili koji model želite kupiti i već se veselite razmatanju blistavog, sjajnog paketića s vašim novim ljubimcem, vrijeme je da razmislite i o tome kako zaštititi uređaj od vanjskih utjecaja da bi on što dulje ostao u besprijekornom stanju. Tu prvenstveno mislimo na zaštitu kućišta i zaslona od udaraca i sličnih oštećenja.

Zaštita s doživotnom garancijom

Jedno od najčešćih oštećenja sigurno je ono na zaslonu - što, osim što je estetski problem, utječe na funkcionalnost uređaja, a može dovesti i do drugih oštećenja te neispravnosti u radu uređaja. Kroz pukotine nastale lomljenjem zaslona u telefon ulaze sitne čestice prašine i druge prljavštine koje mogu izazvati kvarove.

S obzirom na to da su novi modeli pametnih telefona primjerci osjetljive tehnologije, popravci mogu biti papreno skupi. Ovisno o proizvođaču i modelu pametnog telefona, zamjena zaslona originalnim može stajati i do 450 eura, odnosno oko 3400 kuna. Osim toga, uz visoku cijenu popravka, problem kod servisa može predstavljati nedostatak potrebnih dijelova za zamjenu, kao i kvaliteta obavljenog servisa. Zbog toga je preporučljivo dobro razmisliti i investirati u prevenciju kvarova, odnosno prevenciju oštećenja.

Na tržištu postoji mnogo tvrtki koje nude različite proizvode za zaštitu mobilnih telefona od oštećenja, a jedna od vodećih nedvojbeno je američka kompanija Mobile Outfitters, čije proizvode možemo kupiti i u Hrvatskoj. Mobile Outfitters od konkurencije se izdvaja snažnim i otpornim zaštitnim folijama za sve vrste i tipove elektroničkih uređaja: od pametnih satova, preko mobilnih telefona, pa sve do igraćih konzola. Njihove zaštitne folije režu se po mjeri i lijepe na uređaj, a cijeli proces traje samo nekoliko minuta.

Osim zaslona, na udaru oštećenja od udaraca i padova nerijetko su rubovi kućišta pametnog telefona. Za zaštitu cijelog uređaja Mobile Otfitters razvio je svoju liniju Clear-Coat, koja štiti ekran, stražnju stranu, ali i bočne strane uređaja. U praksi se pokazalo da zaštita najbolje funkcionira kad se kombinira, pa tako stručnjaci u Mobile Outfittersu preporučuju da se folija Clear-Coat koristi u kombinaciji s proizvodom Fusion Bumper, namijenjenim zaštiti telefona prilikom pada. Proizvod Fusion Bumper ujedno predstavlja najtanju zaštitu za bočne strane i uglove pametnog telefona, a njihova učinkovitost testirana je pri padu uređaja s više od šest metara.

Ovu tvrtku od prosjeka izdvaja to što nudi program doživotne zamjene, što znači da svaki proizvod koji ste kod njih kupili možete zamijeniti neograničeno mnogo puta, i to bez obzira na uzrok oštećenja proizvoda. Program doživotne zamjene podrazumijeva da se kupcu osigurava besplatnu foliju pri čemu kupac plaća samo uslugu postavljanja folije, a uslugu trenutačno možete obaviti na dvije lokacije: u Areni Centar i Mall of Split.

