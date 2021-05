Maja Šuput, Ida Prester, Ema Luketin, Martina Stjepanović, Ivana Mišković i Pamela Smoljanić sa zadovoljstvom su isprobale sladolede Halo Top koje u Hrvatsku prvi ekskluzivno dovodi Konzum i uvjerile se u punoću njihovih zamamnih okusa usprkos maloj količini kalorija. Riječ je o svjetski poznatom američkom brendu i globalnom lideru u proizvodnji sladoleda u kategoriji BFY (Better For You) koja obuhvaća proizvode sa smanjenim udjelom šećera. Omiljeni među potrošačima svih generacija, njihovi su sladoledi ujedno i najprodavaniji niskokalorični sladoledi u svijetu.

U vrhunskoj kvaliteti i bogatoj aromi sladoleda Halo Top prvi tako u Hrvatskoj mogu uživati Konzumovi kupci, a mogu birati između nekoliko okusa u praktičnim kanticama od 473 ml. Gooey Brownie oduševit će prave čokoljupce krupnim komadićima brownieja uronjenima u neodoljivu čokoladnu kremu, a tu je i Chocolate Chip Cookie Dough kao pravi odabir za ljubitelje kremastog sladoleda s hrskavim keksima. Blueberry Crumble još je jedan sladoled inspiriran kolačima te neodoljivo podsjeća na pitu od borovnica, sa slatkim voćnim punjenjem i komadićima tijesta. Sve one koji uživaju u maslacu od kikirikija razveselit će Peanut Butter koji im donosi njihov omiljen okus u osvježavajućem izdanju i bez glutena, a poklonici slatko-slanih kombinacija zavoljet će Sea Salt Caramel koji dokazuje da se suprotnosti definitivno privlače. Naposljetku, vječni klasik Vanilla Bean podsjeća na to da vanilija nikako ne mora biti dosadna, već upravo suprotno – predstavlja savršen spoj jednostavnosti i elegancije te svevremenskog užitka.

Osim što ih privlači primamljivim kombinacijama i okusima, Halo Top kupce diljem svijeta oduševljava i malim brojem kalorija, čime im omogućava da u omiljenom desertu uživaju bez grižnje savjesti. Sladoledi su već dostupni u Super i Maxi Konzum prodavaonicama te na Konzumovom webu.