Putem našeg istraživanja i u suradnji sa svjetskim sound inženjerima i producentima stvaramo autorsku glazbu za Tennessee Whiskey koktele.

Ulazimo u novu eru SOUND Brand management-a koji će ubrzo postati jedan od glavnih identiteta samog proizvoda

Stvaramo autorsku glazbu kroz profesionalan pristup psihologije i zvuka, tj.utjecaj zvuka na sva osjetila

Osnova ovoga uzbudljivog projekta je činjenica da mozak obrađuje informacije o svim našim čulima u kombinaciji. Dakle, informacija koja dolazi od jednog čula (u ovom slučaju što čujemo), utječe na percepciju drugih čula.

GENTLEMAN SOUR KOKTEL:

Mlađi brat našeg Old Fashioned-a, u ovaj koktel smo osim Gentleman-a, Angostura bitters i šećernog sirupa dodali još svježi sok od limuna i bjelanjak, i dobili jedan fantastičan koktel koji je idealan za svaku priliku, a posebnim ga čini specifična mekoća Tennessee whiskey-a.

Piće za one koji žele otkriti nešto novo, te su spremni eksperimentirati s najvećim američkim klasikom: Tennessee whiskey! Jedno od najpopularnijih pića koji se poslužuje od renomiranih cocktail barova, do jednostavnog beach bara, budući da je prilagođeno apsolutno svakom nepcu.



Gentleman je specifičan po tome što se dva puta filtrira. Filtracija se dešava nakon destilacije, te nakon odležavanja, te tu dobiva svoju specifičnu mekoću, te je sjajan kako za koktele, tako i za samostalno ispijanje.



- Mlađi brat Single Barrell Old Fashioned-a. Dali smo si zadatak stvoriti nešto posebno za mlađu populaciju koja želi otkrivati i eksperimentirati s nečim novim. Jaka zavodljiva melodija s izraženim vokalom.

Više možete pogledati na MAKE IT COUNT TENNESSEE BAR & MUSIC SESSIONS YouTube kanalu: