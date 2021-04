Temeljem istraživanja, u suradnji sa svjetskim sound inženjerima i stvara se autorska glazba za Tennessee koktele. Početak je to nove ere sound brand managementa koji će ubrzo postati jedan od glavnih identiteta samog proizvoda.

Tennessee whisky Old no. 7 prošle godine krenuo je s Make it count kampanjom kojom se povezuje s potrošačem, posebno u današnjem okruženju i prenosi poruku Jackovog hrabrog i neovisnog duha.

SOUND DESIGN PROJEKT

Temeljem istraživanja, u suradnji sa svjetskim sound inženjerima stvara se autorska glazba za Tennessee whisky koktele. Početak je to nove ere sound brand managementa koji će ubrzo postati jedan od glavnih identiteta samog proizvoda.

Stvaranje autorske glazbe temelji se na psihološkom pristupu utjecaja zvuka na sva osjetila. Osnova ovoga uzbudljivog projekta je činjenica da mozak obrađuje informacije svih naših čula istovremeno u kombinaciji. Dakle, informacija koja dolazi od jednog čula, u ovom slučaju onoga što čujemo, utječe na percepciju ostalih čula.

Za potrebe izrade sound design autorske glazbe za Lynchburg Lemonade Mr. Jack ekipa miksala je reggae orgulje i gitarske akorde kako bi dočarali ljetne trenutke zabave i opuštanja.

Predstavljamo Lynchburg Lemonade koktel

Omiljeni koktel za najpoznatiji klasik Tennessee whisky Old No.7

Ovo je piće koje je idealno za proljetne i ljetne mjesece. Lagano je i osvježavajuće te je namijenjeno onima koji možda smatraju da je američki whisky previše jak i intenzivan te ih s ovim koktelom pozivamo da probaju nešto novo i drugačije.

Kombinacija Tennessee whiskyja, likera od naranče, svježeg soka od limuna i Sprite-a osvježit će i najzahtjevnija nepca.

Old No.7 najpopularniji američki whisky, specifičan po tome što nije bourbon, iako ga mnogi stavljaju u tu kategoriju, nego je pravi Tennessee whisky. U čemu je razlika? Tennessee whisky se filtrira kroz javorov ugljen u procesu koji se naziva Lincoln County process, po okrugu iz kojeg dolazi proizvodnja.

Tijekom tog procesa i filtracije Old No.7 dobiva svoju specifičnu mekoću, što ga i čini jednim od najpopularnijih whisky-a u cijelom svijetu te jednim od favorita za miješanje u koktele.

