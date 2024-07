Maštate o savršenom ljetnom odmoru? Onda su ovo neke od destinacija koje morate posjetiti

Poslali ste svoj posljednji mail, gasite svjetla ureda i krećete prema domu, a glavom vam prolazi samo jedna misao - napokon je vrijeme za godišnji! Znamo da ste jedva dočekali taj dan, no kako biste maksimalno iskoristili svaki trenutak odmora, dobra je ideja planirati ga. Ljeto nam pruža prilike za otkrivanje predivnih destinacija, kako u našoj zemlji tako i u svijetu, a to znači i da možete odmor potpuno prilagoditi svojim željama. Bilo da je vaš idealan odmor zamišljen tako da na obali Jadrana pijuckate koktele s prijateljima bilo da ste možda više zainteresirani za otkrivanje dalekih destinacija i svega što one kriju, imamo odlične prijedloge kako provesti dugo toplo ljeto.

No ako usred ljeta olakšanje od vrućina ipak tražite u hladnijim krajevima, ne brinite, imamo nekoliko ideja i za vas.

Nigdje kao na Mediteranu

Uz sve daleke destinacije, mnogima je i dalje omiljena ona najbliža - Mediteran. Ako ovog ljeta želite uživati u najfinijim zalogajima koje nudi mediteranska kuhinja, ali i nepreglednoj pješčanoj plaži, predlažemo da posjetite plažu Saharun na Dugom otoku. Bijeli pijesak nalik na onaj u tropskim krajevima odlična je poveznica između tirkiznog mora i guste borove šume, a osim što možete uživati u ovim prekrasnim prizorima danju, kad sunce zađe, zabavite se u mnogobrojnim kafićima koji se pružaju duž plaže. Specijalitete od ribe, lokalnog povrća i voća te fine deserte dopunite nekim od omiljenih koktela i dobit ćete savršen recept za godišnji odmor.

A najbolje je što ovo može biti vaš plan za baš svaki dan godišnjeg odmora. Nije li to idealan način za "punjenje baterija"? Iako nije baš blizu kao naš Jadran, cijeli Mediteran krije jednako lijepe destinacije koje su kao stvorene za sve one koji žele posjetiti novu zemlju, ali su im daleka odredišta ipak malo predaleka. U tom slučaju idealan je odabir Španjolska - zemlja koja je jednako poznata po zabavi kao i po odmoru. Barcelona i Madrid izbor su s kojim ne možete pogriješiti, no naša preporuka je Malaga, malo manji povijesni grad, u kojem se miješaju kulture Europe i Afrike. Prepuna malih ulica s još manjim romantičnim kafićima, Malaga će vas odmah osvojiti, a nakon shoppinga u slavnoj Calle Larios osvježenje možete potražiti na plaži Malagueta. Uz ovako bogatu kulturnu ponudu na vama je samo isplanirati koliko ćete vremena provesti u razgledavanju, a koliko u tulumarenju jer jedno je sigurno - sadržaja ni za jednu od ove dvije opcije neće ponestati.

Foto: Shutterstock

Avantura života na drugom kraju svijeta

Kad maštamo o savršenom godišnjem odmoru, nerijetko se u maštarijama nalaze i tropske plaže kakve možemo pronaći na Baliju ili u Tajlandu. Zašto taj san ne biste pretvorili u stvarnost? Putovanje na ove daleke destinacije nikad nije bilo jednostavnije, a postoje i mnoge turističke grupe koje organiziraju zajednička putovanja po prilično pristupačnim cijenama. S ovim legendarnim destinacijama ne moramo vas posebno upoznavati, ali rado bismo vam otkrili dva posebna mjesta koja svakako trebaju biti na "travel listi".

Prva je seoska strana Balija, odnosno zelena unutrašnjost, koju malo tko posjeti. Plaže i izleti brodom najpopularniji su dio Balija, no ako želite zaista posebnu avanturu, zaputite se u unutrašnjost, koju krase guste zelene šume. Ondje ćete imati i više prilika upoznati lokalno stanovništvo te tradicionalnu hranu koju pripremaju, ali i izbjeći većinu turista. Ako spas od gradskih vrućina ove godine potražite u Tajlandu i želite odmor od milijuna turista u Phuketu ili Koh Phi Phiju, nikako nemojte zaobići izlet na otok Koh Lanta. Na ovaj otok mnogi odlaze u potrazi za unutarnjim mirom, ali i prekrasnom fotkom kojom će obilježiti tu posebnu avanturu. Na putu do otoka možete uživati u istraživanju bogatog podmorskog svijeta.

Ljetno osvježenje u planinama

Uvijek je više onih koji su "tim ljeto" i jedva čekaju da temperature u termometru skoče iznad 30, no što je s onima koji su "tim jesen i zima"? Ako i vi pripadate među one koji vole osjetiti šuštanje lišća pod čizmama i hladni povjetarac na nosu, onda vas niti Jadran niti Bali neće previše zanimati. Ali znamo što hoće.

Alpe su omiljena destinacija za skijanje, ali su jednako prekrasne i ljeti, a najbolje je to što temperature u višim dijelovima ne prelaze 20 stupnjeva. Također su nam prilično blizu, pa do savršenog ljetovanja ne moramo dugo putovati. Kao jednu od najzanimljivijih ljetnih destinacija izdvojili bismo Julijske Alpe, točnije - planinska jezera koja ih okružuju. Kraj jezera možete odsjesti u prekrasnim kolibama koje imaju pogled na cijelu regiju, a ništa neće biti romantičnije od večere obasjane svijećama koju prati tako čaroban pogled na Alpe. Ako ste spremni i za malo aktivniji odmor, uvijek možete unajmiti bicikl ili kajak te će tako zabava biti zajamčena satima. Oni najhrabriji mogu se i kupati u jezerima, no isto tako bez imalo grižnje savjesti možete dane provesti uživajući u omiljenoj knjizi u hladu.

Foto: Shutterstock

