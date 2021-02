„Sa svojim jazz sastavom More Love Ensemble ove godine sam trebala otputovati u Argentinu i Japan, no umjesto toga otputovala sam u svoju glazbu. Ona je potpuno drugačijeg zvuka od ičega što sam radila do sada, no meni jednako iskrena.



Za prvi singl odabrala sam pjesmu koju sam napisala prije pet - šest godina, no sada sam ju u ovom periodu osjetila kao svoju himnu, manifest, s kojom vjerujem da se mogu poistovjetiti mnogi.“, tako o svom novom glazbenom iskoraku govori Melita Lovričević, samostalna umjetnica, koja na našoj i inozemnoj sceni, kao vokalistica, autorica i glazbenica djeluje već dugi niz godina.

Prvi singl autorski potpisuje sama, produkciju, mix i master Willem Miličević, a trojstvo zaokružuje sa Stanislavom Kovačićem na violončelu, najavljujući tako i brojne buduće glazbene suradnje. Video je snimio diverzificirani snimatelj Jakov Novak, montirala Marta Bregaš, novo lice sa montažerske scene, koja zajedno sa Melitom potpisuje i kreativni koncept.

Pusti me da sanjam donosi moćan, pitak, a istovremeno sofisticiran zvuk elektro popa, teško ukalupljenog u žanrovsku definiciju. S obzirom na Melitino prethodno glazbeno djelovanje i obrazovanje od klasike, etna, jazza, elektronike, eksperimentalne i kazališne glazbe, to nije iznenađujuće niti neobično, no spoj raznolikih utjecaja djeluje kao cjelina otvorena prema širokoj publici kojoj se glazbenica obraća.