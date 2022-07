Mislite da je prekasno za isklesano tijelo do godišnjeg? Možda imamo rješenje za vas!

Gotovo da ne postoji osoba - bilo muška ili ženska, stara ili mlada - koja ne bi voljela poboljšati svoje fizičko i zdravstveno stanje. Čak i oni koji se redovito rekreiraju smatraju da uvijek ima prostora za napredak. Nažalost, jedno je nešto reći, a drugo učiniti. Pa tako svake godine mnogi na kraju ljeta kukaju da nisu skidali majicu na plaži i obećavaju sebi kako će sljedeće godine sve biti drugačije, vježbat će i dovesti se u formu, ali za deset mjeseci sve je isto (ako ne i lošije). Nije ni čudo da smo prije nekoliko godina proglašeni najneaktivnijom nacijom Europske unije.

Ipak, kako bismo vas na vrijeme izbavili iz tog začaranoga kruga i kako bismo pridonijeli statistici koja će zabilježiti rast broja aktivnog stanovništva, predlažemo vjerojatno najzahvalniju vrstu treninga koja trenutno postoji - EMS XBody trening. O čemu je riječ, kako funkcionira, zašto ga nazivaju treningom 21. stoljeća i, najvažnije, stigne li vam pomoći izgraditi zavidnu figuru do ljetnog godišnjeg odmora, saznajte u nastavku.

Idealan i za početnike i za profesionalce

Elektromišićna stimulacija ili, kraće, EMS metoda je koja potiče dodatnu mišićnu kontrakciju uz pomoć električnih impulsa. Što to točno znači? Kad vježbamo, tijelo samostalno stvara impulse koji aktiviraju stezanje mišića, a XBody EMS uređaj ima sposobnost duplicirati i prenijeti te iste impulse površinom kože do ciljanog mišića. Kontrakcija mišića dalje potiče hipertrofiju mišića, potrošnju kalorija i na kraju oblikuje figuru o kakvoj ste oduvijek sanjali. Pokazalo se da je uz ovu tehnologiju trening i do tri puta efikasniji od bilo kojeg drugoga konvencionalnog treninga.

Za vidljive promjene i mjerljive rezultate bit će sasvim dovoljni tridesetominutni treninzi dva puta tjedno, uz pet minuta masaže za relaksaciju. Već nakon osam treninga primijetiti ćete da vam se tijelo počelo oblikovati. Ovo je velika prednost jer, složit ćete se, mnogo je lakše nastaviti s treninzima nakon što primijetimo napredak.

Samo navučete trening-odijelo

U zagrebačkom sportsko rehabilitacijskom centru Potens udružili su snage vrhunski stručnjaci kineziologije, s izvanrednim iskustvom rada s profesionalnim sportašima te dugogodišnja zaljubljenica u ovaj vid treninga, inače marketinška stručnjakinja, ne bi li pružili svojim klijentima najbolje iskustvo.

- Ideja nam je bila ponuditi jedan visoko kvalitetan koncept treniranja i za rekreativce; bilo početnike, bilo one s nešto više iskustva. Kada kažemo visoko kvalitetan podrazumijevamo u potpunosti individualan pristup, prilagođen početnom stanju vježbača, profesionalnu dijagnostiku te kontinuirano praćenje realizacije definiranih ciljeva - kažu.

- Svjedoci smo istinskog manjka vremena, ali i negativnih posljedica sjedilačkog načina života, koje nas počinju pogađati u sve ranijoj životnoj dobi, umanjujući kvalitetu života. Kako za sve u životu postoji rješenje, tako smo se i mi odlučili ponuditi svoje – EMS koncept treninga XBody by Potens. O učinkovitosti ovog koncepta ne volimo govoriti, to prepuštamo našim klijentima. A za sve one koji nisu isprobali XBody by Potens trening, pozivamo ih da dođu do nas i uvjere se sami - poručuje nam Potens ekipa.

Njihova je ponuda izrazito fleksibilna, pa tako možete birati između individualnih, grupnih te "on the go" treninga, koje možete imati u svojem domu ili čak na radnome mjestu. Dakle, isprika da ne stignete trenirati od sada ne vrijedi.

XBody by Potens trening je namijenjen rekreativcima svih dobnih skupina, profesionalnim sportašima te ljudima u procesu rehabilitacije, koji ne mogu samostalno aktivirati pojedini mišić. Ova vrsta treninga je iznimno učinkovita, jer pokreće preko 90% mišića, što uz visoki intenzitet treninga multiplicira potrošnju kalorija (500 kcal tijekom treninga te još do 2000 kcal u sljedeća dva dana), što pomaže u boljem izgaranju masnih naslaga. Vrlo je učinkovit i u otklanjanju bolova u leđima i zglobovima.

Potens je za EMS trening nakon višegodišnjeg testiranja različitih proizvođača, odabrao opremu XBody, koju polaznici odijevaju prilikom svake vježbe. Riječ je o ergonomskim odijelima čvrstog, ali istodobno prozračnog dizajna, sa strateški smještenim elektrodama, koje maksimalno pokrivaju mišiće tijela, od listova, cijelih nogu, prednjeg i stražnjeg dijela trupa, ramena te ruku. Inače, Potens prvi u Hrvatskoj nudi posljednje rješenje napredne bežične tehnologije XBody, koja im omogućava maksimalnu slobodu te izvedbu širokog asortimana vježbi.

Za najbolje rezultate i na zadovoljstvo svojih klijenata, Potens nudi paket koji obuhvaća 8 treninga na mjesečnoj razini, uz proteinski napitak nakon treninga, ručnike za trening i tuširanje te neograničeno korištenje saune. Sve što trebate ponijeti sa sobom na treningu su - čiste tenisice.

Višestruke prednosti

Uz nadzor stručnog osoblja Potensa, EMS trening najbolje je i najsigurnije rješenje, uz koje će svaki polaznik postići zavidne zdravstvene i funkcionalne rezultate. Osim već navedenih prednosti mršavljenja i jačanja mišića, EMS pomaže u poboljšanju držanja jer posebni programi vježbanja sadrže vježbe za leđa, donja leđa, trbuh i ramena.

Također, za razliku od redovnog treninga s opterećenjem, EMS trening neće uzrokovati dodatni pritisak na zglobove, a može biti koristan i kod mišićnog disbalansa ili kod dovoljno nerazvijenih mišića na tijelu. Isto tako, vaš će mozak kroz rekreaciju dobiti više energije i kisika, za što su mnoga istraživanja pokazala da poboljšava pamćenje.

Već nakon prvog treninga možete primijetiti i da će vam se povećati razina energije u danu. Iako će vas vjerojatno neposredno nakon vježbanja preplaviti osjećaj iscrpljenosti, to će se ubrzo promijeniti jer ćete ostatak dana biti budniji, energičniji i produktivniji nego ikad prije. A s druge strane, noću vas očekuje bolja kvaliteta sna te ujutro buđenje s osjećajem odmornosti. I u konačnici, ono što ističemo od početka članka, ova vrsta treninga maksimalno će uštedjeti vaše dragocjeno vrijeme i dati najbolje moguće rezultate.

- Kada smo ušli u ovu priču, znali smo kako je svjesnost o ovom vidu treninga u Hrvatskoj iznimno niska, tako da smo u startu ulagali napore ne bismo li educirali ciljnu skupinu što je to uopće EMS trening. Danas, pet mjeseci otkad smo krenuli s XBody by Potens treninzima, jako smo zadovoljni odazivom. Još uvijek je veliki dio ljudi skeptičan, jer je EMS trening nepoznanica, no potencijal se jasno nazire - kažu nam iz Potensa.

Od ovog ljeta, za sve one koji će uživati u predivnom krajoliku Dalmacije, bilo na kopnu, moru ili na jednom od naših otoka, a koji ne žele raditi pauzu u svom trening režimu, Potens ekipa nudi jedinstvenu ponudu 'on the go' XBody by Potens treninga.

- U suradnji s Royal Dalmatia organiziramo jedan novi vid aktivnog odmora; jednokratne dolaske osobnih trenera ili višednevne trening pakete za naše goste u vilama i na jahtama - govore.

Dodatni savjeti za fit formu

Za dobre rezultate nije potrebno ubijati se od treninga. Zapravo, ako pretjerate, to može imati kontraefekt. Dajte sebi dovoljno vremena za oporavak između treninga - većina stručnjaka savjetuje oko dva do tri dana odmora.

Osim što će vam biti odlična podrška u EMS vježbama, treneri i stručnjaci iz Potensa s vremena na vrijeme će vam udijeliti i pokoji koristan savjet o tome kako dodatno možete poraditi na svojem zdravlju i izgledu. Preporučuju zdravu prehranu bogatu proteinima, mastima i ugljikohidratima. Dakako, vaša bi prehrana trebala ovisiti o ciljevima koje ste sebi zadali. Primjerice, ako želite smršavjeti, važno je da pomoću treninga potrošite kalorije koje ste unijeli tijekom dana, ali ako želite izgraditi mišiće, konzumirajte proteine odmah nakon treninga. Za ostale savjete i informacije posjetite njihovu službenu stranicu.