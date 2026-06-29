Miss Primorsko-goranske županije je : Erin Panić Furlan!

Pred brojnim uzvanicima i posjetiteljima osam finalistica predstavilo je ljepotu, obrazovanje, osobnost i samopouzdanje, a titulu nove Miss Primorsko-goranske županije osvojila je Riječanka Ema Panić Furlan, čime je osigurala svoje mjesto među finalisticama 31. izbora za Miss Hrvatske.

ERIN PANIĆ FURLAN ima 18 godina i buduća je zdravstveno-laboratorijska tehničarka koja svoju karijeru vidi u zdravstvenom sustavu, s jasnim ciljem upisa studija sanitarnog inženjerstva. No, Erin je i prava scenska umjetnica, plesom se bavi od treće godine života, članica je plesne grupe Flame, a iskustvo je gradila do plesnih predstava i snimanja reklama. Ona je osoba koja savršeno spaja disciplinu medicinske škole s glamurom plesa na štiklama. Prijatelji je opisuju kao zabavnu, odmjerenu i pristojnu mladu ženu koja uvijek donosi pozitivnu energiju. Želim inspirirati druge da vjeruju u sebe. ''Život je poput plesa – uz pravu disciplinu, trud i balans, svaki korak vodi do uspjeha'', izjavila je nova Miss Primorsko-goranske županije, nakon pobjede. Krunu joj je predala Andrea Bošnjak, koja se plasirala u Top 8 u finalu 30.Miss Hrvatske. Andrea se nakon finala udala i trenutno željno iščekuje rođenje svog prvog djeteta. Titulu prve pratilje ponijela je Noell Stjepanović, koja je također osvojila simpatije stručnog žirija i publike svojim nastupom.

Finalistice su tijekom večeri zablistale u elegantnim večernjim haljinama Butika Selin te u raskošnim haljinama i vjenčanicama Nikolina Wedding Store. Za njihov besprijekoran izgled pobrinula se vizažistica Martina Peršić, dok su frizure kreirali stilisti riječkog salona Freeze. Svečanu večer vodio je Davor Garić, a atmosferu je svojim nastupom dodatno uljepšao Bojan Jambrošić. O pobjednici je odlučivao stručni žiri u kojem je sudjelovala i aktualna Miss Hrvatske Ema Helena Vičar, koja u kolovozu putuje u Vijetnam na 73.Miss Svijeta , bivša missica Ivana Delač, Dino Bubičić Mister Hrvatske 2010.godine i Andrea Bošnjak Miss PGŽ 2023.

„Zahvaljujem svim partnerima i suradnicima koji su svojim angažmanom omogućili realizaciju ovog izbora, a posebno Gradu Novom Vinodolskom, Turističkoj zajednici grada Novi Vinodolski, Marini Mitan, JO-DA nekretninama, Br1 produkciji, restoranu Almare, dr. Vivian Estetics te svim ostalim partnerima koji su podržali ovaj projekt“, izjavila je Iva Loparić Kontek, vlasnica licence Miss Hrvatske za Miss Svijeta.

''Pobjednica izbora Miss Primorsko-goranske županije Erin postala je deseta od dvadeset finalistica 31. izbora za Miss Hrvatske te će predstavljati svoju županiju na završnici izbora 31.Miss Hrvatske , gdje će imati priliku s ostalim pobjednicima županijskih izbora osvojiti prestižnu titulu Miss Hrvatske za Miss Svijeta i predstavljati Republiku Hrvatsku na izboru Miss World (Miss Svijeta), najstarijem licenciranom izboru ljepote na svijetu s tradicijom dugom 75 godina'', govori nam Loparić Kontek.

Bivša hrvatska missica Ivana Delač istaknula je kako svake godine krunu Miss Hrvatske sanja više od stotinu lijepih, obrazovanih i ambicioznih djevojaka tijekom svake godine koje predstavljaju različite dijelove lijepe naše od Panonske Hrvatske, Dalmacije, Istre, Kvarnera i Gorskog kotara, Like i Sjeverozapadne Hrvatske. „Svaka od pobjednica županijskog izbora simbol je svoge regije, ali i zajedničke misije kako biti glas žena i uzor mladim generacijama. Svaka županija ima svoje finalistice, najmanje Top 5 koje tijekom godine promoviraju vrijednosti obrazovanja, volontiranja i osobnog razvoja. U sustavu Miss Hrvatske za Miss Svijeta imamo preko sto djevojaka svake godine“, istaknula je Ivana Delač.

Direkcija Miss Hrvatske ovim putem poziva sve zainteresirane djevojke, koje žele postati dio najprestižnijeg svjetskog izbora ljepote, da se prijave za sudjelovanje u budućim županijskim izborima Miss Hrvatske za Miss Svijeta. Prijave su otvorene putem online obrasca na službenoj stranici: http://www.missworldcroatia.com/prijavnica.