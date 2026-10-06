Moć, visoka moda i oštri krojevi: All’s Fair donosi power dressing u raskošnom izdanju

Posljednjih godina svjedočimo velikom povratku ženskih odijela na modne piste i high street scenu, a strogi krojevi i naglašene siluete ponovno su postali simboli ženske snage, utjecaja i samopouzdanja. Odijelo je odavno prestalo biti rezervirano za klasično poslovno odijevanje – danas je jednako modna izjava koliko i simbol moći.

A kako power dressing izgleda u svom najraskošnijem izdanju pokazuje nova pravna drama Ryana Murphyja All’s Fair, koja 23. rujna stiže na STAR Life, s Kim Kardashian u jednoj od glavnih uloga.

Foto: SER BAFFO

Moć, ambicija i tajne iza zatvorenih vrata

U središtu serije je tim uspješnih odvjetnica specijaliziranih za brakorazvodne parnice koje napuštaju tradicionalnu tvrtku kojom dominiraju muškarci kako bi pokrenule vlastiti odvjetnički ured. Njihovi slučajevi vode ih u svijet velikog novca, kompliciranih razvoda, tajni i borbe za moć, dok se profesionalni i privatni odnosi među njima neprestano isprepliću.

Kim Kardashian tumači Alluru Grant, jednu od osnivačica novog ureda, a njezin lik spaja profesionalnu samouvjerenost, ambiciju i prepoznatljiv osjećaj za stil.

Foto: Ser Baffo

Uz nju, Naomi Watts tumači Liberty Ronson, jednu od ključnih odvjetnica u timu, dok je Glenn Close Dina Standish, iskusna pravnica i mentorica čije joj dugogodišnje iskustvo daje poseban autoritet među ženama u uredu.

Sarah Paulson pojavljuje se kao Carrington „Carr“ Lane, briljantna, izrazito ambiciozna i beskompromisna odvjetnica čiji odnos s Allurom i njezinim timom dodatno komplicira već napetu profesionalnu dinamiku.

Upravo sukobi, savezništva i promjenjivi odnosi među ovim snažnim ženama jedan su od pokretača priče. Dok se bore za svoje klijentice i vode visokoprofilne slučajeve, istodobno pokušavaju zadržati kontrolu nad vlastitim karijerama i privatnim životima.

Glumačku postavu dodatno čine Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor i Matthew Noszka.

Foto: Ser Baffo

Kada poslovno odijelo postane modna izjava

No All’s Fair ne privlači pažnju samo pričom i glumačkom postavom. Moda je važan dio svijeta serije i načina na koji njezine junakinje pokazuju osobnost, status i moć.

Posebno se ističe garderoba Kim Kardashian, koja klasično poslovno odijelo pretvara u puno odvažniju modnu izjavu. Precizno krojena odijela kombiniraju se s dubokim dekolteima, naglašenim strukom, prozirnim tkaninama, korzetima i prorezima, uz rijetke vintage komade poznatih modnih kuća poput Diora i Jean Paul Gaultiera te luksuzni nakit Tiffany & Co.

U oblikovanju vizualnog identiteta svojeg lika Kardashian je blisko surađivala sa svojom stilisticom i kreativnom direktoricom Soki Mak. Rezultat je garderoba koja spaja elemente klasičnog power dressinga s prepoznatljivom estetikom Kim Kardashian.

Foto: SER BAFFO

Sasvim drugačiju interpretaciju poslovne moći donosi Sarah Paulson kao Carrington Lane. Njezin je stil inspiriran modom osamdesetih i devedesetih godina te dizajnerima poput Thierryja Muglera i Donne Karan. Naglašena ramena, predimenzionirani nakit i veliki detalji poput svilene mašne daju njezinu liku prepoznatljiv vizualni identitet.

I ostale junakinje imaju jasno definiran stil, pa garderoba nije samo atraktivna kulisa radnje, već dodatno otkriva njihove karaktere, ambicije i mjesto u svijetu u kojem su imidž i moć nerijetko nerazdvojni.

Foto: Ser Baffo

Za kostimografiju serije zaslužna je Paula Bradley, koja je uz Shannon Campbell osmislila modni svijet u kojem se suvremeni power dressing susreće s vintage modom, couture komadima i naglašenim glamourom.

U All’s Fair tako se pravna drama, rivalstva, privatni odnosi i moda susreću u svijetu žena koje su navikle boriti se za ono što žele – u sudnici i izvan nje.

All’s Fair premijerno se prikazuje 23. rujna u 22 sata na kanalu STAR Life, a nove epizode pratite srijedom u 22 sata.