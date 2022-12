Na 2,5 sati od Zagreba: 5 mjesta koja u Grazu morate posjetiti

Graz, glavni grad Štajerske, od Zagreba je udaljen samo dva i pol sata. Ova bajkovita austrijska destinacija idealno je odredište tijekom zimskog razdoblja jer nudi i uzbudljive sportske lokacije, tople skrivene oaze te zanimljive povijesne znamenitosti. Zovu ga gradom studenata, no on je mnogo više od toga. Užitak, opuštanje ili zabava - Graz nudi sve to!

Istraživanje vrhova Schöckla, odmor u Stukitzsauni ili šetnja Schloßbergom samo su neke od nezaobilaznih aktivnosti u kojima možete uživati. Bezbroj je razloga za dolazak u štajersku prijestolnicu, no 5 stvari u Grazu ipak morate posjetiti kako bi doživljaj ovog posebnoga grada bio potpun.

Stara gradska jezgra puna čarolije

Povijesno središte Graza od 1999. godine nalazi se na UNESCO-voj listi svjetske baštine, a na taj je jedinstveni popis 2010. godine dodana i dvorac Eggenberg na samom rubu grada. Istražite čarobno središte Graza, čiji spoj modernog i povijesnog stvara poseban doživljaj. Prošećite predivnim renesansnim dvorištem Landhausa, upoznajte Rathaus, gradsku vijećnicu, uputite se do katedrale (Dom) i mauzoleja zanimljive povijesti te uživajte u malenim gradskim ulicama. Osim toga, obavezno posjetite brdo iznad Graza s predivnom panoramom.

Schloßberg, očaravajuća panorama

Nezaboravan će vam doživljaj osigurati posjet Schloßbergu, brdu visokom 123 metra, smještenom iznad grada, koje je i njegova najviša točka, a koje skriva utvrdu sagrađenu u 16. stoljeću. S njega se pruža predivan i veličanstven pogled na okolnu prirodu i krovove Graza, koji je upravo prema utvrdi i dobio ime. Naime, Graz dolazi od riječi gradec, koja označava mali grad.

Ostaci utvrde čine gradski park, a posebne su znamenitosti toranj sa satom, Uhrturm, i zvonik, Glockenturm. Sat je poseban zbog svojih kazaljki koje pokazuju suprotno od uobičajenog, pa tako veća pokazuje sate, a manja minute. Do vrha brda vodi više puteljaka, a osim pješice, do njega možete doći koristeći Schloßberglift, koji prolazi čarobnim tunelom. Za romantičare je atraktivna i poznata povijesna uspinjača sa staklenim krovovima, Schloßbergbahn, koja pruža predivan panoramski pogled na cijeli grad.

Foto: Joel Kernasenko

Nakon dolaska na vrh preostaje vam samo uživati u snježnom popodnevu ili zalasku sunca u nekom od okolnih restorana i kafića!

Schöckl za alpski doživljaj

Za sve obožavatelje prirode, kao i za ljubitelje rekreacije, Schöckl je idealno odredište, udaljeno samo 14 kilometara od Graza! Ova (manja) planina nudi pregršt atrakcija i sportskih aktivnosti za sve ljubitelje sporta, uključujući najmlađe. Visok 1445 metara, Schöckl nije najviša, ali je omiljena lokacija mnogobrojnih entuzijasta, turista, ali i domaćeg stanovništva, i to u svako doba godine. A zimsko je razdoblje posebno zanimljivo jer upravo tad planina pokazuje svu zimsku čaroliju.

Uspon je moguć pješke ili biciklom, a osobita je atrakcija žičara Schöckl, koja vodi sve do vrha, s kojeg se pruža fascinantan pogled na predivnu prirodu. Žičara prometuje sve do kraja travnja, i to cijeli tjedan, od 9 do 16.30 sati. Osim više od 40 km staze, Schöckl planinarima nudi mnoge aktivnosti u raznim parkovima, kao što su, primjerice, staza za igru, drvena kuglana ili Disc-Golf za nezaboravne igre frizbijem, avanturistički paragliding i let zmajem. Tu se nalaze i zone dobrog raspoloženja, odnosno četiri zanimljive postaje na temu empatije, pripadnosti, priznanja i odgovornosti, koje spajaju životno učenje s čarima prirode. A pritom na ovom jedinstvenom izletištu možete pronaći i nekoliko planinarskih domova te restorana, u kojima će vas dočekati najukusniji gastronomski užici!

A zatim, nakon iscrpnog razgledavanja ili sportskih aktivnosti, uputite se na jednu od nekoliko opuštajućih oaza koje su nadohvat ruke.

Spa zur Sonne za odmor u srcu grada

Ako želite malo pobjeći od svakodnevice ili se opustiti od duge šetnje gradom, u srcu grada, 5 minuta hoda od Hauptplatza, sakrila se jedinstvena spa lokacija. Spa zur Sonne nekoliko je minuta udaljen od glavnoga gradskog trga, a ondje se nalazi poseban svijet opuštanja.

Foto: Lupi Spuma

Kupelj s ljekovitim biljem ili parna kupelj, posebna vrsta finske kupelji, pješčana oaza ili čajni bar, posebna infracrvena sauna, kao i pregršt drugih odabira za opuštanje, osigurat će vam odlazak u svijet snova i odmor od silnih obaveza. Čak 25 metara velik bazen oduševit će sve kupače, a wellness dio omogućit će vam odmor i to u ponudi s pregršt usluga koje će otjerati svakodnevni stres.

Zabava na plivalištu Auster

Pritom je odličan izbor i plivalište Auster, koje nudi sportske aktivnosti i trenutke za opuštanje, i to na 2000 metara četvornih! Auster je poznat po mnogobrojnim međunarodnim natjecanjima, ali je ujedno jedinstvena wellness oaza. Futuristička zgrada dizajnirana po uzoru na kamenicu nudi sportašima razne mogućnosti za trening, a plivačima amaterima odličnu zabavu.

S druge strane, ljubiteljima wellnessa opuštanje je zajamčeno jer saune i parne kupelji, ledeni i kišni tuševi su samo neke od zona za opuštanje. Svakako posjetite Kneippovu kupku i wellness vrt, koji će posjet plivalištu učiniti nezaboravnim!

Opuštanje u Stukitzsauni i Stukitzbadu

Na sjeveru Graza smjestila se topla oaza idealna za snježne dane, Stukitzsauna. Ova idilična lokacija tradicionalno je odredište zaljubljenika u opuštanje. Klasična finska sauna, sauna s ljekovitim biljem ili sauna bogata svjetlošću u raznim bojama te sunčana terasa samo su dio bogate ponude koja će vas opustiti nakon napornog tjedna ili uzbudljivog uspona na neki od austrijskih planinskih vrhova.

Foto: Lupi Spuma

Osim toga, zabavno vrijeme osigurano je na plivalištu Stukitzbad i za one najmlađe jer u ponudi su i vodeni toboga, razne vodene igre, pješčanik, poseban dio za djecu do šest godina, kao i tereni za nogomet, badminton i stolni tenis.

Odlazak u saunu i wellness u srcu Štajerske nakon aktivnosti u gradu i na planini Schöckl u neposrednoj blizini poseban je doživljaj, osobito kad padnu prve pahulje snijega. Udaljen 170 kilometara od Zagreba, Graz nudi pregršt aktivnosti za uživanje u vikendu, a neposredna blizina čarobne prirode čini ga još atraktivnijim odredištem.