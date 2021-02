Situacija koja je pogodila čitav svijet, zaustavila je mnoge projekte, promijenila mnoge planove, živote, navela nas da se prilagodimo i budemo strpljivi. Ali ipak, postoje stvari koje ne čekaju i ne smiju se odgađati, stvari radi kojih ne trebamo biti strpljivi već moramo reagirati na vrijeme pa čak i prije vremena jer kako kažu, bolje je spriječiti nego liječiti. Odlazak na redovne preglede svom stomatologu je definitivno na vrhu liste prioriteta koja se ne smije propuštati ili odgađati. Konstantnost je jedna od ključnih karakteristika koja bi svaki pojedinac trebao posjedovati, a zdravlje usne šupljine i lijepi zubi, danas puno govore o brizi za vlastito zdravlje i u tome ne postoji ništa sebično, dapače.

Osmijeh je poput nevidljivog oružja s kojim svakodnevno raspolažemo. Pruža nam brojne mogućnosti, njime uljepšavamo dan drugima, a vlastiti odraz u ogledalu, uvijek pozitivno djeluje na samopouzdanje. Zdravlje ne možemo kupiti ali briga o sebi i reagiranje na vrijeme, često mogu prevenirati probleme koji nastaju u situacijama kada ne brinemo. Važno je one najmlađe učiti od malih nogu da je osnova zdravlja upravo – brinuti o osmijehu.

Danas postoje razne metode, uređaji i pomagala, koje stručnjaci koriste kako bi stvorili osmijeh iz snova. Tehnologija iz dana u dan nudi razne mogućnosti, ali na vašem stomatologu je da prepozna koja terapija i tretman su najbolji upravo za vas. Moguće je imati i zdravlje i estetski lijep osmijeh, a upravo je to dobitna kombinacija.

Tretmani kojima možete opet vratiti sjaj i funkcionalnost svojim zubima su: keramičke ljuskice, izbjeljivanje zubi pomoću lasera ili ZAAP lampe te, ukoliko pacijentu nedostaje nekoliko zubi ili je čak bezub, tu je onda revolucionarna metoda All-on-4. A upravo te tretmane možete obaviti u zagrebačkoj poliklinici TIM DENT Miličić.

Konstantno educiranje svojih zaposlenika usmjerili su prema raznim granama dentalne medicine, od oralne kirurgije, stomatološke protetike, endodoncije do restaurativne stomatologije, jer samo stručnost, specijalizacija i predanost svome poslu mogu dati najbolje rezultate za pacijenta. Vođeni time, okupili su specijaliste iz raznih grana dentalne medicine i predali se svojoj strasti – “rađanju” novog osmijeha.

Keramičke ljuskice su najlakši način postizanja lijepe dentalne estetike. Ljuskice su stomatološki nadomjestak, koji se postavlja na prednju površinu zdravog zuba i u potpunosti može promijeniti oblik, boju, dužinu i širinu zuba. Kao takve, odličan su izbor za sve osobe koje imaju puknuće na zubu, jedan ili više zubi tamnije nijanse, nepravilan oblik zuba, pa čak i sitne razmake među zubima ili samo žele promijeniti estetski izgled svojih zubi i prilagoditi izgled osmijeha svojem licu. Sam postupak je bezbolan i brz – potrebne su svega tri posjete liječniku dentalne medicine. Staklo-keramička ljuskica je svjetlopropusna, što znači da zubu daje sjaj isti kao kada svjetlo prođe kroz prirodnu caklinu i odbije se od unutarnje strukture zuba. Ljuskice se prilagođavaju vašem tenu, obliku lica i osmijehu. Zahvaljujući naprecima u tehnologiji moguće je unaprijed vidjeti konačni rezultat i moguća je proba odabranih ljuskica, a sve bez brušenja zuba i prije same odluke želite li početi s terapijom ili ne.

Što se tiče izbjeljivanja zubi, popularna metoda u poliklinici TIM DENT MILIČIĆ je ona koja se radi laserom. Postupak izbjeljivanja zuba laserom može posvijetliti nijansu za približno 4 do 6 puta, a osjetljivost koja se javi nakon tretmana, nestaje u potpunosti.

Zubni implantati jedino su trajno rješenje za nedostatak zuba. Pacijenti često smatraju da je ugradnja mosta ili krunica povoljnije, brže ili odgovarajuće rješenje za njihovu situaciju, no zubni implantat je bolji, estetski prilagodljiviji i funkcionalniji način i prije svega, jedino trajno rješenje za nedostatak zuba. Zubni implantati imitiraju korijene zuba te se ugrađuju u čeljusnu kost. Napravljeni su od titana, metala koji je potpuno biokompatibilan (biološki prihvaćen) s ljudskim tijelom. Zubni implantati se ugrađuju u čeljusnu kost na mjestu zuba koji nedostaje ili na takvim pozicijama koje su najbolje da one nose most. Zubni implantati se opterećuju krunicama ili mostovima ili protezama. Jedan od prednosti implantanata je ta što se izbjegava brušenje zdravih zuba, kao što je to uobičajeno kod izrade standardnih mostova.

Revolucionarni tretman u stomatologiji je All-on-4 metoda. Pri ovom tretmanu ugrađuje se fiksni protetski nadomjestak na četiri implantata i predstavlja apsolutnu inovaciju u implantologiji. Riječ je o postavljanju samo 4 titanska implantata u gornju, donju ili obje potpuno bezube čeljusti bez potrebe za nadomještanjem kosti, a sama procedura je brza i minimalno invazivna. Ono što je pacijentima svakako najvažnije je da sam zahvat traje vrlo kratko, a nakon samo jednog posjeta oralnom kirurgu, pacijent unutar 24sata od operacije dobiva fiksni hibridni most i funkcionalne zube. Specijalist oralne kirurgije, dr. med.dent Marko Miličić ima iskustvo ugradnje velikog broja implantata i uspješno riješene zahtjevne slučajeve dentalne implantologije.

„U našoj poliklinici težimo imedijatnom opterećenju implantata kada god je to moguće, čime se olakšava cijeli tretman pacijentima, jer sve obave prilikom jednog dolaska u ordinaciju. Prevladava mišljenje kako se nova kost uz implantat stvara puno brže, ako se implantat odmah optereti – znači, ako se na njega odmah postavlja protetski nadomjestak“ – navodi dr.med.dent. Marko Miličić.

Kako bi osigurali sve etape novog osmijeha pod jednim krovom, ova stomatološka poliklinika ima vlastiti, moderni digitalni stomatološki laboratorij. Samo kvalitetna suradnja koja znači brzu i efikasnu komunikaciju između ordinacije i dentalnog laboratorija može dati odličan rezultat.

Slogan 'Vaš osmijeh. Naša strast.' idealno opisuje filozofiju ove stomatološke poliklinike.

Svijet je ljepši kada se smijemo. Učinite ga takvim, a zdrav i blistav osmijeh ostvarite uz pomoć stručnjaka iz stomatološke poliklinike TIM DENT MILIČIĆ.