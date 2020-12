Povećanje komfora, bolja estetika, praktičnost, nove prilike koje donosi, simbol statusa – sve to može život učiniti kvalitetnijim. Potrebe svake osobe su vrlo individualne, pogotovo kad se radi o odabiru novog računala. U ovom ćemo članku pokušati pomoći troje različitih ljudi sa sasvim različitim potrebama da ispravno odaberu uređaje koji će im odgovarati svojim mogućnostima te zadovoljiti sve njihove potrebe.

3 scenarija

Alex, voditelj prodaje u grupaciji THY: „Radim u središnjem uredu naše tvrtke i moj je ključni cilj potpora klijentima. Imam mnogo sastanaka s partnerima i poslovnih putovanja. Često odrađujem poslovne pozive i sastanke na mreži te istovremeno moram biti u kontaktu s kolegama i mojim menadžerom.“

Najbolji je izbor za Alexa moderan, ultra tanak i moćan konvertibilni laptop. Radi se o uređaju s vrlo visokim performansama s procesorom koji omogućuje povećanje produktivnosti, ali i izgleda reprezentativno sa svojim elegantnim dizajnom, koji naglašavaju profesionalnim imidž, kao da sami uređaj govori o svome vlasniku „On je profesionalac.“ Ovakvi uređaji imaju dobro trajanje baterije, u prosjeku 8 do 10 sati, i zato nema potrebe za brigom je li punjač ostao u uredu. Postoje kompaktni modeli visokokvalitetnim zaslonima u FHD ili višoj rezoluciji, koji u kombinaciji sa Snapom (podjelom zaslona) Alexu omogućuju rad na više zadataka istovremeno. Alex će uživati i u korištenju Windows Hello značajke, umjesto korištenja lozinke za pokretanje uređaja i autorizacije za web stranice i aplikacije – jednostavno je, brzo i sigurno.

Anna, kućanica: „Kod kuće sam gotovo uvijek. Moja djeca i unuci dolaze povremeno, no mnogo češće komuniciramo online. Uvečer obično gledam moje omiljene TV emisije i pratim blog o kuhanju. Često mi je teško koristiti nove tehnologije, budući da nemam mnogo iskustva s njima.“

Budući da Anna koristi svoj uređaj samo kod kuće, all-in-one ili klasično Windows prijenosno računalo najbolje će joj odgovarati. Korištenje jednostavnog i korisnog sučelja i pametno pretraživanje novog sustava Windows bit će joj lako i ugodno. Poziv preko Skype-a ili bilo kojeg drugog servisa bit će jednostavan kao i onaj telefonski. Ugrađen je zadani softverski Windows Defender koji donosi sigurnost i zaštitu od prijetnji i virusa. Uz to, značajka kontrole za roditelje bit će korisna kad unuci posjete Annu. Anna može koristiti novi Edge preglednik za surfanje internetom – brzo i jednostavno ili može gledati Netflix sadržaj u visokoj kvaliteti (čak 4K). Novo značajka – Zbirke u Edge-u bit će korisna Anni za spremanje svih omiljenih recepata s bloga o kuhanju.

Peter, student treće godine fakulteta, budući ekonomist: „Studiranje zauzima svo moje vrijeme. Naporno učim kako bih postao vrsni stručnjak. Istražujem gotovo sve materijale online i napisat ću znanstveni rad. Moji kolege i ja često provodimo vrijeme u studentskom kafiću i zajedno učimo.“

Peteru predlažemo 2 u 1 Windows uređaj. S jedne strane, to je tablet kojeg je lako ponijeti na predavanje, a s druge, to je prijenosno računalo u punom smislu riječi. Bit će mu koristan Windows Ink za dodirni ekran ovog modela, pogotovo u kombinaciji s Windows olovkom. Peter može pisati bilješke, crtati, uređivati datoteke, pisati bilješke rukom, čak i raditi proračune. Novi Windows uređaji rade s širokim rasponom dodatne opreme, što može biti korisno za pripremu i ispis skripti prije ispita. Uz to, jednostavno dijeljenje s uređajima u blizini bilo bi odlično za podjelu datoteka s kolegama. Nova aplikacija „My phone app“ omogućit će mu povezivanje pametnog telefona s računalom i ukloniti ometanje dvaju uređaja tijekom učenja.

Zaključak

U konačnici, možemo zaključiti da moderni Windows uređaji mogu pomoći svakome da postigne više. Tijekom 2020. godine postalo je očigledno da nam moderne tehnologije omogućuju ostajanje u toku, održavanje kontakta s kolegama, prijateljima i obitelji te nastavak rada i učenja bez obzira na vrijeme i mjesto.

