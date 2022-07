Naša poznata influencerica Nika Pavičić rješavala je cijeli dan rebuse: Saznali smo zašto

Jedna od naših najpoznatijih influencerica, Bjelovarčanka Nika Pavičić, odlučila je upustiti se u novu avanturu. Odradila je svoj prvi "treasure hunt" u Zagrebu, a s nama je podijelila svoje dojmove i otkrila, između ostaloga, koji su joj najdraži a koji najlošiji ljetni odjevni komadi.

Avantura kreće iz Jankomira

S obzirom na posao kojim se bavi i na više od 230.000 pratitelja, Niki nije bio nikakav problem pronaći blago ispred kamere. U lov je krenula iz Jankomira, gdje ju je dočekao prvi trag. No da bi cijela avantura bila malo teža, prvo je morala riješiti rebus.

- Nedaleko od Jankomira nalazi se shopping u žutom i vodi do žute boje. Pretpostavljam da je riječ o City Centeru. Moram priznati da je zasad vrlo lagano, tko zna što me čeka, ali možda bih mogla krenuti i u izviđače – simpatično je rekla Nika na početku.

Na putu do skrivenog blaga razgovarali smo s njom i o njezinim ljetnim favoritima. Otkrila nam je da su joj japanke uvjerljivo najmrskija obuća.

- Jako volim ovaj koncept kratkih hlača koje izvana izgledaju kao suknja. Super su za visoke cure kao što sam ja jer, kad prekrižim noge, sigurna sam da je sve prekriveno. Ima ih u različitim bojama i definitivno su moj ljetni ulov godine. I uvijek ću prije izabrati kratke hlače umjesto lepršave haljine – rekla nam je Nika i dodala kako uvijek bira sandale umjesto japanki.

- Da se mene pita, japanke su obuća koju treba ostaviti u 2015. godini. Što se tiče ljetne šminke, najdraže mi je kad je nemam. Ali po ovim vrućinama svakako savjetujem minimalistički make-up – otkriva nam naša sugovornica.

Osim odjeće i obuće, zanimalo nas je što jedna od najpoznatijih hrvatskih influencerica nosi u svojoj torbici tijekom ljeta.

- Iznenadili biste se, ali to nije ništa posebno. Ako imam šminku na licu, onda su u mojoj torbici obavezno suhe i vlažne maramice. Dezinficijens i parfem, a tu su, naravno, i one standardne stvari kao što su ključevi i mobitel – rekla nam je Nika.

Rješenje je u žutoj boji?

Nakon što nam je otkrila koje sve ljetne trendove prati, Nika se uputila na sljedeću lokaciju koja ju je vodila do blaga.

- Došli smo na drugi paketomat, što znači da ću dobiti novi trag - uzbuđeno je rekla Nika. Dočekao ju je rebus koji je morala riješiti kako bi saznala koji su joj daljnji koraci. Rješenje je vodi do iduće lokacije, a to je Garden Mall u Zagrebu.

S obzirom na zagrebačke gužve u prometu, iskoristili smo trenutak kako bismo Niku pitali još nekoliko osobnih pitanja. Prvo nas je zanimalo koji je joj najdraži parfem.

- To je valjda najteže pitanje koje mi netko može postaviti jer ja imam svoj parfem. Zove se Pantheon. Ljudima moram objašnjavati da, iako je moj, nije mi najdraži. Jednostavno sam postala imuna na njega jer sam dugo radila na njemu i bila previše u kontaktu s tim mirisom. Mogu reći da mi je to srcu najdraži parfem, ali ne znam što bih bez svog uistinu najdražeg parfema, a to je Narciso Rodriguez Poudree – iskreno kaže Nika, koja često svoje parfeme pronađe i u online trgovini Hrvatske pošte – Žuti klik.

- Žuti sam klik tek nedavno otkrila i baš sam se ugodno iznenadila. Općenito sam ljubiteljica online kupnje. Ali onda opet dolazimo do problema s mojom visinom. Traperice, recimo, nikad ne mogu naručiti online, ali parfeme, kozmetiku, majice i topove mogu. Ja sam obično jedna od onih nestrpljivih osoba koje na prozoru čekaju svoj paket, kao mala djeca kad se vesele novoj igrački – priznaje Nika.

Posljednji trag otkrio je blago

Nakon kratkog razgovora Nika se nestrpljivo uputila na posljednji paketomat Hrvatske pošte kako bi napokon otkrila blago. Što je točno pronašla i što će učiniti sa svojom nagradom, možete otkriti u videu.

