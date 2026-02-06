Ne propustite tiskano izdanje 24sata u ponedjeljak - darujemo Mjesečev sjetveni kalendar!

Briga o biljkama prema kretanju Mjeseca važan je i stoljećima prakticiran dio vrtlarstva i poljoprivrede. Mnogi vrtlari, ali i profesionalni proizvođači, vjeruju da usklađivanje sjetve, sadnje i njege biljaka s Mjesečevim ritmom doprinosi tome da biljke rastu ljepše, snažnije, zdravije i daju ukusnije plodove. Ovakav način uzgoja temelji se na opažanjima da Mjesečeva gravitacija, slično kao što utječe na plimu i oseku, djeluje i na vlagu u tlu te sokove unutar biljaka.

Mjesečev sjetveni kalendar zasniva se prije svega na Mjesečevim fazama, ali i na njegovu prirodnom kretanju kroz znakove Zodijaka. Svaki znak povezuje se s određenim dijelom biljke, poput ploda, cvijeta, lista ili korijena, što vrtlarima pomaže da odaberu najpovoljnije dane za pojedine vrtne radove.

Ovisno o položaju Mjeseca, neki su dani posebno pogodni za sadnju i njegu voća te plodovitog povrća poput rajčica, paprika i tikvica. Drugi dani najviše odgovaraju uzgoju ukrasnog cvijeća, ali i povrća poput brokule i cvjetače, dok su treći idealni za krumpir i ostalo korjenasto povrće, kada se potiče razvoj snažnog i zdravog podzemnog dijela biljke. Osim sjetve i sadnje, Mjesečev kalendar često se koristi i kao vodič za obrezivanje, presađivanje, gnojidbu te zaštitu biljaka od štetnika.

Ne propustite tiskano izdanje 24sata u ponedjeljak i uz Mjesečev sjetveni kalendar za 2026. godinu saznajte kako se najbolje brinuti o svom vrtu i biljkama tijekom cijele godine.