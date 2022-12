Ne znate što biste gledali? Za vas smo izabrali najbolje serije iz 2022. vrijedne binganja

Nakon kupnje darova za najmilije i stresa zbog pripreme blagdanskih slastica, vrijeme je da se zasluženo opustite uz omiljene TV sadržaje. Štoviše, upravo vas gledanje TV-a oslobađa stresa. Prema jednoj studiji provedenoj na Sveučilištu u Kaliforniji utvrđeno je da gledanje televizije može smanjiti razinu kortizola, poznatijega kao hormona stresa, koji utječe na debljanje, povišeni kolesterol i pojavu depresije.

Nadalje, gledanje omiljenih serija moglo bi pomoći i parovima. Naime, istraživanje iz 2014. koje prenosi Daily Mail govori o tome da parovi koji imaju televizor u spavaćoj sobi imaju bolji i češći seksualni život, a čak 32% ispitanika odgovorilo je da je to upravo zbog mogućnosti gledanja serija tijekom seksa. Još jedna od prednosti gledanja TV-a svakako je pozadinski zvuk od 85 decibela, koji može potaknuti vašu kreativnost a da niste nužno prikovani uz TV sadržaj.

Zato, upravo zbog svih prednosti koje smo vam nabrojili, jedino što vam još preostaje je da se u ovo blagdansko vrijeme ušuškate pod dekicu, pripremite topli napitak i prepustite se zapletima nekih od najgledanijih serija ove godine.

Hladni dani uz morske prizore

Jedan od prvih naslova koji će vas zasigurno rasteretiti svih briga je serija "The White Lotus". Prva sezona, čija se radnja odvija na Havajima, oduševila je mnoštvo gledatelja, ali i kritičara, pa je od 20 nominacija za nagrade Emmy, u 13 kategorija, osvojila čak 10 nagrada, što je najviše za jedan naslov ove godine, uključujući čak nagradu za najbolju limitiranu seriju! Serija prati životne situacije različitih gostiju hotela u rasponu od tjedan dana. Naizgled savršeni životi putnika i zaposlenika hotela popraćeni su mračnim i intrigantnim pričama.

Zanimljivost koja prati snimanje prve sezone je ta da su glumci snimali seriju tijekom izolacije zbog koronavirusa. Vjerujemo da im na havajskim plažama to nije teško palo! A s obzirom na uspjeh prve, dostupna je već i druga sezona. Radnja se ovaj put odvija na Siciliji. Hotel "Bijeli lotos" ponovno dočekuje intrigantne goste i parove, ali i jednu White Lotus VIP gošću. Tko je ona, otkrijte sami!

Mračan i zabavan hit godine

Za sve ljubitelje mistike izdvojili smo hit seriju slavnog redatelja Tima Burtona koja je oduševila milijune gledatelja uz TV ekrane. Riječ je horor komediji "Wednesday", čija je radnja fokusirana na Wednesday Addams, jedan od likova iz kultne serije "Obitelj Addams". Naslov je "eksplodirao" na ljestvicama gledanosti i uspio sakupiti impresivna 341,2 milijuna sati gledanja u premijernom tjednu. Cijela priča prati Wednesday Addams, kćer iz zloglasne horor obitelji Addams.

Ona je pametna, ali pomalo mračna tinejdžerica koja nije samo izopćena u vanjskom svijetu nego i unutar vlastitog doma jer želi biti spisateljica a ne domaćica i majka. Nakon mnogo incidenata roditelji je šalju u specijalnu školu, a što sve "Srijeda" otkriva u novoj školi, doznajte u osam epizoda.

Chef koji oduševljava gledatelje

"Yes Chef" službena je parola serije i glavnog lika, koja će ostati u pamćenju svih onih koji pogledaju ovu uistinu maestralnu seriju. "The Bear" opisuje užurbani adrenalinski kaos suvremene profesionalne kuhinje. Mladi i iznimno uspješni chef svoju je karijeru gradio u najboljim svjetskim kuhinjama, a nakon obiteljske tragedije vraća se kući i preuzima restoran koji je do tada vodio njegov tragično preminuli problematični brat. Svih osam epizoda serije gledatelja tjera na nestrpljivo "jedva čekanje" onoga što će se dogoditi iduće.

Hrabar nastavak poznatog spektakla

Jedan od najočekivanijih naslova ove jeseni bila je serija "Zmajeva kuća". Riječ je o prednastavku megauspješne serije "Igra prijestolja". Za sve one koji možda nisu pogledali epizode "Igre prijestolja" dobra je vijest da vam za gledanje ove serije ne treba nikakvo predznanje! Budući da je radnja ove serije smještena dvjestotinjak godina ranije u odnosu na radnju "Igre prijestolja", serije nemaju iste likove. Za razliku od originala, ova serija u fokusu ima interese samo jedne obitelji – kraljevsku obitelj Targaryen.

Ne možete i dalje odlučiti što gledati?

