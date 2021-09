Jeste li znali da je u jednoj od devet austrijskih saveznih država pokrivenost šumama veća od 61%, a druge zelene površine zauzimaju 25% ukupnog teritorija? Zbog tih prirodnih ljepota ova pokrajina dobila je naziv Grüne Mark, što u prijevodu znači Zelena pokrajina.

Njezin glavni grad smjestio se točno između istoka i zapada savezne države, pa ne čudi što je on ujedno multikulturalno središte. Naravno, riječ je o Štajerskoj i Grazu, domu mnogih Hrvata. Iako su ga donedavno smatrali gradom studenata, Graz je sve češće i pravi mamac za turiste. Centar grada može mnogo toga ponuditi, no samo nekoliko minuta pješice pravi ljubitelji prirode pronaći će svoju oazu mira.

Uspinjačom, dizalom ili stepenicama?

Brdo Schloßberg visoko je 123 metra te je samim time i najviša prirodna točka grada. On je, uz Uhrturm, još jedan simbol Graza, a sa Schloßberga se pruža veličanstven pogled na glavni grad Štajerske. Na brdu i oko njega postoje i mnoge druge zanimljivosti. Romantične duše često odabiru uspinjaču Schloßberg. Datira još iz 1894. godine, a uspinje se pod kutom od čak 60%. Posjetiteljima je primamljiva zbog svojih staklenih krovova na vagonima, pa tijekom vožnje mogu uživati u prelijepoj panorami Graza. Oni praktični odabiru liftove istoimenog naziva, koji su najbrži i najjednostavniji put do vrha Schloßberga te je moguće doći za 30-ak sekundi vožnje do Uhrturma. Ako se ipak predomislite i odlučite se za fizičku aktivnost, na raspolaganju vam stoji i 260 stuba u stijeni koje vode do istog odredišta.

Raj za avanturiste

Schöckl je eldorado za ljubitelje prirode, ljude željne kretanja i prijatelje alpske razonode. Ovo brdo kraj Graza pruža cijeli niz atrakcija za obitelji i zaljubljenike u sport. Uspon na brdo moguć je različitim dionicama pješice ili biciklom. Ipak, najugodniji način uspinjanja na brijeg visok 1445 metara je žičara Schöckl. Oni koji žele spuštati se niz brdo biciklima (downhill), žičarom mogu svoje bicikle prevesti na vrh.

Odaberite nizine ili visine

No u ovoj silnoj prirodi pronašlo se nešto igara, zabave te užitaka za cijelu obitelj. Prirodne staze namijenjene su doživljavanju alpske prirode kroz igru. Ovu atrakciju obožavaju djeca, a i roditelji im se često pridruže. Za svaku dob pokrenuta je motorička tura kroz park koja potiče zdravo i lagano kretanje. Na platou Schöckl dostupna je frizbi atrakcija Disc-Golf, koja je postala glavni hit među većim društvima.

Za one avanturističkog duha organizatori su se pobrinuli omogućiti paragliding i zmajarenje, dok se u blizini nalazi i Schöckl Trail Area, poznato biciklističko odredište. Posjetiteljima je dostupno čak 8 downhill dionica, koje su namijenjene svima, od početnika do profesionalaca.

Muzej u dvorcu

Na samom rubu središta grada smjestio se višestoljetni dvorac Eggenberg, najvažnija građevina u Štajerskoj.

Ovo jedinstveno arhitektursko djelo složeni je simbolički prikaz svemira te je u svoju statistiku upisao 365 prozora, prema broju dana u godina, 52 prozora na 24 prostorije, prema broju tjedana u godini i sati u danu, ali i svaki kat ima po 31 sobu, što predstavlja broj dana u mjesecu. Istodobno, s impresivnom kombinacijom baroknog interijera (veličanstvene državne sobe), čarobnih vrtova i parka te neprocjenjive arheološke zbirke, Eggenberg je prikaz štajerske kulture kroz stoljeća. U parku je moguće vidjeti i paunove, a cijeli kompleks stavljen je pod UNESCO-vu zaštitu.

Samo 170 kilometara od Zagreba nudi se nezaboravno vikend uživanje u urbanoj raznolikosti, kulturi i brdskim predjelima. Holding Graz za svoje posjetitelje osmislio je povoljnije karte za gradski prijevoz, čime dolazak do prirode postaje još jednostavniji.