“Norma i Bell” najnovija je komedija Divan Teatra

U predstavi igraju Lucija Dujmović i Antonija Blaće, čineći snažan glumački tandem koji s lakoćom nosi i humor i emotivnu težinu priče.

Predstava prati dvije potpuno različite žene koje se, svaka iz vlastitog emocionalnog i životnog kaosa, bore s neuspješnim odnosima, muškarcima koji ne znaju što žele, nemogućnošću pronalaska “srodne duše” te stalnom potragom za stabilnošću između Zagreba i Splita. Njihov susret na psihoterapiji pretvara se u komični ring – prostor u kojem se razotkrivaju njihove slabosti, uvjerenja, prikrivene traume i kronična potreba za ljubavlju. Kroz oštre replike, neugodna priznanja i apsurdne situacije, Norma i Bell postupno se sudaraju, ruše, spašavaju i, na kraju, počinju pronalaziti jedna drugu.

“Norma i Bell” britka je, hrabra i izrazito duhovita komedija koja publici nudi prepoznatljive scene svakodnevice, ogoljenu istinu o suvremenim muško-ženskim odnosima te humor koji raste iz svega onoga što žene često misle, ali rijetko izgovaraju. Predstava je dinamična, emotivna i energična, s prepoznatljivim autorskim potpisom Divan Teatra: spoj snažnog pisanja, glumačke ranjivosti i komičnih “eksplozija” koje osvajaju publiku.

Premijera je 19.12.2025. u Centru za kulturu Trešnjevka (CEKATE) na adresi Park Stara Trešnjevka 1 u Zagrebu u 20h.

Karte možete kupiti na linku.