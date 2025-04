Nazvan "Crocodilus", malver koristi obmanjujuće socijalno inženjerstvo kako bi prevario korisnike da otkriju svoje fraze za oporavak novčanika. Ovo naglašava kritičnu potrebu za time da kripto novčanici prioritiziraju naprednu sigurnost – nešto na čemu je Best Wallet ($BEST), vodeći nekustosni Web3 novčanik, radio od svog osnivanja prošle godine.

Best Wallet koristi vrhunsku sigurnost s Fireblocks MPC-CMP tehnologijom, dijeleći privatne ključeve na više enkriptiranih dijelova kako bi eliminirao svaki mogući pojedinačni trenutak kvara.

Trenutno, Best Wallet pokreće pretprodaju svog vlastitog tokena, $BEST, nudeći ranim korisnicima sniženi ulaz u njegove premium značajke.

Od najboljih transakcijskih stopa i isplativih opcija za početak do integriranog DEX-a, visokoprinosnih staking protokola i skenera projekata s visokim potencijalom, Best Wallet nije samo sigurno mjesto za pohranu kriptovaluta – on je prava snaga za trgovce.

$BEST je trenutno dostupan po cijeni od $0.02455 u sljedećih 11 sati prije nego što cijena prijeđe na sljedeću fazu pretprodaje.

Crocodilus omogućava napadačima da hakiraju Android kripto novčanike i steknu daljinski pristup njima

Crocodilus, nedavno identificirani malver otkriven od strane ThreatFabric-a, djeluje kao trojanac za daljinski pristup (RAT), omogućujući napadačima da potpuno kontroliraju zaražene uređaje. Maskiran kao legitimne aplikacije vezane za kriptovalute, prevara korisnike da otkriju svoje fraze za oporavak putem lažnih sigurnosnih upozorenja koja ih potiču na izradu sigurnosnih kopija svojih ključeva.

Nakon instalacije, Crocodilus koristi dopuštenja za pristup usluzi "Accessibility Service" kako bi se kretalo sučeljem uređaja, kradilo lozinke, presretalo kodove za dvostruku autentifikaciju i snimalo snimke zaslona. Aktivnost malvera je skrivena pomoću crnog ekrana, osiguravajući da žrtve ostanu nesvjesne dok se njihov novčanik prazni.

Nedavna izvješća pokazuju da je većina žrtava smještena u Turskoj i Španjolskoj. Međutim, početni "dropper" – malver odgovoran za instalaciju Crocodilusa – ostaje nejasan.

S višestrukom metodom distribucije, Crocodilus nije ograničen na jedan napadni metod poput socijalnog inženjeringa. Umjesto toga, širi se kroz razne kanale, uključujući phishing e-mailove, kompromitirane web stranice, sigurnosne ranjivosti softvera i zlonamjerne oglase.

Ovi događaji naglašavaju kritičnu potrebu za time da korisnici prioritiziraju sigurnost svojih kripto novčanika. Odabir novčanika s naprednim zaštitnim značajkama ključan je, a Best Wallet je postao lider u ovoj kategoriji, pružajući snažne sigurnosne mogućnosti za zaštitu korisnika.

Sigurnosne značajke Best Wallet-a

Best Wallet se izdvaja po svojim snažnim sigurnosnim značajkama, počevši od svoje nekustosne prirode. To znači da korisnici zadržavaju potpunu kontrolu nad svojim privatnim ključevima i kripto imovinom, za razliku od centraliziranih burzi (CEX), koje upravljaju skladištenjem privatnih ključeva.

Jedna od ključnih sigurnosnih značajki je korištenje Fireblocks MPC-CMP tehnologije u Best Wallet-u, koja privatne ključeve dijeli na više enkriptiranih dijelova. Ovo osigurava da čak i ako je jedan dio kompromitiran, cijeli ključ ostaje siguran, pružajući korisnicima veću zaštitu bez žrtvovanja praktičnosti.

Dodatno, sama aplikacija osigurana je pomoću dvostruke autentifikacije (2FA), osiguravajući da privatni ključevi ili fraze za oporavak nikada nisu izloženi neovlaštenom pristupu. Best Wallet također implementira najnovije napredne sigurnosne mjere, pružajući i sveobuhvatnu sigurnost aplikacije i snažnu zaštitu za kripto imovinu.

Kako bi poboljšao praktičnost, Best Wallet eliminira potrebu za vanjskim decentraliziranim burzama (DEX), koje imaju svoje sigurnosne rizike, nudeći vlastiti integrirani DEX za nesmetano trgovanje.

Za one koji žele otkriti obećavajuće nove kripto projekte, Best Wallet nudi značajku Upcoming Tokens. Ovaj alat pomaže korisnicima da prepoznaju sigurne projekte i one s visokim potencijalom za rast. Na primjer, uspješno je označio Pepe Unchained ($PEPU), koji je zabilježio skok od 700% za rane investitore, i Catslap ($SLAP), koji je porastao više od 7.000% za one koji su pratili njegov signal za kupnju.

Sigurnosne značajke Best Wallet-a mogu biti vrhunske, ali znanje kripto korisnika ostaje najvažnija zaštita za njihovu imovinu

Najbolji način za zaštitu korisnika od napada poput Crocodilusa je kroz edukaciju. Budući da malver infiltrira kripto novčanik aplikacije na Androidu putem socijalnog inženjeringa, a ne sigurnosne povrede same aplikacije, korisnici moraju razumjeti razne taktike koje koriste zlonamjerni akteri. Svijest o tim prijetnjama ključna je za njihovu prevenciju.

Osim što je važno razumjeti rizike, korisnici također moraju poduzeti proaktivne korake za osiguranje svoje imovine. To može uključivati omogućavanje 2FA i osiguranje pohrane svojih fraza za oporavak.

Ovdje Best Wallet briljira. Platforma stavlja snažan naglasak na edukaciju svoje zajednice, ne samo o sigurnosti, već i o širem kripto-tematskom sadržaju. Ova dodatna edukacija ono je što Best Wallet izdvaja i vjerojatno je razlog zašto je brzo stekao popularnost, s više od 250.000 aktivnih korisnika mjesečno – premašujući čak i MetaMask. Kako sve više kripto entuzijasta prelazi na novčanik koji nije samo siguran, već i intuitivan i user-friendly, rast Best Wallet-a ne pokazuje znakove usporavanja.

Budite dio $BEST pretprodaje kako biste stekli udio u ekosustavu Best Wallet-a

Trenutno, Best Wallet pretprodaja nije samo prilika za dobivanje $BEST tokena – to je izravan put do otključavanja nižih transakcijskih troškova, visokoprinosnih staking opcija, pristupa novim projektima s visokim potencijalom i cijelog ekosustava dizajniranog za ozbiljne kripto korisnike.

Ali, osim pogodnosti, držanje $BEST također znači imati udio u rastućem ekosustavu Best Wallet-a, koji se oblikuje u jedinstvenu destinaciju za sve financijske potrebe.

Uskoro, novčanik neće biti samo sigurno kripto središte – on će omogućiti svakodnevnu potrošnju. Predstojeća Best Card omogućit će besprijekornu povezanost između kriptovaluta i tradicionalnih financija, omogućujući korisnicima da troše svoju imovinu poput gotovine.

Dobivanje $BEST tokena jednostavno je kao posjetiti web stranicu Best Wallet pretprodaje, povezati svoj novčanik i koristiti intuitivni widget platforme. Za korisnike Best Wallet-a, token se također može kupiti izravno u aplikaciji koristeći bankovnu karticu ili zamjenom ETH, USDT i drugih podržanih imovine.

Za one koji upravljaju imovinom na više novčanika, Best Wallet olakšava uvoz i konsolidaciju sredstava. A s proširenjem multiblokchain podrške koja sada uključuje Bitcoin – uz Solana integraciju koja dolazi – ovaj novčanik postaje ultimativni kripto zapovjedni centar.

Naravno, ako nas nešto nauči malver Crocodilus, to je da aplikacije treba preuzimati samo s službenih izvora. Nema sumnjivih APK-ova, nema preuzimanja s trećih strana. Ako preuzimate Best Wallet, pobrinite se da ga uzmete izravno s Google Playa ili Apple App Store-a.

